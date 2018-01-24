В США завершена разработка зенитных управляемых ракет SM-3 Block IIA. Оружие запускается в производство и будет развернуто в Европе, сообщила The Maven директор программы SM-3 в Пентагоне Эми Коэн.

Коэн отметила, что в ближайшее время американские военные и инженеры на Гавайях проведут тестовый пуск новой ракеты с наземной системы Aegis Ashore.

«Это конец фазы разработки. Мы переходим в производство. Это заключительный летный тест, прежде чем мы приступим к рабочим испытаниям», — заявила Коэн.

Противоракеты SM-3 Block IIA планируется разместить в Польше и Румынии для защиты Европы от потенциальных баллистических угроз, которые, по мнению США, исходят от Ирана и России.

SM-3 Block IIA отличают от SM-3 Block IB увеличенные чувствительность и время полета.

Ранее Россия неоднократно заявляла, что считает грубым нарушением действующих соглашений развертывание в Румынии и Польше пусковых установок, способных запускать не только противоракеты SM-3, но и крылатые ракеты Tomahawk (дальностью до 2500 километров), достигающие практически любой цели на территории европейской части России.