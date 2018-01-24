Коэн отметила, что в ближайшее время американские военные и инженеры на Гавайях проведут тестовый пуск новой ракеты с наземной системы Aegis Ashore.
«Это конец фазы разработки. Мы переходим в производство. Это заключительный летный тест, прежде чем мы приступим к рабочим испытаниям», — заявила Коэн.
Противоракеты SM-3 Block IIA планируется разместить в Польше и Румынии для защиты Европы от потенциальных баллистических угроз, которые, по мнению США, исходят от Ирана и России.
SM-3 Block IIA отличают от SM-3 Block IB увеличенные чувствительность и время полета.
Ранее Россия неоднократно заявляла, что считает грубым нарушением действующих соглашений развертывание в Румынии и Польше пусковых установок, способных запускать не только противоракеты SM-3, но и крылатые ракеты Tomahawk (дальностью до 2500 километров), достигающие практически любой цели на территории европейской части России.
raketi postavjat v Ruminii i Polse.« ответить
dlja zasciti Evropi ot Rossii.
Latvija - Evropa.
kak raketa s Ruminii zascitit Latviju esli Rossija vipustit svoi iz Pskova?
ili Latvija ne Evropa? ili Latvija ne v scet?
po hodu tak i polucaetsa. dlja nih Pribaltika ne Evropa. dlja nih Evropa starie strani Evropi.
a vi tut kricali - mi Evropa, mi Evropa...
ne kakaja vi ne Evropa. v evzopa.
латвия это гавкающие шафки, для них ПВО не будет« ответить
Ждите ответных мер от России.« ответить