США предложили уничтожить ДНР и ЛНР(24)

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Владимир Бучельников
14:45 04.03.2018
В мире / Украина

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) должны быть расформированы для выполнения Минских соглашений. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в Hudson Institute во время своего выступления, опубликованного на YouTube.

«Не существует места для них в украинском конституционном устройстве. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны быть расформированы», — заявил Волкер.

 

По мнению спецпредставителя Госдепа, выполнить минские договоренности помогут международные миротворцы. Через полгода после их прибытия в Донбасс можно будет провести местные выборы.

 

При этом Волкер признал, что доверие жителей самопровозглашенных республик к властям в Киеве очень низкое. По словам дипломата, украинскому руководству придется приложить немало усилий, чтобы восстановить отношения с людьми в конфликтном регионе.

 

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Жители региона выступили против смены власти в Киеве и на референдумах поддержали создание самостоятельных республик. В ответ украинские власти начали силовую операцию.

 

В ноябре 2017 года украинский генерал Александр Кузьмук заявил, что для восстановления территориальной целостности Украины армии придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и другие крупные города Донбасса.

LETA / Фото
Комментарии (24)
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narod 15:43 04:03:2018

davno para

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Ваня 16:23 04:03:2018

Сравнять с землёй там все

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22 17:10 04:03:2018

Давно пора пиндосам сдохнуть

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Что сказал Кузьмук на самом деле 21:47 04:03:2018

"Когда мы говорим, что за три года мы имели возможность восстановить нашу армию, не стоит забывать, что мы также дали возможность восстановиться, укрепиться и навести порядок российским наемникам. Кстати, у них очень хорошая дисциплина. Там не ждут судов и приговоров, там все решается по законам военного времени. Однако украинская армия все же может выйти на границу с Россией. По потенциалу и могуществом мы это можем. Но придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и все другие города. Там есть мирные жители. Это наше население и они оттуда никогда не уйдут, потому что им не дадут", - сказал.
По информации Кузьмука, основные силы российских войск располагаются в центре городов Донецк, Луганск, Горловка.
"Для них мирные жители − это живой щит. Представьте, как можно штурмовать Донецк – это же невозможно. Я могу даже в студии разработать и обосновать план деоккупации Донбасса, но по этим причинам его выполнить невозможно", - отметил Александр Кузьмук.

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Жыжо 15:45 04:03:2018

А без американских пидоров,могут сами разобраться?Или определение этих новообразований не по сценарию сша?

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Latviešu patriots 15:51 04:03:2018

Seperātistus sen laiks iznīcināt!

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совет 16:00 04:03:2018

А не пора ли послать этого пиндоского Волчару на ... ? А чтобы превратить Главного Мирового Бандита в пыль, у России уже есть чем. А нациста Кузьмука ждёт виселица со струной.

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П у т и н 15:53 04:03:2018

Луг ан донов нельзя уничтожить, патамушта блохи и прочие паразиты способны пережить даже ядерный удар.

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окурку 17:03 04:03:2018

варзилов быдло, блохи, вши это у тебя в свинарнике, не перекладывай на других своих паразитов.

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Жизнь 16:03 04:03:2018

Кто им дал право решать где и как они должны жить. Земля принадлежит не только американцам. Latviesu patriots, ну ка иди разберись на Донбас, помоги американцам.
Ато они там увязли, не могут справиться с Шахтерами.

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Ну 21:51 04:03:2018

Не смешите про "шахтеров"..:))

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123

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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