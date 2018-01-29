ВВС США приняли на вооружение модернизированную версию своей мощнейшей неядерной бомбы — GBU-57, сообщает журналист Bloomberg Энтони Капаччо со ссылкой на представителя ведомства капитана Эмили Грабовски. Эта авиабомба имеет массу более 13 тонн и заряд почти 2,5 тонны, её может нести только бомбардировщик B-2.
Данные бомбы находились на вооружении Военно-воздушных сил США уже несколько лет и предназначались для целей, находящихся под землёй. GBU-57 может использоваться против подземных ядерных или ракетных сооружений в КНДР, отношения Вашингтона с которой продолжают оставаться напряжёнными. По словам Грабовски, модернизация сделала бомбу «более эффективной».
В этом месяце бомбардировщики B-2 были размещены на острове Гуам в Тихом океане. Были ли в этом регионе размещены и бомбы GBU-57, представители ВВС США комментировать отказались. GBU-57 ещё больше, чем бомба, сброшенная в апреле прошлого года против террористов ИГ в Афганистане, и способна проникать на глубину до 61 метра, резюмирует автор Bloomberg.
пиндосовская мразь от своих же бомб и сдохнет« ответить
Молодцы..не только в корее но и в соссии пригодится такая« ответить
Скакуасам и призмоголовым не понять, что если их хозяева затеют войнушку с Россией, то первыми будут сметены именно они сами, ибо всё летающее натовское дерь_мо именно над их горовами будет сбиваться! :)« ответить
ASV malači! Pret ienaidniekiem ir jābruņojas! 100% atbalstu!« ответить
Ты явно вырос,но мозги нет!« ответить
Никак пиндосы уже вернулись с того места,куда их летом послал главный кореец.« ответить
КНДР поставила США и лично Трампа на колени!!!!!!!!!!!!!!« ответить