Данное заявление она сделала накануне встречи Совета Безопасности ООН по поводу Ирана.
«Мир стал свидетелем ужасов, происходящих в Сирии, которые начались с того, что кровавый режим отрицал право народа на мирный протест. Мы не должны позволить, чтобы это произошло в Иране», — указывается в распространённом заявлении Хейли.
По её словам, власти страны пытаются лишить свой народ возможности быть услышанным.
Ранее стало известно, что заседание Совета Безопасности ООН по поводу ситуации в Иране состоится 5 января.
Иранские власти заявили о прекращении смуты в стране. Однако остался вопрос — что это было. В отличие от событий 2009 года, демонстрации по городам страны прошли не в поддержку одной группы элиты против другой, а против всей элиты исламской республики в целом.
…Известно, что основные спонсоры «арабской весны» видели финальным ее аккордом смену режима в Тегеране. Иран в его нынешнем формате является основной занозой для США, Израиля, Королевства Саудовская Аравия (КСА) и ряда других суннитских монархий. Эта заноза в 2017 году проникла еще больше в тело Ближнего Востока. Побеждая в Сирии, Йемене, Ираке и Ливане, иранцы усилили свое присутствие в регионе настолько, что некоторые эксперты уже заговорили о неизбежном иранском доминировании, а КСА и Израиль даже озаботились созданием формальной антииранской оси.
И тут как нельзя вовремя вспыхнули в последних числах декабря 2017 года внутренние беспорядки. Причем — что опасно — беспорядки «системные».
Любопытно, что к организации смуты ни США, ни Саудовская Аравия, ни Израиль не причастны. Разве что косвенно — через введенные ранее санкции. В 2009 году «прогресивные» иранцы вышли на улицы из-за сфальсифицированных, по их мнению, итогов президентских выборов (по итогам которых «кандидат от базара» Махмуд Ахмадинежад обошел кандидата-реформатора Мир-Хосейна Мусави). Вышел протестовать в основном средний класс в Тегеране. Сейчас же основной причиной волнений стало резко осложнившееся экономическое положение беднейших слоев населения, а протесты прокатились в полусотне городов.
Фактически произошел «идеальный шторм» — сочетание целого ряда факторов.
Последние годы жизнь в Иране была не сахар. Президент Хасан Роухани (который находится у власти последние четыре с лишним года) не смог добиться полного снятия международных санкций. По данным исследования, проведенного Би-би-си, за последние 10 лет доходы иранцев сократились на 15%, а потребление хлеба, молока и мяса в стране уменьшилось на 30-50%. В МВФ считают, что безработица в Иране в обозримом будущем будет сохраняться на уровне 12%, а среди молодежи она уже составляет, по разным данным, от 25 до 30%. Данные, разумеется, «от заинтересованных сторон», но общие тенденции отражают.
Собственно, триггером протестов стало еще большее обострение и без того сложной социально-экономической ситуации в конце 2017 года. Так, в стране резко выросли цены на товары и услуги. Здесь и двукратное увеличение налога на выезд из страны (первая поездка за рубеж теперь обойдется иранцу в 44 доллара). И рост цен на бензин (более чем на 60%), повлекший за собой рост цен на продукты питания, в том числе на яйца (в полтора-два раза). Также с этим совпал крах целой массы местных МММ — финансовых пирамид, оставивших без денег миллионы людей. И на фоне всего этого власти приняли бюджет, в котором предусмотрено сокращение социальных выплат и увеличение расходов на военные нужды.
Неудивительно, что начавшиеся в Мешхеде выступления против роста цен на яйца «зажгли» целый ряд городов в центре и на западе страны. Очень быстро между отдельными группами протестующих было налажено информационное взаимодействие — люди использовали Telegram, у которого в стране накануне протестов было почти 40 миллионов пользователей, а также другие соцсети (количество людей, живущих вне Тегерана и обладающих сматрфонами, увеличилось с 2009 года в десятки раз).
Как это обычно бывает с протестами, начавшиеся с экономики лозунги быстро перешли в политическое поле. Население требовало прекратить тратить деньги на палестинцев и «Хезболлу». «Не в Газе, не в Ливане, я живу в Иране!» — декламировали протестующие. Кроме того, люди требовали отставки министров правительства Хасана Роухани и даже скандировали «муллы, освободите нашу страну», то есть ставили под вопрос дальнейшее существование исламской республики и лидерство нынешнего рахбара Али Хаменеи.
Интересной особенностью протеста стал его стихийный характер — у демонстрантов не имелось ни лидера, ни основного лозунга. Именно поэтому власти не могут обезглавить протест.
В Вашингтоне рассматривают нынешний режим Тегерана как абсолютное зло. Иранские власти — это «жестокий, наплевательски относящийся к правам человека, спонсирующий террористов, создающий и распространяющий ракеты, стремящийся к обладанию ядерным оружием и дестабилизирующий весь Ближний Восток клерикальный режим», — пишут бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро и специалист по Ирану в Центре по защите демократии Марк Дубовиц. Исходя из этой логики, Белый дом стал изначально активно выступать в поддержку демонстрантов.
Мир стал свидетелем ужасов, происходящих в Сирии, которые начались с того, что кровавый режим отрицал право народа на мирный протест« ответить
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mirnij? zacem mirnomu protestu Amerika oruzie davala? ctob mirno postreljatj?
vi komu na ushi lapshu veshaite?
ДА НИЩЕТА ВСЕХ ЗАМУЧИЛА....США СВОИМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ САНКЦИЯМИ УСУГУБЛЯЮТ« ответить
ЭТИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИ ИРАНА...РОССИИ,КНДР,КУБЫ...
мочить пиндосовскую мразь« ответить
Да вонючие, не доделанные пиндосы просто мечтают об этом и будут прикладывать все усилия чтобы уничтожить Иран, до тех пор пока их самих не прихлопнет медным тазиком всё мировое сообщество.« ответить
«Вооруженная террористическая ячейка, которая планировала устроить взрывы и убивать невинных людей, чтобы поддержать недавние волнения, проникла в Иран», – передает заявление ИРНА.« ответить
В иранском министерстве уточнили, что столкновения террористов с силами безопасности республики произошли в северо-западном городе Пираншехре в провинции Западный Азербайджан. В результате были убиты трое стражей порядка, уничтожен один террорист. Некоторые члены группировки получили ранения.
У террористов конфисковали оружие, в том числе автоматы Калашникова, гранаты, военную форму и инструкции по подготовке беспорядков.
В ведомстве напомнили, что ранее в Западном Иране были выявлены и разгромлены три других террористических ячейки.