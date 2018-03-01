После того, как Бюро по борьбе с коррупцией задержало главу Центробанка Латвии Илмарса Римшевичса, в республике который день стоит дым столбом. Говорят, что он хорошо просматривается и из других стран, рассуждает публицист Петр Малеев.

Местные чиновники и министры опускают глаза и шарахаются от микрофонов. А что говорить, кроме как: информация проверяется, посмотрим, послушаем, потрогаем, в общем, вы отоприте гараж.

Потустороннему наблюдателю вроде как все ясно – главный банкир страны, он-то уж точно!.. Да, там-то уж конечно… Схемы, сделки, торговля влиянием… А американцы, которые про всех все знают и которым никто не указ, – бабах, и выложили страшную правду. Причем вторую подряд. Первая была, что один из крупнейших банков страны ни много ни мало хранил и вытирал пыль с грязных российских, украинских и, о господи, северокорейских денег. Оказались замешаны, оказались причастны.

А вот для внутристороннего совсем все не однозначно. Еще в начале девяностых, хотя это особо и не афишировалось (деньги любят тишину), республика одной из первых на постсоветском пространстве начала развивать различные финансовые сервисы, а попросту – создавать условия для хранения чужих средств. И потекло со всех закоулков бывшего единого пространства все что нажито непосильным трудом. Кому надо, это знали. Да и кому не надо – тоже. Но никому это не мешало. Вот вам мешают чужие деньги, которые припрятаны у вас?

Потом что-то зашевелилось. Началось с того, что долгие годы никого не волновавший глава Комиссии по рынку финансов и капитала вдруг одномоментно со всех сторон был «обласкан» партией и прессой и в мгновение ока лишился места. А через недельку объявили (ибо шила в мешке не утаишь), что в банковском секторе будет наведен порядок, ибо страна заспешила вступить в ОЭСР (Организацию экономического сотрудничества и развития) – такой себе вариант финансового НАТО. Что благополучно с помпой и медалями и было сделано через полгода.

Затем, после наведения порядка, объявили, что будет наведен новый порядок, еще порядочнее прежнего. Под лозунгами «дадим отпор теневой экономике» банки обязали в добровольно-приказном порядке убрать шторы и занавески и стать прозрачнее. Появились умельцы из США с единственно разрешенными патентами и все по стандартной схеме – мы вам систему, а вы не спрашиваете, куда ведут эти провода.

Наконец после наведения нового порядка было заявлено, что будет еще один окончательный порядок в соответствии с международными нормами. Новый, мировой. В рамках борьбы с грязными банкнотами деятелей из США очень волновали счета нерезидентов. Кто, откуда, сколько и как давно. Поскольку своих денег в Латвии почти нет, это и были те самые закрома, в которые милые, любознательные и особенные государства очень любят совать руки или, на крайняк, носы.

Уже тогда пошли тревожные шепотки, а в курилках стали замолкать, когда кто-то входит. Оптимисты и адепты североатлантических ценностей убеждали не падать духом. Ну и что – просто хорошие парни хотят знать, какие фартовые люди бывают на свете. А контроль – так и хорошо, нас же и будут беречь.

Но после установления очередного порядка сначала неспешно, а затем лавинообразно латвийские банки стали в свой адрес получать предупреждения, ультиматумы и просто обжигающие статейки от свободной совестливой прессы. Что это у вас стиральным порошком пахнет? Что вы здесь в банке можете мыть? А если найду? В общем, латвийскому финансовому сектору немного взгрустнулось. А затем пришла и тоска, и печаль.

Теперь несколько слов о виновнике торжества – Илмарсе Римшевичсе и Банке Латвии. Волею судеб и метаморфоз независимости гордой страны данное учреждение было лишено статуса регулятора и никак не влияло на фискальную политику страны. За них думали в Европейском центробанке. В публичное пространство Банк Латвии выпускал юбилейные монетки, а также устами господина Римшевичса давал прогнозы погоды в целом по стране, среднюю температуру по больнице и рассказывал о занимательной статистике.

Что характерно, влиятельный, но ни на что не влиявший человек со временем становился все более откровенным и мрачным, а его оценка состояния экономики страны все сильнее расходилась с задорными правительственными речами. Римшевичс зачем-то публично рассказывал о растущем внешнем долге, об отсутствии реального сектора экономики, дошел до того, что назвал стратегический план развития страны, заботливо созданный министерскими группами, не планом, а книгой о мечтах.

В общем, даже если этот банкир ни в чем не виновен, его все равно стоило задержать. Когда те, кому еще избираться, говорят одно, а ты другое – это какое-то упадничество, а возможно, и игра на руку Кремлю. А теперь его задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. И про него давайте пару слов, чтоб два раза не вставать.

В любой нормальной западной стране борьба с коррупцией – универсальное средство. Не знаешь, чего сказать, – скажи про коррупцию. Не знаешь, чем подцепить электорат, – расскажи, как ты ее будешь побеждать. Отличная хлопушка. Громкая, но не опасная. Все знают кучу примеров о ней, все в ней уверены, а как дело доходит до суда, то обычно там и проваливается еще на уровне свидетельств. Поэтому в нормальном западном мире борьба с коррупцией – это борьба за устранение политических конкурентов. Дела мало, шума много. Что еще нужно, чтобы получить на выборах голосок?

В общем, гремит у нас скандал. Подробности одна за другой. Свидетелей набежало. Человек, похожий на главу Банка Латвии, оказывается, и взятки брал, и вымогательством занимался, и в бане с бандитами парился, тайно посещал синагогу, в общем, грешил без выходных. И, как утверждают авторитетные свидетели, вел себя как полный идиот. Не удивлюсь, если чуть позже в его доме найдут связку гранат, на чердаке – шифроблокнот на русском, на даче куст конопли, а в самом Римшевичсе – мельдоний. В ночь на 24 февраля, кстати, неизвестные обокрали дом банкира. Так что интересные подробности еще могут последовать.

Петр Малеев