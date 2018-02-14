США обвинили крупнейший латвийский банк в отмывании денег(19)

Лента новостей
СМИ: Россия возрождает советскую «красную машину» МОК ошибочно не пригласил двух российских спортсменов на ОИ-2018 В Латвии сыграли в «голый хоккей». Есть победители! Нарушители прячутся от фоторадаров Почему не надо бояться критики Чиновников замучил бумажный зуд НАТО поддерживает наращивание войск США в Европе Латвийские саночники заняли 6-е и 14-е место в Пхенчхане Рост цен спрятался за статистику
Eще в разделе
Тим Кук предсказал деньгам скорую смерть Эксперт: инфляция в 2019-2021 гг. будет выше прогнозируемой Минфином ABLV ответил американцам Премьер удивлен ростом цен за электроэнергию Война против ABLV Bank: новые подробности
Виталий Вавилкин
09:15 14.02.2018
Экономика / Банки

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США ввела в отношении латвийского банка «ABLV Bank» санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Госказна США считает, что «ABLV Bank» вызывает подозрения в легализации незаконно нажитых средств и «сделал отмывание денег основой своей предпринимательской деятельности».

 

По сумме активов «ABLV Bank» — второй крупнейший банк в Латвии. Его крупнейшим акционерам — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации «ABLV Bank» котируются по списку ценных бумаг биржи «Nasdaq Riga».

 

В свою очередь, в банке уверяют, что в американском докладе сети по борьбе с финансовыми преступлениями использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средст и финансирования терроризма.

 

«ABLV Bank» подчеркивает, что подготовленный доклад является предложением департамента, на которое в течение 60 дней можно подать письменные возражения. Сейчас банк рассматривает возможности добиться, чтобы FinCEN пересмотрела свои предложения, и «приложит все усилия, чтобы отразить высказанные утверждения», — говорится в сообщении банка.

LETA / Фото
Комментарии (19)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
:/ 09:24 14:02:2018

Они только и умеют обвинять,а самим всё можно!

« ответить
Profile_default
аб 09:30 14:02:2018

ну аб банку давно пора упасть и похрен как. Впрочем как и всем банкам с судным процентом. Рабовладельцы нового времени, а наше правительство - надсмотрщики

« ответить
Profile_default
фыв 09:39 14:02:2018

Так держать! Atbalstu 100%

« ответить
Profile_default
Janka 09:55 14:02:2018

ne novostj. etot bank stolko v vsjaceskih mahinacijah zasvetilsa. bilo daze v torgovle oruziem. tam rumini esce bili svjazani. na Ukraine kogda vorovali deneg s ihnego latvenergo (u nas latvenergo a ukraine po drugomu no delaet toze samoe) toze dengi cerez AB prohodili.

« ответить
Profile_default
два дебила -две офшорки 10:26 14:02:2018

Значит поэтому Укропия обвинила Лаптию в "офшорах". А вообще и Укропия и Лаптия одинаковы, обе орут "держи вора", обе "офшорки".

« ответить
Profile_default
Īstais latvietis 09:57 14:02:2018

Ļoti laba vēsts. Atbalstu 100 %. Nav ko atmazgāt nelikumīgi iegūtos līdzekļus. NU un kas ka banka Latvijas lai par to patriots uztraucās.

« ответить
1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV