США обновили мощнейшую бомбу для войны с КНДР(8)

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Анатолий Тарасов
11:49 29.01.2018
Техно / Оружие

США модернизировали и приняли на вооружение свою крупнейшую неядерную бомбу, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные представителей американских ВВС. Авиабомба GBU-57 предназначена против подземных целей и может быть использована против Северной Кореи, отношения Вашингтона с которой остаются напряжёнными, добавляет издание.

ВВС США приняли на вооружение модернизированную версию своей мощнейшей неядерной бомбы — GBU-57, сообщает журналист Bloomberg Энтони Капаччо со ссылкой на представителя ведомства капитана Эмили Грабовски. Эта авиабомба имеет массу более 13 тонн и заряд почти 2,5 тонны, её может нести только бомбардировщик B-2. 

 

Данные бомбы находились на вооружении Военно-воздушных сил США уже несколько лет и предназначались для целей, находящихся под землёй. GBU-57 может использоваться против подземных ядерных или ракетных сооружений в КНДР, отношения Вашингтона с которой продолжают оставаться напряжёнными. По словам Грабовски, модернизация сделала бомбу «более эффективной».

 

В этом месяце бомбардировщики B-2 были размещены на острове Гуам в Тихом океане. Были ли в этом регионе размещены и бомбы GBU-57, представители ВВС США комментировать отказались. GBU-57 ещё больше, чем бомба, сброшенная в апреле прошлого года против террористов ИГ в Афганистане, и способна проникать на глубину до 61 метра, резюмирует автор Bloomberg.

RT / Фото
Комментарии (8)
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ин-на 12:01 29:01:2018

пиндосовская мразь от своих же бомб и сдохнет

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ваня 12:13 29:01:2018

Молодцы..не только в корее но и в соссии пригодится такая

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Ты суслика видишь? 12:31 29:01:2018

Скакуасам и призмоголовым не понять, что если их хозяева затеют войнушку с Россией, то первыми будут сметены именно они сами, ибо всё летающее натовское дерь_мо именно над их горовами будет сбиваться! :)

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Latviešu patriots 12:14 29:01:2018

ASV malači! Pret ienaidniekiem ir jābruņojas! 100% atbalstu!

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Патриоту 13:04 29:01:2018

Ты явно вырос,но мозги нет!

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саксофоб 12:27 29:01:2018

Никак пиндосы уже вернулись с того места,куда их летом послал главный кореец.

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Слава Ким Чен Ыну! 12:30 29:01:2018

КНДР поставила США и лично Трампа на колени!!!!!!!!!!!!!!

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12

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» 

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