При Дональде Трампе США лишились «систематического политического подхода», вследствие чего в мире «поднимают голову ревизионистские силы» и «деспоты» в лице России, Китая, Турции, Ирана и Северной Кореи, пишет Deutschlandfunk.

Система международных отношений в настоящее время находится «под давлением» со многих сторон, пишет журналист Deutschlandfunk Маркус Пиндур. «Ревизионистские силы повсюду поднимают голову, и демократии плохо против этого вооружены», — отмечает автор.

«Путинская Россия» пытается компенсировать свою «фантомную имперскую боль» с помощью войны на Украине и в Сирии. «Угрозы» посредством масштабных военных учений на российской границе стали «обыденностью». «Учения «Запад-2017» симулировали масштабное нападение России на НАТО», — утверждает Пиндур.

Китай заявляет о себе как о «неоимпериалистической державе» и предъявляет всё больше претензий на Южно-Китайское море. «Более мелкие деспоты» также кажутся посмелевшими. Не подлежит сомнению стремление Эрдогана к «региональной гегемонии».

Иран разжигает «большой конфликт» на Ближнем Востоке и выступает главным спонсором «террористических структур». «Ужасно то, что США отказываются от своей роли защитника международной системы, основанной на правилах, — считает Пиндур. — США не всегда сами соблюдали правила, но они были гарантом демократического международного порядка и надёжности».

При Дональде Трампе у Белого дома больше нет «систематического политического подхода». В Сирии он пригрозил Асаду крылатыми ракетами, а затем «развязал руки Путину». Министерство иностранных дел США ослаблено и лишено лидеров. Политика устрашения Трампа против Северной Кореи «рациональна, однако его подростковый и гневный тон в Twitter подрывает любую внешнеполитическую надёжность».

Внешнюю политику Трампа можно сравнить с попыткой «понять смысл бессмысленности», отмечает Пиндур. Даже если США при Трампе вновь станут надёжным гарантом международного порядка, европейцам следует «затянуть пояса» и сделать шаг в сторону усиления общей обороны. «Это дорого и непопулярно, однако такова цена стабильности международной системы», — резюмирует автор Deutschlandfunk.