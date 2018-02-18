США пошли ва–банк(60)

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газета Сегодня
22:00 17.02.2018
газета Сегодня / Итоги недели

Американская финансовая разведка устроила Латвии головомойку, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Эта неделя выдалась тяжелой для наших банкиров. От заявления сети по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США (FinCEN) вздрогнули, наверное, представители всех кредитных учреждений. У многих, возможно, в тот момент мелькнула логичная мысль: «А кто следующий?» 

 

Отмывание и коррупция?

 

Под удар американской финразведки попал один из крупнейших банков Латвии — ABLV. Обвинения в адрес этого кредитного учреждения звучат убийственные: «…Руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них. ABLV Bank можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы. Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которых готовят сами сотрудники банка…» 

 

И это далеко не полный перечень претензий и обвинений. Кстати, американские финансовые разведчики якобы даже установили, что должностные лица ABLV подкупали латвийских должностных лиц. KNAB на основании этой информации уже приступил к проверке.

 

Сами представители банка все обвинения категорически отвергают и подчеркивают, что это лишь допущения американских финансовых разведчиков. Банк отрицает и подозрения в коррупции. «Банк и его работники никогда не давали взяток должностным лицам», — заявили представители ABLV. Так или иначе, но обвинения, сделанные столь серьезной структурой США, очень серьезные, они могут подорвать репутацию не только самого ABLV, но и других банков Латвии. Нам остается лишь следить за развитием событий. 

 

Новая форма демократии

 

Между тем латвийская элита уже давно вывела свою негласную формулу демократии. Демократия в их понимании — это власть правящей коалиции. Те же, кто что–то лепечут про власть народа, — наивные люди! Ну может быть, раз в четыре года от части латвийского народа (те, кто имеет гражданство) что–то зависит, но в остальное время — увольте. 

 

На этой неделе представители правящих партий дружно выбросили в мусорник, даже без длительного обсуждения, народную инициативу в поддержку сохранения нынешней билингвальной системы образования. Эта инициатива, как без ложного стеснения и дипломатии признали политики, совершенно неуместна, поскольку у правящих другая повестка дня — они–то как раз собираются, вопреки мнению тысяч латвийцев, покончить с нынешней моделью обучения в школах нацменьшинств. Грядет реформа Шадурскиса. Причем грядет очень сильно: на этой неделе комиссия парламента уже одобрила языковые поправки в первом чтении. Это значит, что еще через неделю они уже в первом чтении будут поддержаны на пленарном заседании… 

 

Правящие накануне выборов, видимо, спешат показать нацменьшинствам кузькину мать. Причем политики еще и цинично уверяют, что этот эксперимент проводится исключительно в интересах самих нелатышских школьников. Демократия, однако!

 

Красиво жить за наш счет 

 

Зато ведущие работники Министерства образования — вероятно, за героический труд по подготовке очередных реформ — были щедро награждены лично господином Шадурскисом. 

 

Судя по информации портала pietiek.com, в декабре за ратные трудовые подвиги глава бюро министра Мартиньш Лангратс получил на руки вместе с доплатой и денежным призом — внимание! — 6967 евро. 

 

Андрис Гейжанс, ближайший советник министра, тоже не был забыт своим патроном — его доход в декабре составил 6731 евро. И представители Госканцелярии при этом еще плачут по поводу слишком низких доходов в госуправлении. Извините, но много ли в Латвии найдется частных фирм, где даже на руководящих должностях платят такие зарплаты и премии?

 

Удар током 

 

Министр экономики Арвилс Ашераденс не устает рассказывать о том, как он отчаянно борется с системой КОЗ, как пытается сделать все, чтобы уменьшить латвийцам эту плату за зеленую энергию. На этой неделе мы увидели первые плоды этой борьбы главы минэкономики: счета за электричество у многих предпринимателей и крестьянских хозяйств выросли по сравнению с прошлым годом на 40–60 процентов. Если господин Ашераденс и дальше продолжит бороться в том же духе, то фермеры пойдут по миру вместе со всеми своими коровниками и свинарниками. 

 

Сам господин Ашераденс уже пообещал после возвращения из Южной Корее всерьез заняться решением возникшей проблемы. Ну а оппозиция, не дожидаясь прилета министра на родину, уже на всякий случай начала сбор подписей за отставку господина Ашераденса. Если до 1 марта вопрос больших счетов за электроэнергию не будет решен, то 2 марта в сейм будет подан проект о снятии А. Ашераденса с занимаемой должности.

 

Абик ЭЛКИН.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (60)
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дед 22:12 17:02:2018

раньше английские пираты грабили с позволения своей бандерши-королевы, а теперь министерство финансов одного демократического государства ставит на счетчик любой банк любой страны - им деньги нужнее

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Вот же твари. 22:40 17:02:2018

Наглые пиндосы свои щупальца запускают во все страны мира и во все отрасли.
Агрессоры, бандиты, провокаторы,грабители,вымогатели- эти пиндосские твари.

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Latviešu patriots 22:20 17:02:2018

ASV ir taisnība! ABLV ir bļēžu banka, pietiek paskatīties galveno akcionāru sarakstu ar krievu oligarhu priekšgalā!

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:-/ 22:30 17:02:2018

А, как же тысячи местных вкладчиков? Простых, честных, даже не вкладчиков, а просто держателей честно заработанных средств?
У педриотов всегда ASV ir taisnība! Они там зряплату получают?

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Latviešu patriots 22:39 17:02:2018

Ja nezināji, tad ir likums, ka banku bankrotu gadījumā lielu daļu , šķiet ka līdz 50000€ ieguldījumiem sedz valsts.

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Latviešu patriots 22:40 17:02:2018

Ja nezināji, tad ir likums, ka banku bankrotu gadījumā lielu daļu , šķiet ka līdz 30000€ ieguldījumiem, zaudējumus sedz valsts.

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:-/ 22:53 17:02:2018

Да, знаю. Но это потом, может быть... А, простые, честные живут сейчас и без накоплений! Им уже сегодня не-на-что купить покушать и заплатить коммуналку! Капают пени, растут долги и никто их не простит. Только потому, что это показалось СШП, потому, что это выгодно СШП. Они же всегда правы!

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Latviešu patriots 23:01 17:02:2018

Nemuldi, neviens normāls cilvēks nekad visu naudu netur bankā! Tā kā necel te paniku okupant!

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Latviešu patriots 23:03 17:02:2018

Ja nezināji, tad ir likums, ka banku bankrotu gadījumā lielu daļu , šķiet ka līdz 10000€ ieguldījumiem, zaudējumus sedz valsts.

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ыыы 23:04 17:02:2018

Latvijas Banka ir blēžu banka

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Latviešu patriots 23:04 17:02:2018

Ja nezināji, tad ir likums, ka banku bankrotu gadījumā lielu daļu , šķiet ka līdz 5000€ ieguldījumiem, zaudējumus sedz valsts.

« ответить
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Latviešu patriots 23:10 17:02:2018

Ja nezināji, tad ir likums, ka banku bankrotu gadījumā lielu daļu , šķiet ka līdz 50€ ieguldījumiem, zaudējumus sedz valsts.

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ыыы 23:12 17:02:2018

Cik daudz naudas R.Pauls ieguldīja "Latvijas Krājbankā" un cik dabūja atpakaļ?

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Latviešu patriots 23:12 17:02:2018

Ja nezināji, tad ir likums, ka banku bankrotu gadījumā lielu daļu , šķiet ka līdz 1€ ieguldījumiem, zaudējumus sedz valsts.

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Да, уж... 23:28 17:02:2018

Педриоту- 3,14здеть, не камни ворочать!
А, заметили? Оно уже на педриота откликается!

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вот и лопнула маленькая швейцария 22:44 17:02:2018

нельзя воровать 27 лет,следующим будет пузырь на рынке недвижимости

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Новость дня 23:03 17:02:2018

Вор у вора лопатник спёр )))

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Latviešu patriots 23:06 17:02:2018

Ja nezināji, tad ir likums, ka banku bankrotu gadījumā lielu daļu , šķiet ka līdz 1000€ ieguldījumiem, zaudējumus sedz valsts.

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ошибаешься философ 23:24 17:02:2018

частным лицам до 100 тыс,юридическим,в случае возможности.
ну вот и латвия банкрот,бабок то нет

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)