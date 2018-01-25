США и ЕС просчитались — антироссийские санкции не работают(10)

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Анатолий Тарасов
09:59 25.01.2018
Экономика / Мировая экономика

Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) улучшили свои прогнозы роста ВВП России в 2018 и 2019 годах. Такая оценка сразу двух авторитетных международных институтов свидетельствует о том, что антироссийские санкции фактически не работают.

Аналитики Всемирного банка и МВФ ссылаются на существенное повышение котировок нефти. «Черное золото» заметно подорожало во второй половине 2017 года. В настоящее время цены сохраняются на уровне, близком к 70 долларам за баррель.

 

«Россия выигрывает от роста цен на сырье. В частности, подорожание нефти в конце прошлого года сильно улучшило показатели российской экономики», — констатирует ведущий экономист Всемирного банка Франческа Онсорг.

 

В пользу России и ситуация в мировой экономике — Москве помогает глобальное увеличение объемов торговли и инвестиций, считает Онсорг. Поэтому в январском докладе Global Economic Prospects Всемирный банк повысил прогноз роста российского ВВП с 1,4 до 1,7 процентов на текущий год и с 1,4 до 1,8 процентов — на 2019-й.

 

Оценки Всемирного банка в целом совпадают с ожиданиями МВФ. Главный экономист фонда Морис Обстфельд, выступая с докладом на форуме в Давосе, отметил, что в 2018 году российский ВВП может повыситься на 1,7 процента. Это на 0,1 процента больше предыдущего прогноза.

 

Кроме того, Россия названа среди стран, способных в ближайшие два года стать важными драйверами роста мировой экономики. В этот список МВФ включил также США, Канаду, Бразилию и Турцию.

 

Реальный рост ВВП России еще выше, считает доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Евгений Ицаков. Он напомнил, что МВФ и Всемирный банк ведут расчеты в долларах, тогда как российская экономика создает блага, стоимость которых номинирована в рублях.

 

«Влияние курсовых колебаний на статистику бывает существенным. Получается, что при слабеющем рубле реальный объем экономики растет еще быстрее», — пояснил собеседник РИА Новости.

 

Улучшение прогнозов МВФ и Всемирного банка свидетельствует о низкой эффективности антироссийских санкций. Впрочем, это уже не новость. В прошлом году в ООН подсчитали, что из-за ограничений и запретов экономики Евросоюза и США потеряли в два раза больше, чем российская — 100 миллиардов долларов против 55 миллиардов долларов.

 

Теперь же выясняется, что эти жертвы напрасны: ВВП России вышел на траекторию роста. По словам главного научного сотрудника Финансового университета при правительстве РФ Валерия Абрамова, введенные Западом ограничения в отношении банков с госучастием, государственных корпораций и оборонных предприятий, не помешали восстановлению отечественной экономики.

 

В стране налицо существенный подъем промышленного производства, согласен с экспертом Ицаков. Одна из причин тому — капитал начал возвращаться на родину и инвестироваться в проекты, реализуемые на территории России.

 

Ослабление рубля привело к подорожанию импортных товаров, и отечественные производители повысили маржинальность бизнеса. Ситуацией воспользовались и российские экспортеры, получившие конкурентные преимущества на внешних рынках.

 

Положительную роль играют также программы импортозамещения, реализуемые в различных секторах экономики. В частности, ускорению развития агропромышленного комплекса  в немалой степени способствовали именно антироссийские санкции и продэмбарго, введенное Москвой в ответ. В результате Россия в прошлом году заняла первое место по объемам экспорта пшеницы, чего никогда раньше не было, отметил  Абрамов.

 

Пока же санкционная война продолжает набирать обороты, втягивая в свою орбиту все новых участников. В понедельник стало известно, что два официальных российских дистрибьютора Microsoft — Merlion и RRC — ввели ограничения на продажу программных продуктов более чем для двухсот российских компаний, требуя теперь от них предоплаты.

 

Всем памятна история с поставкой в обход санкций турбин Siemens в Крым. Ну а Microsoft принимает превентивные меры, чтобы не угодить под судебное преследование в США, если власти сочтут, что компания нарушает санкционный режим.

 

По мнению Ицакова, требование предоплаты за программные продукты выглядит как попытка выйти из ситуации, когда одновременно хочется сохранить коммерческие контакты с Россией и приходится делать что-то для создания видимости исполнения санкций.

 

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров назвал это примером политически мотивированных решений.

 

«Чем это закончится? Тем, что компания Microsoft потеряет практически полностью рынок в несколько миллиардов долларов с точки зрения корпоративных и государственных элементов в нашей стране», — отметил министр.

 

 

Игорь Наумов

РИА Новости / Фото
Комментарии (10)
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Не верю! 10:10 25:01:2018

Почему " не работают антироссийские санкции"? Ещё как работают!
Каждый год Евросоюз теряет 15 ярдов евро! Ура, товарищи гейропейцы!

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Смешно 10:52 25:01:2018

Забавно про успехи в сельском хозяйстве, про импортозамещение. Урожай пшеницы зависит от погодных условий, не стали же хлеборобы "стахановцами", выдающими по десять норм, вот пусть назовут что-то еще из сельхозпродукции, продукции, чего стало больше российского, и что самое главное, что как свое стало дешевле.:)))

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Не верю! 10:12 25:01:2018

Почему " не работают антироссийские санкции"? Ещё как работают...
Каждый год Евросоюз теряет 15 ярдов евро! Ура, товарищи гейропейцы!

« ответить
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dave 10:22 25:01:2018

второсортная европа с ее союзниками всегда проигрывали великой России.

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Ага, проигрывает 10:56 25:01:2018

Все понятно по статье (сколько уже их было на тему эту), Запад теряет, России только находит от санкций , поэтому быстренько, быстренько, как можно быстренько их отменяйте.:))))))))))))))

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буч 10:33 25:01:2018

так будет всегда

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Верно 10:47 25:01:2018

Верно, пока не отдадут украденный у Украины Крым, и "ихтамнеты" не уберутся с Донбасса.

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Александр Шерстобитов 11:03 25:01:2018

у крымчан спроси хотят они к бандеровцам

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Мнение 10:46 25:01:2018

Ну на том и порешили, санкции пусть остаются, тем более в России утверждают, что они ей на пользу, можно даже добавить, как это сделали американцы..

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (13)