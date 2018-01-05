Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что протесты в Иране могут привести к ситуации, которая сложилась в Сирии после демонстраций. Об этом сообщает NBC.

Данное заявление она сделала накануне встречи Совета Безопасности ООН по поводу Ирана.

«Мир стал свидетелем ужасов, происходящих в Сирии, которые начались с того, что кровавый режим отрицал право народа на мирный протест. Мы не должны позволить, чтобы это произошло в Иране», — указывается в распространённом заявлении Хейли.

По её словам, власти страны пытаются лишить свой народ возможности быть услышанным.

Ранее стало известно, что заседание Совета Безопасности ООН по поводу ситуации в Иране состоится 5 января.

Иранские власти заявили о прекращении смуты в стране. Однако остался вопрос — что это было. В отличие от событий 2009 года, демонстрации по городам страны прошли не в поддержку одной группы элиты против другой, а против всей элиты исламской республики в целом.

…Известно, что основные спонсоры «арабской весны» видели финальным ее аккордом смену режима в Тегеране. Иран в его нынешнем формате является основной занозой для США, Израиля, Королевства Саудовская Аравия (КСА) и ряда других суннитских монархий. Эта заноза в 2017 году проникла еще больше в тело Ближнего Востока. Побеждая в Сирии, Йемене, Ираке и Ливане, иранцы усилили свое присутствие в регионе настолько, что некоторые эксперты уже заговорили о неизбежном иранском доминировании, а КСА и Израиль даже озаботились созданием формальной антииранской оси.

И тут как нельзя вовремя вспыхнули в последних числах декабря 2017 года внутренние беспорядки. Причем — что опасно — беспорядки «системные».

Любопытно, что к организации смуты ни США, ни Саудовская Аравия, ни Израиль не причастны. Разве что косвенно — через введенные ранее санкции. В 2009 году «прогресивные» иранцы вышли на улицы из-за сфальсифицированных, по их мнению, итогов президентских выборов (по итогам которых «кандидат от базара» Махмуд Ахмадинежад обошел кандидата-реформатора Мир-Хосейна Мусави). Вышел протестовать в основном средний класс в Тегеране. Сейчас же основной причиной волнений стало резко осложнившееся экономическое положение беднейших слоев населения, а протесты прокатились в полусотне городов.

Фактически произошел «идеальный шторм» — сочетание целого ряда факторов.

Последние годы жизнь в Иране была не сахар. Президент Хасан Роухани (который находится у власти последние четыре с лишним года) не смог добиться полного снятия международных санкций. По данным исследования, проведенного Би-би-си, за последние 10 лет доходы иранцев сократились на 15%, а потребление хлеба, молока и мяса в стране уменьшилось на 30-50%. В МВФ считают, что безработица в Иране в обозримом будущем будет сохраняться на уровне 12%, а среди молодежи она уже составляет, по разным данным, от 25 до 30%. Данные, разумеется, «от заинтересованных сторон», но общие тенденции отражают.

Собственно, триггером протестов стало еще большее обострение и без того сложной социально-экономической ситуации в конце 2017 года. Так, в стране резко выросли цены на товары и услуги. Здесь и двукратное увеличение налога на выезд из страны (первая поездка за рубеж теперь обойдется иранцу в 44 доллара). И рост цен на бензин (более чем на 60%), повлекший за собой рост цен на продукты питания, в том числе на яйца (в полтора-два раза). Также с этим совпал крах целой массы местных МММ — финансовых пирамид, оставивших без денег миллионы людей. И на фоне всего этого власти приняли бюджет, в котором предусмотрено сокращение социальных выплат и увеличение расходов на военные нужды.

Неудивительно, что начавшиеся в Мешхеде выступления против роста цен на яйца «зажгли» целый ряд городов в центре и на западе страны. Очень быстро между отдельными группами протестующих было налажено информационное взаимодействие — люди использовали Telegram, у которого в стране накануне протестов было почти 40 миллионов пользователей, а также другие соцсети (количество людей, живущих вне Тегерана и обладающих сматрфонами, увеличилось с 2009 года в десятки раз).

Как это обычно бывает с протестами, начавшиеся с экономики лозунги быстро перешли в политическое поле. Население требовало прекратить тратить деньги на палестинцев и «Хезболлу». «Не в Газе, не в Ливане, я живу в Иране!» — декламировали протестующие. Кроме того, люди требовали отставки министров правительства Хасана Роухани и даже скандировали «муллы, освободите нашу страну», то есть ставили под вопрос дальнейшее существование исламской республики и лидерство нынешнего рахбара Али Хаменеи.

Интересной особенностью протеста стал его стихийный характер — у демонстрантов не имелось ни лидера, ни основного лозунга. Именно поэтому власти не могут обезглавить протест.

В Вашингтоне рассматривают нынешний режим Тегерана как абсолютное зло. Иранские власти — это «жестокий, наплевательски относящийся к правам человека, спонсирующий террористов, создающий и распространяющий ракеты, стремящийся к обладанию ядерным оружием и дестабилизирующий весь Ближний Восток клерикальный режим», — пишут бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро и специалист по Ирану в Центре по защите демократии Марк Дубовиц. Исходя из этой логики, Белый дом стал изначально активно выступать в поддержку демонстрантов.