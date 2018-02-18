Американская финансовая разведка устроила Латвии головомойку, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Эта неделя выдалась тяжелой для наших банкиров. От заявления сети по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США (FinCEN) вздрогнули, наверное, представители всех кредитных учреждений. У многих, возможно, в тот момент мелькнула логичная мысль: «А кто следующий?»

Отмывание и коррупция?

Под удар американской финразведки попал один из крупнейших банков Латвии — ABLV. Обвинения в адрес этого кредитного учреждения звучат убийственные: «…Руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них. ABLV Bank можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы. Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которых готовят сами сотрудники банка…»

И это далеко не полный перечень претензий и обвинений. Кстати, американские финансовые разведчики якобы даже установили, что должностные лица ABLV подкупали латвийских должностных лиц. KNAB на основании этой информации уже приступил к проверке.

Сами представители банка все обвинения категорически отвергают и подчеркивают, что это лишь допущения американских финансовых разведчиков. Банк отрицает и подозрения в коррупции. «Банк и его работники никогда не давали взяток должностным лицам», — заявили представители ABLV. Так или иначе, но обвинения, сделанные столь серьезной структурой США, очень серьезные, они могут подорвать репутацию не только самого ABLV, но и других банков Латвии. Нам остается лишь следить за развитием событий.

Новая форма демократии

Между тем латвийская элита уже давно вывела свою негласную формулу демократии. Демократия в их понимании — это власть правящей коалиции. Те же, кто что–то лепечут про власть народа, — наивные люди! Ну может быть, раз в четыре года от части латвийского народа (те, кто имеет гражданство) что–то зависит, но в остальное время — увольте.

На этой неделе представители правящих партий дружно выбросили в мусорник, даже без длительного обсуждения, народную инициативу в поддержку сохранения нынешней билингвальной системы образования. Эта инициатива, как без ложного стеснения и дипломатии признали политики, совершенно неуместна, поскольку у правящих другая повестка дня — они–то как раз собираются, вопреки мнению тысяч латвийцев, покончить с нынешней моделью обучения в школах нацменьшинств. Грядет реформа Шадурскиса. Причем грядет очень сильно: на этой неделе комиссия парламента уже одобрила языковые поправки в первом чтении. Это значит, что еще через неделю они уже в первом чтении будут поддержаны на пленарном заседании…

Правящие накануне выборов, видимо, спешат показать нацменьшинствам кузькину мать. Причем политики еще и цинично уверяют, что этот эксперимент проводится исключительно в интересах самих нелатышских школьников. Демократия, однако!

Красиво жить за наш счет

Зато ведущие работники Министерства образования — вероятно, за героический труд по подготовке очередных реформ — были щедро награждены лично господином Шадурскисом.

Судя по информации портала pietiek.com, в декабре за ратные трудовые подвиги глава бюро министра Мартиньш Лангратс получил на руки вместе с доплатой и денежным призом — внимание! — 6967 евро.

Андрис Гейжанс, ближайший советник министра, тоже не был забыт своим патроном — его доход в декабре составил 6731 евро. И представители Госканцелярии при этом еще плачут по поводу слишком низких доходов в госуправлении. Извините, но много ли в Латвии найдется частных фирм, где даже на руководящих должностях платят такие зарплаты и премии?

Удар током

Министр экономики Арвилс Ашераденс не устает рассказывать о том, как он отчаянно борется с системой КОЗ, как пытается сделать все, чтобы уменьшить латвийцам эту плату за зеленую энергию. На этой неделе мы увидели первые плоды этой борьбы главы минэкономики: счета за электричество у многих предпринимателей и крестьянских хозяйств выросли по сравнению с прошлым годом на 40–60 процентов. Если господин Ашераденс и дальше продолжит бороться в том же духе, то фермеры пойдут по миру вместе со всеми своими коровниками и свинарниками.

Сам господин Ашераденс уже пообещал после возвращения из Южной Корее всерьез заняться решением возникшей проблемы. Ну а оппозиция, не дожидаясь прилета министра на родину, уже на всякий случай начала сбор подписей за отставку господина Ашераденса. Если до 1 марта вопрос больших счетов за электроэнергию не будет решен, то 2 марта в сейм будет подан проект о снятии А. Ашераденса с занимаемой должности.

Абик ЭЛКИН.