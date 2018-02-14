Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США ввела в отношении латвийского банка «ABLV Bank» санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Госказна США считает, что «ABLV Bank» вызывает подозрения в легализации незаконно нажитых средств и «сделал отмывание денег основой своей предпринимательской деятельности».

По сумме активов «ABLV Bank» — второй крупнейший банк в Латвии. Его крупнейшим акционерам — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации «ABLV Bank» котируются по списку ценных бумаг биржи «Nasdaq Riga».

В свою очередь, в банке уверяют, что в американском докладе сети по борьбе с финансовыми преступлениями использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средст и финансирования терроризма.

«ABLV Bank» подчеркивает, что подготовленный доклад является предложением департамента, на которое в течение 60 дней можно подать письменные возражения. Сейчас банк рассматривает возможности добиться, чтобы FinCEN пересмотрела свои предложения, и «приложит все усилия, чтобы отразить высказанные утверждения», — говорится в сообщении банка.