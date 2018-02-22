США пережили вторую атаку 9/11. Будет ли война?(18)

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Анатолий Тарасов
11:35 22.02.2018
В мире / Политика

Вслед за обвинениями в отношении россиян во «вмешательстве» в американские выборы многие представители политической элиты и влиятельных СМИ США стали приравнивать эту «атаку» к нападению на Пёрл-Харбор и терактам 11 сентября.

«Безрассудно и трусливо» — Intercept о приравнивании российского «вмешательства» к 11 сентября Reuters

После того как по результатам расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера против ряда россиян были выдвинуты обвинения в попытках «вмешательства» в президентские выборы, среди политической элиты и влиятельных СМИ США возник «своего рода консенсус». Оказывается, действия России не просто «акт войны» — всё настолько серьёзно, что звучат сравнения с двумя «наиболее сокрушительными нападениями в истории США», атакой японцев на Пёрл-Харбор и терактами 11 сентября, пишет Гленн Гринвальд из The Intercept.

 

Как отмечает автор статьи, подобные параллели не новы. К ним уже прибегали многие воинственные политики  вроде республиканца Джона Маккейна и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Но в последние дни ряды сторонников этой позиции существенно пополнились. К примеру, обозреватель The Washington Post Карен Тьюмалти раскритиковала Дональда Трампа за бездействие, представив, как если бы после Пёрл-Харбора президент Франклин Рузвельт объявил по радио, что японцы «ухохатываются» у себя в Токио. Или как Джордж Буш разразился бы обличительной тирадой в адрес демократов, стоя на обломках Всемирного торгового центра. Бывший глава предвыборного штаба Клинтон Джон Подеста назвал Трампа «уклонистом» за нежелание ввязываться в «войну» с Россией.

 

Не стоит даже говорить о том, какие это тяжёлые обвинения, в первую очередь, для Барака Обамы, который, находясь у власти, допустил «атаку уровня Пёрл-Харбора и 11 сентября», и, что ещё хуже, никак на неё не отреагировал из страха критики со стороны республиканцев. Но, следуя этой логике, если «атака» была такой серьёзной, а верховный главнокомандующий, главный долг которого — обеспечение безопасности для своего государства, ничего не сделал, значит, это «должностное преступление», рассуждает журналист.

 

Впрочем, главный вопрос: если приравнивать российское «вмешательство» к Пёрл-Харбору и 11 сентября, следует ли из этого, что реакция США должны быть такой же, как на эти атаки? Ведь в первом случае Америка сбросила на Японию две ядерные бомбы, а во втором развязала войну сразу в нескольких странах, которая спустя 17 лет всё ещё не думает заканчиваться.

 

Неоконсерваторы очень любят говорить о том, что Вашингтон должен проявить «более жёсткую» позицию в отношениях с тем или иным государством. Однако эти люди редко уточняют, в чём именно должна проявляться «жёсткость», потому что это бы выдало их «экстремизм», считает Гринвальд. На протяжении нескольких лет республиканцы-милитаристы вроде Джона Маккейна, Марко Рубио и Джеба Буша обвиняли Обаму, который неоднократно пытался сотрудничать с Владимиром Путиным, в «слабости» и несостоянии «дать отпор» российскому лидеру, не делая каких-то конкретных предложений по решению этой проблемы за исключением вооружения украинцев.

 

Сегодня единственным предложением в качестве ответа на российское «вмешательство» являются санкции. Но неужели, если кто-то действительно считает, что это «атака» уровня 11 сентября, этого достаточно? «Говоря их же словами: представьте, как если бы Рузвельт ограничился санкциями в отношении японских лидеров в ответ на Пёрл-Харбор или в качестве единственного ответа на теракты 11 сентября Буш объявил бы о введении санкций против «Аль-Каиды», — рассуждает автор статьи.

 

Да, Барак Обама на протяжении нескольких лет вводил санкции в отношении России. Но только критики вроде Маккейна первые кричали о том, что это не изменит поведения Путина. «Единственное, что поможет убедить Владимира Путина перестать делать то, что он сейчас делает, — когда гробы начнут приезжать к российским семьям», — заявлял республиканец.

 

При всех своих недостатках Маккейн хотя бы идёт до конца в своих логических рассуждениях, подчёркивает Гринвальд. Если человек на самом деле считает, что «атака» России хотя бы приближается по масштабам и серьёзности к Пёрл-Харбор или 11 сентября, то он будет требовать намного более мощного ответа, чем просто санкции.

 

По мнению автора статьи, если кто-то действительно полагает, что вирусные ссылки в электронной почте или боты в Twitter равны двум самым страшным атакам в истории США, то они обязаны указывать, какие ответные меры они хотели бы видеть со стороны Вашингтона. В противном случае призывать «наказать Россию» без какой-то конкретики — по меньшей мере, «безответственно». Это всё равно что «культивировать атмосферу воинственности и агрессии». «Это одновременно безрассудно и трусливо», — подчёркивает журналист. 

RT / Фото
Комментарии (18)
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Саня™ 11:41 22:02:2018

пиндосы и их шафки получают по еплу если сунуться на Россию

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CCCP 11:48 22:02:2018

Пёрл-Харбор - Американцы знали про атаку, сами её пропустили, им нужен был повод для испытания ядерных бомб и подальше от Америки.
11 сентября - сами заминировали близнецы! Контроль над нефтью - вот какая цель была. Да и народ спугнуть, денег на армию получить.
«вмешательство» в американские выборы - это не дать Трампу в торой срок президентства, а потом его сын, дочь, зять, второй сын, внуки...

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Ты суслика видишь? 12:26 22:02:2018

Сравнение действительно к месту, ибо и вмешательство было организовано самими янки, а какие-то 13 русских - там вообще не при делах! :)

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вот те раз! 11:42 22:02:2018

как это приравняли? так ведь и 11 сентября и перл-харбор, это всё путина проделки1 :)))))

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биомусору 12:05 22:02:2018

урод тупорылый, а ты не заешь, что за базар тебе придётся ответить?
Запомни, чмо, в компе и в интернете все записи сохраняются, а вот времена стремительно меняются. Скоро начнётся "чистка" биомусора. Жди.

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ой! 12:10 22:02:2018

как страшно! тяжело тебе наверное жить, чувства юмора ровно ноль.:))))))

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О времена, о нравы 12:13 22:02:2018

Народ такой озлобленный, что перестал понимать шутки или сарказм, как вам будет угодно.

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Саня 11:43 22:02:2018

"всё настолько серьёзно, что звучат сравнения с двумя «наиболее сокрушительными нападениями в истории США», атакой японцев на Пёрл-Харбор и терактами 11 сентября"

Мне кажется, что недалёк тот момент, когда американцы начнут выходить в окна.

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Да...уж 11:53 22:02:2018

Чем больше времени проходит после выборов, тем сильнее боль от российского вмешательсва.)))))

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Саня 12:01 22:02:2018

Иди, шампанское открывай. "Трампнаш"

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Квинто 11:53 22:02:2018

Пиндосы уже повоевали во Вьетнаме. Получили по полной и раненого в жопу Маккейна старого маразматика

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зоология: подраздел- макакакейны 11:55 22:02:2018

у пендосрани истерика, давно пора обратиться к психиатору

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Пыы33дэц 13:01 22:02:2018

Амээрыкаа,пыы3дээц!!!!!!!!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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