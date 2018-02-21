США подключились к латвийскому скандалу в финансовом секторе(24)

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Виталий Вавилкин
08:15 21.02.2018
Экономика / Макроэкономика

США уверены, что Латвия справится со скандалом в финансовом секторе, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова. Сам Гусельников в интервью Associated Press заявил, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич годами вымогал у банка взятки. Римшевич это категорически отрицает. Глава ЦБ Латвии подозревается в вымогательстве и получении взятки в 100 тысяч евро.

 

Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, требовали взятки, в частности, у кредитных учреждений.

 

«Соединенные Штаты полностью уверены, что правительство Латвии предпримет необходимые шаги по сохранению целостности банковского и финансового сектора. На протяжении многих лет мы работали совместно с Латвией по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и другими угрозами международной безопасности. В будущем Соединенные Штаты продолжат поддерживать и помогать правительству Латвии, латвийской комиссии по финансовому капиталу и рынкам, а также латвийским правоохранительным органам реализовать наш общий подход — что в Латвии должен быть сильный, хорошо регулируемый финансовый сектор», — заявила Науэрт.

 

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (24)
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Саня™ 08:23 21:02:2018

хозяина слушаться надо

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Ой! 08:24 21:02:2018

Ща у patriotsosa сердце от гордости разорвется.))))

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фыв 08:29 21:02:2018

он больше патриотис США, чем Латвии. хехе

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Ой! 08:40 21:02:2018

Так и я о том же.

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С КАКОГО 08:27 21:02:2018

они вообще вмешиваются в чужие дела?

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Знак Зодиака 08:37 21:02:2018

Это не чужие дела, - это их подконтрольная территория (пока).
Это их деньги в виде набранных Латвией кредитов.
И вот этими деньгами кто-то бессовестно и без спросу начал манипулировать в собственных интересах.
То что стиралка работает десятками лет, на это можно, а в некоторых случаях нужно закрывать глаза или как таможенник Карлис прикрывать журналом.
Но вот то, что это становиться достоянием общественности и мирового сообщества, начало истерически бесить Хозяина этих денег.
И тут приезжает БУХГАЛТЕРША из-за моря-океана и то что будет дальше, - очень даже может быть интересным.

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фыв 08:27 21:02:2018

совершенно верно
пусть США помогают сажать местных воров

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Ваня 08:27 21:02:2018

Очередной раз подтверждается... Что с животным миром россии даже на охоту вместе ездить нельзя ..не говоря о каких то делах общих... С нелюдями и выродками только через забор и ничего общего..твари они заразные..

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СМЕРШ>>Ваня 08:27 08:44 21:02:2018

И тебя ждёт Гуантанамо! Всё, сучара, расскажешь!

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да он сам снимал 08:44 21:02:2018

специально позировал,чтоб показать,с кем в россии охотится

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janka 09:26 21:02:2018

a kto ego zastavljal ehatj v vrazeskuju stranu na ribalku, ohotu? katalsa bi v USA ili po evropam.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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