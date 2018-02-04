США не передавали ПЗРК в Сирию(9)

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Владимир Бучельников
09:16 04.02.2018
В мире / Война

Пресс-секретарь Госдепартамента США заявила The Wall Street Journal, что США не поставляли зенитно-ракетные комплексы ни одному из формирований в Сирии.

«Соединенные Штаты никогда не поставляли зенитно-ракетные комплексы ни одному из формирований в Сирии, и мы глубоко обеспокоены тем, что такое оружие используется», —отметили в Госдепе.

 

Между тем представитель Пентагона Эрик Пэхон в комментарии РИА Новости пояснил, что Вашингтон не поставлял партнерам в Сирии оружие типа «земля-воздух», и теперь США оценят информацию о том, что российский Су-25 был сбит из ПЗРК.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (9)
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Саксофоб 10:51 04:02:2018

Разумеется сами не поставляли,у Них для этого саудиты есть.

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Ваня 10:51 04:02:2018

Да какая разница кто продал...главное что Российского выродка и нелюдя филлипова сбили..

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хуторянен 12:42 04:02:2018

Ваня - tu trollē no Pēterburgas , Oļgino trollētavas ?????

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Факт 11:01 04:02:2018

Ливия упустила свои ракеты
Советские ПЗРК попали в руки террористов
26.09.2012
Ливийская исламистская группировка "Раф-Аллах ас-Сахати" объявила, что с ее базы в Бенгази похищены переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), представляющие угрозу как для военных, так и для гражданских самолетов. Эксперты не исключают, что они могут попасть в руки террористов, действующих в соседних странах. Именно такого развития событий опасались США: после свержения Муамара Каддафи уничтожение ПЗРК было одной из главных задач американских спецслужб в Ливии

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ИвАн 11:32 04:02:2018

А при чем тут штаты? Сбили же родной Иглой.

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Хороший вопрос! 11:52 04:02:2018

А при чем тут штаты? Их туда кто-то звал?

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сич 11:33 04:02:2018

Болгария.украина .Румыния и много где можно купить росийский пзрк
надеюсь разведка идентифирует номер . если найдет...

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Ну 11:46 04:02:2018

Разведка, найдет.., использованный ПЗРК, по номеру, не смешите.:

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ване 12:58 04:02:2018

А когда штаты были причем,если в результате смерть и разрушения! Когда Победа,тогда амеры всегда впереди планеты всей! ванька, ну знаем мы все что ты выбл..док от неизвестно кого и мамки-плечевой. И родился на мамкином рабочем месте,ударившись головкой об асфвальт. Дурак он и в африке дурак!

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (15)

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