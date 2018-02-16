«В июне 2017 года российские военные запустили самую разрушительную и ущербную кибератаку в истории. Атака, получившая название NotPetya, быстро распространилась по всему миру и привела к потере миллиардов долларов по всей Европе, Азии и в американских государствах», — сказано сообщение.
В Белом доме назвали российскую атаку «безрассудной и неизбирательной», а также повлекшей за собой международные последствия.
15 февраля с подобными обвинениями в адрес России выступил министр по делам Содружества и ООН в британском МИДе лорд Ахмад Уимблдонский. Он сообщил о миллионах фунтов, которые из-за атаки вируса потеряли европейские компании.
К обвинениям присоединилось правительство Австралии, сообщает РИА Новости.
«Основываясь на информации австралийских разведывательных агентств, и после консультаций с властями США и Объединенного Королевства правительство Австралии пришло к выводу, что власти России поддерживали злоумышленников, ответственных за инцидент», — заявил министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгус Тэйлор.
О причастности пропроссийских хакеров к атаке вируса NotPetya заявил глава минобороны Дании Клаус Йорт Фредериксен.
«Мы категорически отвергаем подобные обвинения, мы считаем их бездоказательными, беспочвенными. Это ничто иное как продолжение опять же не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Отключите дикарей от сети. Хватит уже играться с этими неадекватами.« ответить
Мудите не волнйуся скоро отключат лаптию от электрибы и интернета и твоя даирея пройдёт« ответить
И как всегда у них есть неопровержимые доказательства, но они их не покажут. Джентельмэны, мать вашу.« ответить
Когда уже америкосы обвинят Россию в применении климатического оружия?!)))« ответить
Kod virusa "NotPetya" ispol'zuet mnozhestvo nedokumentirovannyx vozmozhnostej. Informacija ob nix ne peredavalas' Rossiii i, sledovatel'no, virus sozdan v ANB. 100% vernaja infa.« ответить
Krome jetogo - pentagon s pomow'ju Microsoft vzlomal neskol'ko Win-based system v Rossii dlja nachala rasprostranenija virusa. Jeto tozhe 100% vernaja infa.
Otmazki ot pindosov - tipa my sami ne ponimaem kak ono dolzhno rabotat' - ne kanajut...
Когда этот вирус бушевал по миру, многие эксперты безопасности уже изучали откуда он был запущен, а теперь самое интересное, все эти спецы указали источником, откужа он распространился по миру, Уркаину!« ответить
А российские тоже не мало от него пострадали, между прочим!
Так что сказки про путинских хакерах - это только прикрытия собственного идиотизма пользователей! :)