США накачивают Латвию военным транспортом(8)

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Герман Бергер
19:10 06.02.2018
Наша Латвия / Социум

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии по программе военной поддержки правительства США получат 62 тактических транспортных средства, сообщило Министерство обороны.

Предприятие Polaris Government & Defense поставит НВС Латвии транспортные средства моделей Polaris MRZR-2, MRZR — 4 и MV850, а также несколько транспортных средств, оснащенных устройствами мобильного наблюдения. Из бюджета Латвии финансируется примерно 1/5 часть поставок, но конкретные суммы не называются.

 

Первые транспортные средства НВС получат в мае этого года, поставки продолжатся до второго квартала 2019 года.

 

Транспортные средства будут предназначены и для регулярных армейских частей, и для Земессардзе.

 

В рамках различных программ военной поддержки США оказывают Латвии помощь уже более 20 лет, поставляя НВС средства связи, приборы ночного видения и транспортные средства.

baltnews.lv / Фото
Комментарии (8)
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Latviešu patriots 19:23 06:02:2018

ASV malači, reāli palīdz Latvijas armijai! Kā jau draugi un sabiedrotie!

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Latviešu patriots 19:38 06:02:2018

Ja, ja es esmu istajs debīls un tapec, ko es gribu, to es rakstu.

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narod 19:38 06:02:2018

вот так под российскую якобы агрессию нищим странам вталкивают металлалом за баснасновные бабки и не надо говорить что это всё подарки по доброй воле ))) иначе как Омерика на 1 месте в мире по продажам оружия ))

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шери 19:59 06:02:2018

В США думают о своей экономике и держится на продаже техники дуреманам. Правящих похвали, в лепешку расшибутся ободрав свой народ. Бедная, нищая территория

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Latviešu patriots 20:28 06:02:2018

ASV ir Latvijas draugi un uzticami sabiedrotie! Dievs, svētī ASV!

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Latviešu patriots. 22:18 06:02:2018

Un dievs svēti mani.

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 20:50 06:02:2018

Time to kill на стаоле этого танка. Кого?

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Latviešu patriots 23:17 06:02:2018

Vertaļotam. Protams krievus!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (3)