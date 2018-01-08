США отказываются защищать Европу(14)

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Анатолий Тарасов
09:44 08.01.2018
В мире / Политика

При Дональде Трампе США лишились «систематического политического подхода», вследствие чего в мире «поднимают голову ревизионистские силы» и «деспоты» в лице России, Китая, Турции, Ирана и Северной Кореи, пишет Deutschlandfunk.

Система международных отношений в настоящее время находится «под давлением» со многих сторон, пишет журналист Deutschlandfunk Маркус Пиндур. «Ревизионистские силы повсюду поднимают голову, и демократии плохо против этого вооружены», — отмечает автор.

 

«Путинская Россия» пытается компенсировать свою «фантомную имперскую боль» с помощью войны на Украине и в Сирии. «Угрозы» посредством масштабных военных учений на российской границе стали «обыденностью». «Учения «Запад-2017» симулировали масштабное нападение России на НАТО», — утверждает Пиндур.

 

Китай заявляет о себе как о «неоимпериалистической державе» и предъявляет всё больше претензий на Южно-Китайское море. «Более мелкие деспоты» также кажутся посмелевшими. Не подлежит сомнению стремление Эрдогана к «региональной гегемонии».

 

Иран разжигает «большой конфликт» на Ближнем Востоке и выступает главным спонсором «террористических структур». «Ужасно то, что США отказываются от своей роли защитника международной системы, основанной на правилах, — считает Пиндур. — США не всегда сами соблюдали правила, но они были гарантом демократического международного порядка и надёжности».

 

При Дональде Трампе у Белого дома больше нет «систематического политического подхода». В Сирии он пригрозил Асаду крылатыми ракетами, а затем «развязал руки Путину». Министерство иностранных дел США ослаблено и лишено лидеров. Политика устрашения Трампа против Северной Кореи «рациональна, однако его подростковый и гневный тон в Twitter подрывает любую внешнеполитическую надёжность».

 

Внешнюю политику Трампа можно сравнить с попыткой «понять смысл бессмысленности», отмечает Пиндур. Даже если США при Трампе вновь станут надёжным гарантом международного порядка, европейцам следует «затянуть пояса» и сделать шаг в сторону усиления общей обороны. «Это дорого и непопулярно, однако такова цена стабильности международной системы», — резюмирует автор Deutschlandfunk.

RT / Фото
Комментарии (14)
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Митрич 09:56 08:01:2018

Пиндур - говорящая фамилия. Как журналиста назовёте, так он и будет писать.

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Вести! 09:58 08:01:2018

Где вы откапываете весь этот бред?

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Уж, да! 09:58 08:01:2018

Живенько написано. Сразу диагноз ясен!

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CCCP 10:02 08:01:2018

Американцы не попрут против России. Они знают что не победили ни в одной войне с меленькими странами как Афганистан, Вьетнам, Камбоджа, Ливан, Иран, Ливия, Ирак, Сомали, Югославия и конечно Крым который поставил точку в Американской трусости и предательству. А покупка С400 Турцией только подтвердило что НАТО и Америка полный отстой.

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Насмешил 10:08 08:01:2018

А кого в последний раз побеждала Расия, крошечную Грузию, ну еще кража Крыма у ослабевшей Украины, бомбила Сирию, при отсутствии у противника современных ПВО, и-то ухитрилась при этом потерять почти два десятка летательных аппаратов? Даже сами своих сбили разок, да утопили парочку "ерапланов" при помощи коптящего паровоза с веслом,:))

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Смейся дальше 10:13 08:01:2018

А с кем в "последнее время" воевала Россия?

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И еще 10:13 08:01:2018

СССРу наваляли люлей в Афганистане, еле ноги унес, перебив перед этим сотни тысяч мирных жителей, стариков, женщин и детей.

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Хе-хе 10:20 08:01:2018

После того, как американцы нанесли ракетный удар по военной базе ВВС режима Асада аш-Шайрат в Хомсе, российские СМИ и разного рода эксперты разродились десятками оправдательных версий того, почему хваленные русские С-300 и С-400 не сбили ни одной американской ракеты, хотя бы для демонстрации своих возможностей.
Все версии перечислять нет смысла, т.к. они не выдерживают никакой критики, но одну версию все же стоит упомянуть. По своей наукообразной бесстыжести она превосходит все остальные.

Выступая по российскому ТВ один из т.н. военных экспертов объявил, что виной всему… кривизна земли! Из-за этого, мол, супер-архи-квази современные русские ПВО / ПРО не смогли увидеть американские ракеты.Но дело даже не в этом. Совершенно не важно по какой причине русские не сбили американские ракеты – по технической или из-за трусости. Важно то, что еще год назад Россия официально заявляла, что системы С-300 и С-400 «закрыли небо Сирии от американских ракет» и предупредила США, что у русских ПВО «не будет времени определять государственную принадлежность крылатых ракет» и они будут уничтожаться.

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Смешливому дятлу 10:53 08:01:2018

Ты видимо даже не в курсе, что долетела всего треть выпущенных ракет, куда делись остальные - оправдывались штаты, а не Россия.

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да 11:04 08:01:2018

но самое смешное что разбомбленная авиа база через 2 часа работала в штатном режиме.просто подмели нечистоты и все и ето мощь...........

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Факт 10:04 08:01:2018

Европа заигрывает с Путиным, как подвыпившая девка в баре с сексуально озабоченным посетителем, кода её затащат в машину и станут стягивать трусы, будет как всегда по Истории на помощь "полицейского" звать, Дядю Сэма.

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Latviešu patriots 10:22 08:01:2018

в машине, да ещё с закрытыми дверьми никого особо не дозовётся.
А если взбрыкивать вздумает, то можно и табло раскровянить в хлам.

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12

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