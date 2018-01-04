Отсиживаясь за океаном, американские СМИ любят представлять, как Россия захватывает те или иные страны. Ведь война для Америки это крупный бизнес, и разжигание войн всегда способствовало обогащению США.
Очередной пример: американский журнал The National Interest, ссылаясь на данные RAND Corporation, пишет, что 2018 году авторитарная Россия может попытаться захватить полностью или частично Латвию, Литву и Эстонию. Для достижения подобных целей Россия может собрать до 845 тысяч солдат.
«В трех странах Балтии населения – 6,2 миллиона человек, около 22 тысяч солдат и 450 единиц артиллерии, но нет танков или самолетов. Россия может собрать 845 тысяч – 300 тысяч только на западе России – при поддержке 2600 танков, 5500 артиллерийских орудий и почти 1400 боевых самолетов», – пишет автор статьи Михаэль Пек.
По его мнению, военную операцию Москва может развернуть молниеносно, при этом не потратив много ресурсов, ведь Россия гораздо больше трех стран Балтии.
Журналист убежден, что военное сопротивление будет бессмысленным, поэтому считает, что в таком случае жителям стран Балтии стоит готовиться к партизанской войне.
Правда, автор обращает внимание на то, что Балтийские государства имеют план защиты от вторжения России мобилизовав общество.
Согласно изложением RAND Corporation, если Эстония, Латвия и Литва начнут войну, их гражданское население сыграет большую роль в этой борьбе.
В статье также отмечается, что Эстония поддерживает призыв в армию с 1990-х годов, и Литва восстановила проект в 2016 году, а в Латвии все еще есть волонтерские вооруженные силы.
Но Латвия рассматривает вопрос о том, следует ли преподавать навыки военной и гражданской обороны всем ученикам старших классов (как это было в СССР).
изложением RAND Corporation, если Эстония, Латвия и Литва начнут войну, их гражданское население сыграет большую роль в этой борьбе. ------ Чего-то я не понял кто на кого напасть то хочет. Прививку аналитику такому нужно... прямо в голову... кубов так 10 для надёги« ответить
Хозяин из-за лужи приказал своим шафкам тяфкать на соседа.« ответить
Вы там что пьёте ребята? Даже 140 не наберётся :) А вообще Россиия это вам не СССР. В России до сих пор по дорогам колесят машины, ктороые надо курбылем заводить :)))« ответить
И правильно. Россия не будет задействовать и 140 самолётов. Незачем столько керосина жечь, прибалты сами сдадутся, когда услышат, что война началась...выйдут на улицу с плакатами "Освободи нас , Россия, от США и Евросоюза", "Да здравствует Путин !!!". Причём, с цветами выйдут...как обычно.« ответить
Ты ещё от новогоднего запоя не отошло?« ответить
Ничего не надо разжигать..мы отроду нелюдей россии любим..и так будет всегда..россия как была страна выродков так и продолжает такой быть..« ответить
такие какты спартийным билетом бегали . а сейчас пиндусам зад лижешь .....« ответить
ваня , ты заткнись со своими тупыми высказываниями .Или ты настолько глуп или тебе дали задание писать всякую хрень .« ответить
Маневры российского гидрографического судна «Янтарь» у побережья Аргентины вызвали большое беспокойство у военных США и стран НАТО. По их мнению, этот корабль представляет серьезную опасность для жизненно важных подводных кабелей связи, сообщает Би-би-си.« ответить
«Янтарь», который в настоящее время помогает Аргентине в поисках пропавшей подводной лодки San Juan, исчезнувшей 15 ноября 2017 года, на Западе уже нарекли новым «шпионским оружием».
С таким же успехом можно объявить, что нападение уже произошло и никакой разницы не будет. Все равно потом будут оправдываться и объяснять, что не так поняли. А то что Балтия в НАТО не считается.« ответить