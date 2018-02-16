США обвинили Россию в самой разрушительной кибератаке в истории(7)

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Владимир Бучельников
08:00 16.02.2018
Техно / Оружие

Американская администрация обвинила Россию в организации кибератаки с помощью вируса NotPetya, которая, по версии властей США, стала «частью продолжающихся попыток Кремля дестабилизировать Украину». Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«В июне 2017 года российские военные запустили самую разрушительную и ущербную кибератаку в истории. Атака, получившая название NotPetya, быстро распространилась по всему миру и привела к потере миллиардов долларов по всей Европе, Азии и в американских государствах», — сказано сообщение.

 

В Белом доме назвали российскую атаку «безрассудной и неизбирательной», а также повлекшей за собой международные последствия.

 

15 февраля с подобными обвинениями в адрес России выступил министр по делам Содружества и ООН в британском МИДе лорд Ахмад Уимблдонский. Он сообщил о миллионах фунтов, которые из-за атаки вируса потеряли европейские компании.

 

К обвинениям присоединилось правительство Австралии, сообщает РИА Новости.

 

«Основываясь на информации австралийских разведывательных агентств, и после консультаций с властями США и Объединенного Королевства правительство Австралии пришло к выводу, что власти России поддерживали злоумышленников, ответственных за инцидент», — заявил министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгус Тэйлор.

 

О причастности пропроссийских хакеров к атаке вируса NotPetya заявил глава минобороны Дании Клаус Йорт Фредериксен.

 

«Мы категорически отвергаем подобные обвинения, мы считаем их бездоказательными, беспочвенными. Это ничто иное как продолжение опять же не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Полит.Ру / Фото
Комментарии (7)
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Саня™ 09:06 16:02:2018

Отключите дикарей от сети. Хватит уже играться с этими неадекватами.

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карлис 10:42 16:02:2018

Мудите не волнйуся скоро отключат лаптию от электрибы и интернета и твоя даирея пройдёт

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p/m 09:11 16:02:2018

И как всегда у них есть неопровержимые доказательства, но они их не покажут. Джентельмэны, мать вашу.

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Не понимаю 09:14 16:02:2018

Когда уже америкосы обвинят Россию в применении климатического оружия?!)))

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Nek-to 13:55 16:02:2018

Kod virusa "NotPetya" ispol'zuet mnozhestvo nedokumentirovannyx vozmozhnostej. Informacija ob nix ne peredavalas' Rossiii i, sledovatel'no, virus sozdan v ANB. 100% vernaja infa.
Krome jetogo - pentagon s pomow'ju Microsoft vzlomal neskol'ko Win-based system v Rossii dlja nachala rasprostranenija virusa. Jeto tozhe 100% vernaja infa.

Otmazki ot pindosov - tipa my sami ne ponimaem kak ono dolzhno rabotat' - ne kanajut...

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Ты суслика видишь? 14:26 16:02:2018

Когда этот вирус бушевал по миру, многие эксперты безопасности уже изучали откуда он был запущен, а теперь самое интересное, все эти спецы указали источником, откужа он распространился по миру, Уркаину!
А российские тоже не мало от него пострадали, между прочим!
Так что сказки про путинских хакерах - это только прикрытия собственного идиотизма пользователей! :)

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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