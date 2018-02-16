Американская администрация обвинила Россию в организации кибератаки с помощью вируса NotPetya, которая, по версии властей США, стала «частью продолжающихся попыток Кремля дестабилизировать Украину». Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«В июне 2017 года российские военные запустили самую разрушительную и ущербную кибератаку в истории. Атака, получившая название NotPetya, быстро распространилась по всему миру и привела к потере миллиардов долларов по всей Европе, Азии и в американских государствах», — сказано сообщение.

В Белом доме назвали российскую атаку «безрассудной и неизбирательной», а также повлекшей за собой международные последствия.

15 февраля с подобными обвинениями в адрес России выступил министр по делам Содружества и ООН в британском МИДе лорд Ахмад Уимблдонский. Он сообщил о миллионах фунтов, которые из-за атаки вируса потеряли европейские компании.

К обвинениям присоединилось правительство Австралии, сообщает РИА Новости.

«Основываясь на информации австралийских разведывательных агентств, и после консультаций с властями США и Объединенного Королевства правительство Австралии пришло к выводу, что власти России поддерживали злоумышленников, ответственных за инцидент», — заявил министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгус Тэйлор.

О причастности пропроссийских хакеров к атаке вируса NotPetya заявил глава минобороны Дании Клаус Йорт Фредериксен.

«Мы категорически отвергаем подобные обвинения, мы считаем их бездоказательными, беспочвенными. Это ничто иное как продолжение опять же не основывающейся на каких бы то ни было доказательствах русофобской кампании», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.