США наносят массированные авиаудары в 100 километрах от России(26)

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Герман Бергер
22:30 18.01.2018
В мире / Политика

Американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress на этой неделе отработают нанесение массированных авиаударов по целям на Центральном полигоне в Эстонии. Об этом сообщается на сайте эстонских Сил обороны.

Полеты пройдут на высоте не менее шести километров. В учениях задействуют 500-фунтовые управляемые учебные бомбы класса «воздух-земля».

 

Тренироваться будут авианаводчики из Эстонии, Латвии, Литвы и других государств НАТО, военный контингент которых присутствует в странах Балтии.

 

Центральный полигон — крупнейшая тренировочная площадка эстонской армии. Расположен в восточной части волости Куусалу. От российской границы объект отделяет около 113 километров. При советской власти полигон использовался как площадка для тренировок танкистов и артиллеристов.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (26)
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орел 22:41 18:01:2018

И это конечно русская агрессия и угроза. Ну, а как Россия начнёт отрабатывать бомбоудары в 100 км от США? Вот вони будет от "свободных" СМИ и "мирового сообщества"!

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CCCP 23:17 18:01:2018

Пора Путину организовать совместные учения с Кубой!

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dlz77 09:50 19:01:2018

массированные бомбардировки эстонии.
с точки зрения фиино-угорского менталитета, это нечто, скажу я вам.
это особые народы с очень особым самоощущением.
американцы доиграются.

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Да 22:41 18:01:2018

пусть тренируются может за них заочно хоть патриот порадуется.

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Janka 23:03 18:01:2018

a nam tverdjat cto NATO radi zasciti v Pribaltike.
kakaja zascita mozet bitj ot bombordirovki? eto cistoi vodi napadenie i tolko.

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Latviešu patriots 23:58 18:01:2018

Janka. Pseidolatvieti, tu esi stulbs, vai izliecies? Bombardēšana ir viens no aizsardzības elementiem. Beidz vienreiz laizīt krieviem pakaļas, kremļa trolli nelaimīgais!

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расскажи это жителям 07:19 19:01:2018

Дрездена, умник.

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**** 08:36 19:01:2018

Хочется чтобы такие патриоты идиоты попали под такой дождик. может тогда мозги на место встанут. Правда если они были заложены мамой с пвпой.

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Справедливый 08:43 19:01:2018

Patriot,у тебя что с головой?бомбардировка это не элемент защиты,а это элемент агресии или ответной агресии

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ваня 23:19 18:01:2018

Наши отрабатывают утилизацию животного мира...красава..

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Хозяин вани 09:18 19:01:2018

Ваши уже давно в хлеву у корыта, только ты с патриотсом сегодня останешься голодным.
Мозгов то нет

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Latviešu patriots 00:01 19:01:2018

Es priecājos un lepojos, ka mūsu Baltijas valstis aizsargā ASV stratēģiskie bumbvedēji!

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ыыы 01:01 19:01:2018

kāpēc mūsu Baltijas valstis neaizsargā Latvijas stratēģiskie bumbvedēji?

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123

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (14)