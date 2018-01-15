США испугались секретного ядерного оружия России(13)

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Герман Бергер
17:20 15.01.2018
В мире / Политика

Пентагон официально признал угрозу США со стороны разрабатываемого в России подводного плавательного аппарата «Статус-6», оснащенного ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн, сообщает Defense News.

Издание обратило внимание на предварительный проект нового «Обзора ядерной политики» — документа, определяющего роль ядерного оружия в стратегии национальной безопасности США, который готовится для президента страны Дональда Трампа. В нем имеется черно-белая диаграмма, на которой сообщается о разработке в России межконтинентальной автономной ядерной торпеды «Статус-6».

 

Согласно данным американской разведки, представленным The Washington Free Beacon, данное оружие протестировано 27 ноября 2016 года с подводной лодки «Саров». «Статус-6» имеет дальность действия 10 000 километров, максимальную скорость — выше 56 узлов, глубину погружения — до километра.

 

В ноябре 2015 года в ходе совещания у президента России Владимира Путина по оборонной тематике в сюжет ряда российских телеканалов попали кадры презентации, посвященные «Статусу-6». Согласно попавшим в эфир слайдам, эта система является оружием массового поражения, предназначенным в том числе для поражения объектов экономики противника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с этой утечкой пообещал принять «превентивные меры, чтобы этого больше не повторялось».

Lenta.ru / Фото
Комментарии (13)
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60 17:39 15:01:2018

молодцы россияне !

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Факт 20:36 15:01:2018

Рочссияне нищие, вот в чем беда, Путину повезло с народом, другой давно бы его с олигархами разграбившими Россию на вылы поднял.

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Вован 21:24 15:01:2018

Правильно.....и прям на вилах поднёсти к кровавой пасти ..Кушайте мистер Пиндос....Мы вам каждое утро своих президентов будем на завтрак будем подносить....Я тебя правильно понял ....гнида ?

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 17:47 15:01:2018

У страха глаза великИ.

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atos 17:52 15:01:2018

Надо засунуть США на место,то бишь,в задницу.

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отмороженный сионист макакакейн 18:42 15:01:2018

пендосрань и их холуёв ждёт возмездие, так что прямой войны между СамымШакальнымАвантюристом и Россией не будет

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шери 18:43 15:01:2018

Вот кто действительно охраняет свою НЕЗАВИСИМОСТЬ. А кто-то пищит об угрозе,вооружаясь старьем.Нашли с кем тягаться))))

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (24)