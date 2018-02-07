Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии по программе военной поддержки правительства США получат 62 тактических транспортных средства, сообщило Министерство обороны.

Предприятие Polaris Government & Defense поставит НВС Латвии транспортные средства моделей Polaris MRZR-2, MRZR — 4 и MV850, а также несколько транспортных средств, оснащенных устройствами мобильного наблюдения. Из бюджета Латвии финансируется примерно 1/5 часть поставок, но конкретные суммы не называются.

Первые транспортные средства НВС получат в мае этого года, поставки продолжатся до второго квартала 2019 года.

Транспортные средства будут предназначены и для регулярных армейских частей, и для Земессардзе.

В рамках различных программ военной поддержки США оказывают Латвии помощь уже более 20 лет, поставляя НВС средства связи, приборы ночного видения и транспортные средства.