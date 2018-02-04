Пресс-секретарь Госдепартамента США заявила The Wall Street Journal, что США не поставляли зенитно-ракетные комплексы ни одному из формирований в Сирии.

«Соединенные Штаты никогда не поставляли зенитно-ракетные комплексы ни одному из формирований в Сирии, и мы глубоко обеспокоены тем, что такое оружие используется», —отметили в Госдепе.

Между тем представитель Пентагона Эрик Пэхон в комментарии РИА Новости пояснил, что Вашингтон не поставлял партнерам в Сирии оружие типа «земля-воздух», и теперь США оценят информацию о том, что российский Су-25 был сбит из ПЗРК.