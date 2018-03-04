«Не существует места для них в украинском конституционном устройстве. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны быть расформированы», — заявил Волкер.
По мнению спецпредставителя Госдепа, выполнить минские договоренности помогут международные миротворцы. Через полгода после их прибытия в Донбасс можно будет провести местные выборы.
При этом Волкер признал, что доверие жителей самопровозглашенных республик к властям в Киеве очень низкое. По словам дипломата, украинскому руководству придется приложить немало усилий, чтобы восстановить отношения с людьми в конфликтном регионе.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Жители региона выступили против смены власти в Киеве и на референдумах поддержали создание самостоятельных республик. В ответ украинские власти начали силовую операцию.
В ноябре 2017 года украинский генерал Александр Кузьмук заявил, что для восстановления территориальной целостности Украины армии придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и другие крупные города Донбасса.
davno para« ответить
Сравнять с землёй там все« ответить
Давно пора пиндосам сдохнуть« ответить
"Когда мы говорим, что за три года мы имели возможность восстановить нашу армию, не стоит забывать, что мы также дали возможность восстановиться, укрепиться и навести порядок российским наемникам. Кстати, у них очень хорошая дисциплина. Там не ждут судов и приговоров, там все решается по законам военного времени. Однако украинская армия все же может выйти на границу с Россией. По потенциалу и могуществом мы это можем. Но придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и все другие города. Там есть мирные жители. Это наше население и они оттуда никогда не уйдут, потому что им не дадут", - сказал.« ответить
По информации Кузьмука, основные силы российских войск располагаются в центре городов Донецк, Луганск, Горловка.
"Для них мирные жители − это живой щит. Представьте, как можно штурмовать Донецк – это же невозможно. Я могу даже в студии разработать и обосновать план деоккупации Донбасса, но по этим причинам его выполнить невозможно", - отметил Александр Кузьмук.
А без американских пидоров,могут сами разобраться?Или определение этих новообразований не по сценарию сша?« ответить
Seperātistus sen laiks iznīcināt!« ответить
А не пора ли послать этого пиндоского Волчару на ... ? А чтобы превратить Главного Мирового Бандита в пыль, у России уже есть чем. А нациста Кузьмука ждёт виселица со струной.« ответить
Луг ан донов нельзя уничтожить, патамушта блохи и прочие паразиты способны пережить даже ядерный удар.« ответить
варзилов быдло, блохи, вши это у тебя в свинарнике, не перекладывай на других своих паразитов.« ответить
Кто им дал право решать где и как они должны жить. Земля принадлежит не только американцам. Latviesu patriots, ну ка иди разберись на Донбас, помоги американцам.« ответить
Ато они там увязли, не могут справиться с Шахтерами.
Не смешите про "шахтеров"..:))« ответить