В 2018 году авторитарная Россия может попытаться захватить полностью или частично Латвию, Литву и Эстонию, бьёт в набат американское издание The National Interest, ссылаясь на данные RAND Corporation. И это, похоже, очередная информационная кампания по разжиганию антироссийской истерии в Латвии и других странах Балтии. Для чего?

Отсиживаясь за океаном, американские СМИ любят представлять, как Россия захватывает те или иные страны. Ведь война для Америки это крупный бизнес, и разжигание войн всегда способствовало обогащению США.

Очередной пример: американский журнал The National Interest, ссылаясь на данные RAND Corporation, пишет, что 2018 году авторитарная Россия может попытаться захватить полностью или частично Латвию, Литву и Эстонию. Для достижения подобных целей Россия может собрать до 845 тысяч солдат.

«В трех странах Балтии населения – 6,2 миллиона человек, около 22 тысяч солдат и 450 единиц артиллерии, но нет танков или самолетов. Россия может собрать 845 тысяч – 300 тысяч только на западе России – при поддержке 2600 танков, 5500 артиллерийских орудий и почти 1400 боевых самолетов», – пишет автор статьи Михаэль Пек.

По его мнению, военную операцию Москва может развернуть молниеносно, при этом не потратив много ресурсов, ведь Россия гораздо больше трех стран Балтии.

Журналист убежден, что военное сопротивление будет бессмысленным, поэтому считает, что в таком случае жителям стран Балтии стоит готовиться к партизанской войне.

Правда, автор обращает внимание на то, что Балтийские государства имеют план защиты от вторжения России мобилизовав общество.

Согласно изложением RAND Corporation, если Эстония, Латвия и Литва начнут войну, их гражданское население сыграет большую роль в этой борьбе.

В статье также отмечается, что Эстония поддерживает призыв в армию с 1990-х годов, и Литва восстановила проект в 2016 году, а в Латвии все еще есть волонтерские вооруженные силы.

Но Латвия рассматривает вопрос о том, следует ли преподавать навыки военной и гражданской обороны всем ученикам старших классов (как это было в СССР).