Ожидается, что в 2018 году США объявят новые санкции против России. Они, по сути, станут первыми глобальными финансовыми санкциями против РФ (прежние, в основном носили персональный и секторальный характер) и могут очень серьезно повлиять на российскую экономику.

Западные, главным образом, американские санкции против России, введенные после присоединения Крыма к нашей стране, можно разделить на три категории: персональную, касающуюся конкретных бизнесменов, политиков и официальных служащих, а также государственных компаний; секторальную, распространяющуюся на добывающий и банковский сектора; экономическую, целью которой является нарушение баланса торговых взаимоотношений России с внешним миром в целом.

Российские олигархи заполонили Парк-авеню

У высокопоставленных чиновников и приближенных к власти олигархов отобрали визы, добывающим предприятиям пришлось менять американские и европейские технологии и оборудование на азиатские аналоги, госкорпорации потеряли доступ к зарубежным кредитам. Экономику России тряхнуло, но к полному коллапсу не привело.

Между тем Вашингтон повышает ставки и готовит нашей стране в 2018 году, который пройдет под знаком Желтой Земляной Собаки, новый пакет политических и экономических ограничений. Новые санкции начнут постепенно вводить с 29 января.

А уже к февралю американская администрация должна представить в Конгресс детальный доклад с «информацией о самых влиятельных российских олигархах», об их отношениях с властью, о фактах коррупции, размерах состояний и источниках доходов.

По итогам должен быть разработан законопроект, масштабы которого выходят далеко за рамки тех мер, которые до настоящего времени принимались против нашей страны. Беспрецедентным проверкам подвергнутся не только самые богатые россияне, но и члены их семей, а также все те, кто занимается с ними бизнесом на Западе.

По словам Дэниела Фрида, бывшего координатора по санкциям администрации экс-президента США Барака Обамы, российские олигархи наводнили Вашингтон лоббистами и адвокатами, поэтому над ними срочно необходимо наладить контроль.

Долг платежом красен

В свою очередь, Минфин США до начала мая должен будет представить Конгрессу отчет о последствиях введения новых возможных экономических санкций. Доклад не означает, что ограничения будут введены, но они ясно дают понять, к чему следует готовиться. Конгресс должен подтвердить, что новые ограничения укладываются в политику Вашингтона в отношении против Москвы. Сомневаться в том, что документ в том или ином виде будет утвержден, не приходится — предварительный список санкций уже одобрен Сенатом и президентом США Дональдом Трампом.

Первым пунктом новой торговой санкционной директивы значится запрет на покупку американскими инвесторами новых российских гособлигаций и бойкот на операции с уже обращающимися выпусками. Эта мера предусмотрена законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который Трамп подписал 2 августа 2017-го.

Атака российского государственного долга может стать серьезным фактором давления на курс рубля. Укрепление российской валюты к доллару США в 2016-2017 годах во многом было обусловлено высокой активностью зарубежных биржевых игроков. Нерезиденты занимали доллары по низким ставкам вне России, конвертировали средства в рубли и покупали на них российские ОФЗ, зарабатывая таким образом на разнице между реальными ставками в США и России.

По оценке Bank of America, зарубежные инвесторы контролируют $51 млрд российского суверенного долга. На облигации федерального займа (ОФЗ) приходится более $37,2 млрд. Банк России констатирует, что в последние месяцы присутствие нерезидентов на рынке ОФЗ расширялось. Если в августе их доля в российском госдолге едва достигала 30%, то сейчас она превышает 33%.

Приток капитала в таких масштабах поддерживает финансирование дефицита российского бюджета и является якорем стабильности для курса рубля. Введение санкций в отношении ОФЗ может спровоцировать их распродажу не только американскими, но и другими инвесторами. По оценке руководителя дирекции анализа долговых инструментов «Уралсиба» Ольги Стериной, даже если меры коснутся только новых выпусков облигаций, они приведут к сокращению позиций иностранцев в суверенном долге России на 10%, что эквивалентно оттоку капитала более чем в 200 млрд рублей.

Вследствие потери интереса к ОФЗ, снизится доверие к любым российским инвестиционным инструментам, в том числе, и к рублю. По мнению ведущего аналитика ГК TeleTrade Марка Гойхмана, массовый выхода иностранцев из ОФЗ может довести курс доллара до 65 рублей. Также увеличатся темпы инфляции.

Оборонительных рецептов у России в этом случае не так много. Валютные ОФЗ можно будет предложить внутренним покупателям. По разным оценкам, отечественные банки накопили около 2 трлн рублей, не задействованных в инвестиционных проектах или сделках по купле-продаже. За счет этих средств они могли бы нивелировать эффект ухода нерезидентов из ОФЗ. Впрочем, на это все равно потребовалась бы валюта, которую банкиры стали бы искать на внутреннем рынке, подогревая спрос к долларам и евро.

Минфин также может переориентировать размещение ОФЗ на финансовые группы, не подпадающие под санкции, в том числе, из стран Азии. По словам главы Минфина России Антона Силуанова, в ближайшее время на Московской бирже китайские инвесторы смогут покупать российские ОФЗ, имитированные в юанях. Правда, есть и неприятный момент — Минфину, скорее всего, придется повышать процентные ставки по этому виду займов, чтобы привлечь к нему финансистов из Поднебесной.

Абонент вне зоны доступа

На втором месте новой санкционной программы Вашингтона находится отключение России от межбанковской операционной системы SWIFT. Это ограничение может затронуть каждого гражданина нашей страны, пользующегося банковскими картами. SWIFT обеспечивает быстрый обмен информацией о платежах, выданных гарантиях и аккредитивах. Этой системой пользуется около 11 тысяч организаций более чем в 200 странах. Россия считается одним из самых активных участников SWIFT: наши банки занимают второе место в мире по количеству операций (уступая только американским кредитным учреждениям), и пятнадцатое — по объему сделок.

В случае отключения от SWIFT наша страна рискует оказаться в финансовой изоляции, так как на эту систему опирается вся мировая банковская структура. На грани срыва окажутся договора по экспорту и импорту, возрастет время и число задержек перевода средств, операции по транзакциям станут дороже. Российским банкам придется проводить внутренние расчеты через корреспондентские счета ЦБ, а по внешним — договариваться напрямую с контрагентом. Появятся посредники, которые за определенный процент будут помогать зафиксировать сделку через SWIFT.

В целом, процесс обмена финансовой информацией станет намного медленней и дороже, а поиск альтернативных путей грозит отнять много времени, поскольку кроме скорости и цены, пользователей будет серьезно волновать степень защиты.

Вместе с тем, если Вашингтон, а вслед за ним и Евросоюз действительно решат наказать Россию с помощью SWIFT, то ограничения, скорее всего, затронут только часть наших банков. Даже предпринимая в свое время аналогичные меры против Ирана, западным странам удалось отключить от SWIFT лишь 14 из 30 кредитных организаций.

Тем не менее, как полагает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук, «отключение России от SWIFT означает фактическое отключение российской банковской системы от мировой: курс доллара может скакнуть к 70-80 рублям, что окажется существенным шоком для отечественной экономики».

График обвала рубля

Самых масштабных валютных скачков, касающихся санкционного противоборства, эксперты ожидают накануне и сразу после принятия американского закона о новых санкциях против России, а затем по мере претворения этих претензий в жизнь. Первое может случиться на рубеже января-февраля 2018 года, и существует риск, что его отголоски будут ощущаться вплоть до марта.

Скачок будет связан с решением Конгресса США о введении в действие нового пакета санкций. «Никто не сомневается, что Вашингтон ужесточит давление на экономику России, однако пока не ясно, насколько далеко американцы готовы зайти на этой раз: возможно, будет частично определен порядок операций с ОФЗ и подтверждена позиция в отношении заимствований, а вопрос сохранения доступа к SWIFT оставят до следующего раза.

Кстати, ситуация с облигациями будет относительно прозрачна: когда доходность российских ОФЗ будет расти, станет очевидно, что биржевые игроки их срочно покупают для будущей массовой продажи. В этот момент доходность ОФЗ может вырасти с нынешних 4-5% до 9-10%. Когда этот показатель начнет резко падать, будет понятно, что инвесторы выходят из данного инструмента и необходимо готовиться к очередному обвалу рубля», — полагает начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов.

Следующего опасного для рубля периода следует ждать в мае, когда Минфин США выпустит прогноз о том, как новые санкции отразятся на экономическом положении нашей страны. Если курс на развертывание американской санкционной программы подтвердится, то удар может оказаться двойным — в июне состоится очередной саммит ОПЕК, где может быть принято решение о расторжении сделки об ограничении добычи нефти, что также отрицательно скажется на котировках рубля.

Более отдаленное будущее санкционного противостояния России и Запада, и то, как эта борьба отразится на стоимости российской валюты, эксперты прогнозировать не спешат. «Нам предстоит пережить еще много обстоятельств, которые будут влиять как на российскую экономическую ситуацию в целом, так и на ее составляющие — курс рубля, инфляцию, котировки нефти, — полагает Суверов. — Пробуя спрогнозировать будущее, стоит опираться как на уже упомянутые геополитические факторы, так и на рядовые события, в частности, на итога заседаний мировых центральных банков по поводу процентной ставки по кредитам. Движения возможны разноплановые — и вверх, и вниз. Одно можно сказать определенно — российской экономике и рублю необходимо отстоять достигнутые позиции и удержаться на них до следующего финансового периода. Однако год предстоит жаркий».