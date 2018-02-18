Эта неделя выдалась тяжелой для наших банкиров. От заявления сети по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США (FinCEN) вздрогнули, наверное, представители всех кредитных учреждений. У многих, возможно, в тот момент мелькнула логичная мысль: «А кто следующий?»
Отмывание и коррупция?
Под удар американской финразведки попал один из крупнейших банков Латвии — ABLV. Обвинения в адрес этого кредитного учреждения звучат убийственные: «…Руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них. ABLV Bank можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы. Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которых готовят сами сотрудники банка…»
И это далеко не полный перечень претензий и обвинений. Кстати, американские финансовые разведчики якобы даже установили, что должностные лица ABLV подкупали латвийских должностных лиц. KNAB на основании этой информации уже приступил к проверке.
Сами представители банка все обвинения категорически отвергают и подчеркивают, что это лишь допущения американских финансовых разведчиков. Банк отрицает и подозрения в коррупции. «Банк и его работники никогда не давали взяток должностным лицам», — заявили представители ABLV. Так или иначе, но обвинения, сделанные столь серьезной структурой США, очень серьезные, они могут подорвать репутацию не только самого ABLV, но и других банков Латвии. Нам остается лишь следить за развитием событий.
Новая форма демократии
Между тем латвийская элита уже давно вывела свою негласную формулу демократии. Демократия в их понимании — это власть правящей коалиции. Те же, кто что–то лепечут про власть народа, — наивные люди! Ну может быть, раз в четыре года от части латвийского народа (те, кто имеет гражданство) что–то зависит, но в остальное время — увольте.
На этой неделе представители правящих партий дружно выбросили в мусорник, даже без длительного обсуждения, народную инициативу в поддержку сохранения нынешней билингвальной системы образования. Эта инициатива, как без ложного стеснения и дипломатии признали политики, совершенно неуместна, поскольку у правящих другая повестка дня — они–то как раз собираются, вопреки мнению тысяч латвийцев, покончить с нынешней моделью обучения в школах нацменьшинств. Грядет реформа Шадурскиса. Причем грядет очень сильно: на этой неделе комиссия парламента уже одобрила языковые поправки в первом чтении. Это значит, что еще через неделю они уже в первом чтении будут поддержаны на пленарном заседании…
Правящие накануне выборов, видимо, спешат показать нацменьшинствам кузькину мать. Причем политики еще и цинично уверяют, что этот эксперимент проводится исключительно в интересах самих нелатышских школьников. Демократия, однако!
Красиво жить за наш счет
Зато ведущие работники Министерства образования — вероятно, за героический труд по подготовке очередных реформ — были щедро награждены лично господином Шадурскисом.
Судя по информации портала pietiek.com, в декабре за ратные трудовые подвиги глава бюро министра Мартиньш Лангратс получил на руки вместе с доплатой и денежным призом — внимание! — 6967 евро.
Андрис Гейжанс, ближайший советник министра, тоже не был забыт своим патроном — его доход в декабре составил 6731 евро. И представители Госканцелярии при этом еще плачут по поводу слишком низких доходов в госуправлении. Извините, но много ли в Латвии найдется частных фирм, где даже на руководящих должностях платят такие зарплаты и премии?
Удар током
Министр экономики Арвилс Ашераденс не устает рассказывать о том, как он отчаянно борется с системой КОЗ, как пытается сделать все, чтобы уменьшить латвийцам эту плату за зеленую энергию. На этой неделе мы увидели первые плоды этой борьбы главы минэкономики: счета за электричество у многих предпринимателей и крестьянских хозяйств выросли по сравнению с прошлым годом на 40–60 процентов. Если господин Ашераденс и дальше продолжит бороться в том же духе, то фермеры пойдут по миру вместе со всеми своими коровниками и свинарниками.
Сам господин Ашераденс уже пообещал после возвращения из Южной Корее всерьез заняться решением возникшей проблемы. Ну а оппозиция, не дожидаясь прилета министра на родину, уже на всякий случай начала сбор подписей за отставку господина Ашераденса. Если до 1 марта вопрос больших счетов за электроэнергию не будет решен, то 2 марта в сейм будет подан проект о снятии А. Ашераденса с занимаемой должности.
Абик ЭЛКИН.
раньше английские пираты грабили с позволения своей бандерши-королевы, а теперь министерство финансов одного демократического государства ставит на счетчик любой банк любой страны - им деньги нужнее« ответить
Наглые пиндосы свои щупальца запускают во все страны мира и во все отрасли.« ответить
Агрессоры, бандиты, провокаторы,грабители,вымогатели- эти пиндосские твари.
ASV ir taisnība! ABLV ir bļēžu banka, pietiek paskatīties galveno akcionāru sarakstu ar krievu oligarhu priekšgalā!« ответить
А, как же тысячи местных вкладчиков? Простых, честных, даже не вкладчиков, а просто держателей честно заработанных средств?« ответить
У педриотов всегда ASV ir taisnība! Они там зряплату получают?
Ja nezināji, tad ir likums, ka banku bankrotu gadījumā lielu daļu , šķiet ka līdz 50000€ ieguldījumiem sedz valsts.« ответить
Ja nezināji, tad ir likums, ka banku bankrotu gadījumā lielu daļu , šķiet ka līdz 30000€ ieguldījumiem, zaudējumus sedz valsts.« ответить
Да, знаю. Но это потом, может быть... А, простые, честные живут сейчас и без накоплений! Им уже сегодня не-на-что купить покушать и заплатить коммуналку! Капают пени, растут долги и никто их не простит. Только потому, что это показалось СШП, потому, что это выгодно СШП. Они же всегда правы!« ответить
Nemuldi, neviens normāls cilvēks nekad visu naudu netur bankā! Tā kā necel te paniku okupant!« ответить
Ja nezināji, tad ir likums, ka banku bankrotu gadījumā lielu daļu , šķiet ka līdz 10000€ ieguldījumiem, zaudējumus sedz valsts.« ответить
Latvijas Banka ir blēžu banka« ответить
Ja nezināji, tad ir likums, ka banku bankrotu gadījumā lielu daļu , šķiet ka līdz 5000€ ieguldījumiem, zaudējumus sedz valsts.« ответить
Ja nezināji, tad ir likums, ka banku bankrotu gadījumā lielu daļu , šķiet ka līdz 50€ ieguldījumiem, zaudējumus sedz valsts.« ответить
Cik daudz naudas R.Pauls ieguldīja "Latvijas Krājbankā" un cik dabūja atpakaļ?« ответить
Ja nezināji, tad ir likums, ka banku bankrotu gadījumā lielu daļu , šķiet ka līdz 1€ ieguldījumiem, zaudējumus sedz valsts.« ответить
Педриоту- 3,14здеть, не камни ворочать!« ответить
А, заметили? Оно уже на педриота откликается!
нельзя воровать 27 лет,следующим будет пузырь на рынке недвижимости« ответить
Вор у вора лопатник спёр )))« ответить
Ja nezināji, tad ir likums, ka banku bankrotu gadījumā lielu daļu , šķiet ka līdz 1000€ ieguldījumiem, zaudējumus sedz valsts.« ответить
частным лицам до 100 тыс,юридическим,в случае возможности.« ответить
ну вот и латвия банкрот,бабок то нет