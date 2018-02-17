США могут урезать число зарубежных миссий

Издание отмечает, что войска стараются достигнуть «цикла ротации развертывания», установленного аппаратом министра обороны, когда подразделение размещается на один год и два года находится дома. По информации издания, этому может помочь увеличение численности сухопутных войск, которое ожидается в ближайшее время. Отмечается, что войска запросили увеличение численности на 4 тысячи военнослужащих в 2019 финансовом году и планируют запросить то же самое в 2020 и 2021 финансовых годах, чтобы итоговая численность достигла 495,5 человек.
По данным издания, министр сухопутных сил Марк Эспер заявил, что текущий «цикл развертывания» войск снижает их боеготовность и увеличивает интенсивность операций, которая превышает нагрузку четырех— и пятилетней давности. Он отметил, что обсудил этот вопрос с аппаратом министра обороны страны, и сейчас определяется, какие миссии критически важны, а какие можно сократить.
«У нас есть (бронетанковая бригадная боевая группа) в Кувейте, так мы можем… вернуть это подразделение домой, чтобы увеличить его боеготовность до более высокого уровня, поставить его в очередь для более важных развертываний», — приводит издание слова Эспера. Министр отметил, что «это не обязательно значит перемещение всего», это может означать «другой график ротации».
Администрация США запросила ранее у конгресса выделение 6,3 миллиарда долларов в рамках проекта бюджета Пентагона на 2019 финансовый год на «Европейскую инициативу сдерживания». В документе отмечается, что «бюджет запрашивает более 6,3 миллиарда долларов для «Европейской инициативы сдерживания» Пентагона», программу, направленную на «сдерживание российской агрессии в регионе», в том числе путем усиления присутствия там американских военных.
Также газета Wall Street Journal со ссылкой на военнослужащих ранее сообщила, что Пентагон рассматривает несколько планов в качестве ответа на растущее влияние Китая, в том числе возможную дислокацию подразделений морской пехоты в Восточной Азии. Отмечалось, что оборонное ведомство США обдумывает планы отправить в Азию экспедиционные отряды морской пехоты (MEU), предназначенные для быстрого реагирования.
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