«Соединенные Штаты никогда не поставляли зенитно-ракетные комплексы ни одному из формирований в Сирии, и мы глубоко обеспокоены тем, что такое оружие используется», —отметили в Госдепе.
Между тем представитель Пентагона Эрик Пэхон в комментарии РИА Новости пояснил, что Вашингтон не поставлял партнерам в Сирии оружие типа «земля-воздух», и теперь США оценят информацию о том, что российский Су-25 был сбит из ПЗРК.
Разумеется сами не поставляли,у Них для этого саудиты есть.« ответить
Да какая разница кто продал...главное что Российского выродка и нелюдя филлипова сбили..« ответить
Ваня - tu trollē no Pēterburgas , Oļgino trollētavas ?????« ответить
Ливия упустила свои ракеты« ответить
Советские ПЗРК попали в руки террористов
26.09.2012
Ливийская исламистская группировка "Раф-Аллах ас-Сахати" объявила, что с ее базы в Бенгази похищены переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), представляющие угрозу как для военных, так и для гражданских самолетов. Эксперты не исключают, что они могут попасть в руки террористов, действующих в соседних странах. Именно такого развития событий опасались США: после свержения Муамара Каддафи уничтожение ПЗРК было одной из главных задач американских спецслужб в Ливии
А при чем тут штаты? Сбили же родной Иглой.« ответить
А при чем тут штаты? Их туда кто-то звал?« ответить
Болгария.украина .Румыния и много где можно купить росийский пзрк« ответить
надеюсь разведка идентифирует номер . если найдет...
Разведка, найдет.., использованный ПЗРК, по номеру, не смешите.:« ответить
А когда штаты были причем,если в результате смерть и разрушения! Когда Победа,тогда амеры всегда впереди планеты всей! ванька, ну знаем мы все что ты выбл..док от неизвестно кого и мамки-плечевой. И родился на мамкином рабочем месте,ударившись головкой об асфвальт. Дурак он и в африке дурак!« ответить