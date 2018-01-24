США напичкают Европу новейшим оружием для защиты от России(3)

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Герман Бергер
23:33 23.01.2018
В мире / Война

В США завершена разработка зенитных управляемых ракет SM-3 Block IIA. Оружие запускается в производство и будет развернуто в Европе, сообщила The Maven директор программы SM-3 в Пентагоне Эми Коэн.

Коэн отметила, что в ближайшее время американские военные и инженеры на Гавайях проведут тестовый пуск новой ракеты с наземной системы Aegis Ashore.

 

«Это конец фазы разработки. Мы переходим в производство. Это заключительный летный тест, прежде чем мы приступим к рабочим испытаниям», — заявила Коэн.

 

Противоракеты SM-3 Block IIA планируется разместить в Польше и Румынии для защиты Европы от потенциальных баллистических угроз, которые, по мнению США, исходят от Ирана и России.

 

SM-3 Block IIA отличают от SM-3 Block IB увеличенные чувствительность и время полета.

 

Ранее Россия неоднократно заявляла, что считает грубым нарушением действующих соглашений развертывание в Румынии и Польше пусковых установок, способных запускать не только противоракеты SM-3, но и крылатые ракеты Tomahawk (дальностью до 2500 километров), достигающие практически любой цели на территории европейской части России.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (3)
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Janka 00:06 24:01:2018

raketi postavjat v Ruminii i Polse.
dlja zasciti Evropi ot Rossii.
Latvija - Evropa.
kak raketa s Ruminii zascitit Latviju esli Rossija vipustit svoi iz Pskova?
ili Latvija ne Evropa? ili Latvija ne v scet?
po hodu tak i polucaetsa. dlja nih Pribaltika ne Evropa. dlja nih Evropa starie strani Evropi.
a vi tut kricali - mi Evropa, mi Evropa...
ne kakaja vi ne Evropa. v evzopa.

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Александр Шерстобитов 00:11 24:01:2018

латвия это гавкающие шафки, для них ПВО не будет

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Петя 00:38 24:01:2018

Ждите ответных мер от России.

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

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