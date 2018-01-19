Полеты пройдут на высоте не менее шести километров. В учениях задействуют 500-фунтовые управляемые учебные бомбы класса «воздух-земля».
Тренироваться будут авианаводчики из Эстонии, Латвии, Литвы и других государств НАТО, военный контингент которых присутствует в странах Балтии.
Центральный полигон — крупнейшая тренировочная площадка эстонской армии. Расположен в восточной части волости Куусалу. От российской границы объект отделяет около 113 километров. При советской власти полигон использовался как площадка для тренировок танкистов и артиллеристов.
И это конечно русская агрессия и угроза. Ну, а как Россия начнёт отрабатывать бомбоудары в 100 км от США? Вот вони будет от "свободных" СМИ и "мирового сообщества"!« ответить
Пора Путину организовать совместные учения с Кубой!« ответить
массированные бомбардировки эстонии.« ответить
с точки зрения фиино-угорского менталитета, это нечто, скажу я вам.
это особые народы с очень особым самоощущением.
американцы доиграются.
пусть тренируются может за них заочно хоть патриот порадуется.« ответить
a nam tverdjat cto NATO radi zasciti v Pribaltike.« ответить
kakaja zascita mozet bitj ot bombordirovki? eto cistoi vodi napadenie i tolko.
Janka. Pseidolatvieti, tu esi stulbs, vai izliecies? Bombardēšana ir viens no aizsardzības elementiem. Beidz vienreiz laizīt krieviem pakaļas, kremļa trolli nelaimīgais!« ответить
Дрездена, умник.« ответить
Хочется чтобы такие патриоты идиоты попали под такой дождик. может тогда мозги на место встанут. Правда если они были заложены мамой с пвпой.« ответить
Patriot,у тебя что с головой?бомбардировка это не элемент защиты,а это элемент агресии или ответной агресии« ответить
Наши отрабатывают утилизацию животного мира...красава..« ответить
Ваши уже давно в хлеву у корыта, только ты с патриотсом сегодня останешься голодным.« ответить
Мозгов то нет
Es priecājos un lepojos, ka mūsu Baltijas valstis aizsargā ASV stratēģiskie bumbvedēji!« ответить
kāpēc mūsu Baltijas valstis neaizsargā Latvijas stratēģiskie bumbvedēji?« ответить