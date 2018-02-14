Госказна США считает, что «ABLV Bank» вызывает подозрения в легализации незаконно нажитых средств и «сделал отмывание денег основой своей предпринимательской деятельности».
По сумме активов «ABLV Bank» — второй крупнейший банк в Латвии. Его крупнейшим акционерам — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации «ABLV Bank» котируются по списку ценных бумаг биржи «Nasdaq Riga».
В свою очередь, в банке уверяют, что в американском докладе сети по борьбе с финансовыми преступлениями использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средст и финансирования терроризма.
«ABLV Bank» подчеркивает, что подготовленный доклад является предложением департамента, на которое в течение 60 дней можно подать письменные возражения. Сейчас банк рассматривает возможности добиться, чтобы FinCEN пересмотрела свои предложения, и «приложит все усилия, чтобы отразить высказанные утверждения», — говорится в сообщении банка.
Они только и умеют обвинять,а самим всё можно!« ответить
ну аб банку давно пора упасть и похрен как. Впрочем как и всем банкам с судным процентом. Рабовладельцы нового времени, а наше правительство - надсмотрщики« ответить
Так держать! Atbalstu 100%« ответить
ne novostj. etot bank stolko v vsjaceskih mahinacijah zasvetilsa. bilo daze v torgovle oruziem. tam rumini esce bili svjazani. na Ukraine kogda vorovali deneg s ihnego latvenergo (u nas latvenergo a ukraine po drugomu no delaet toze samoe) toze dengi cerez AB prohodili.« ответить
Значит поэтому Укропия обвинила Лаптию в "офшорах". А вообще и Укропия и Лаптия одинаковы, обе орут "держи вора", обе "офшорки".« ответить
Ļoti laba vēsts. Atbalstu 100 %. Nav ko atmazgāt nelikumīgi iegūtos līdzekļus. NU un kas ka banka Latvijas lai par to patriots uztraucās.« ответить