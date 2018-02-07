Предприятие Polaris Government & Defense поставит НВС Латвии транспортные средства моделей Polaris MRZR-2, MRZR — 4 и MV850, а также несколько транспортных средств, оснащенных устройствами мобильного наблюдения. Из бюджета Латвии финансируется примерно 1/5 часть поставок, но конкретные суммы не называются.
Первые транспортные средства НВС получат в мае этого года, поставки продолжатся до второго квартала 2019 года.
Транспортные средства будут предназначены и для регулярных армейских частей, и для Земессардзе.
В рамках различных программ военной поддержки США оказывают Латвии помощь уже более 20 лет, поставляя НВС средства связи, приборы ночного видения и транспортные средства.
ASV malači, reāli palīdz Latvijas armijai! Kā jau draugi un sabiedrotie!« ответить
Ja, ja es esmu istajs debīls un tapec, ko es gribu, to es rakstu.« ответить
вот так под российскую якобы агрессию нищим странам вталкивают металлалом за баснасновные бабки и не надо говорить что это всё подарки по доброй воле ))) иначе как Омерика на 1 месте в мире по продажам оружия ))« ответить
В США думают о своей экономике и держится на продаже техники дуреманам. Правящих похвали, в лепешку расшибутся ободрав свой народ. Бедная, нищая территория« ответить
ASV ir Latvijas draugi un uzticami sabiedrotie! Dievs, svētī ASV!« ответить
Un dievs svēti mani.« ответить
Time to kill на стаоле этого танка. Кого?« ответить
Vertaļotam. Protams krievus!« ответить