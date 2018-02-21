Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова. Сам Гусельников в интервью Associated Press заявил, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич годами вымогал у банка взятки. Римшевич это категорически отрицает. Глава ЦБ Латвии подозревается в вымогательстве и получении взятки в 100 тысяч евро.
Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, требовали взятки, в частности, у кредитных учреждений.
«Соединенные Штаты полностью уверены, что правительство Латвии предпримет необходимые шаги по сохранению целостности банковского и финансового сектора. На протяжении многих лет мы работали совместно с Латвией по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и другими угрозами международной безопасности. В будущем Соединенные Штаты продолжат поддерживать и помогать правительству Латвии, латвийской комиссии по финансовому капиталу и рынкам, а также латвийским правоохранительным органам реализовать наш общий подход — что в Латвии должен быть сильный, хорошо регулируемый финансовый сектор», — заявила Науэрт.
хозяина слушаться надо« ответить
Ща у patriotsosa сердце от гордости разорвется.))))« ответить
он больше патриотис США, чем Латвии. хехе« ответить
Так и я о том же.« ответить
они вообще вмешиваются в чужие дела?« ответить
Это не чужие дела, - это их подконтрольная территория (пока).« ответить
Это их деньги в виде набранных Латвией кредитов.
И вот этими деньгами кто-то бессовестно и без спросу начал манипулировать в собственных интересах.
То что стиралка работает десятками лет, на это можно, а в некоторых случаях нужно закрывать глаза или как таможенник Карлис прикрывать журналом.
Но вот то, что это становиться достоянием общественности и мирового сообщества, начало истерически бесить Хозяина этих денег.
И тут приезжает БУХГАЛТЕРША из-за моря-океана и то что будет дальше, - очень даже может быть интересным.
совершенно верно« ответить
пусть США помогают сажать местных воров
Очередной раз подтверждается... Что с животным миром россии даже на охоту вместе ездить нельзя ..не говоря о каких то делах общих... С нелюдями и выродками только через забор и ничего общего..твари они заразные..« ответить
И тебя ждёт Гуантанамо! Всё, сучара, расскажешь!« ответить
специально позировал,чтоб показать,с кем в россии охотится« ответить
a kto ego zastavljal ehatj v vrazeskuju stranu na ribalku, ohotu? katalsa bi v USA ili po evropam.« ответить