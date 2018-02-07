Новая ядерная стратегия Америки говорит о намерении Вашингтона расширить свой ядерный потенциал. Но самое главное — что столь радикальные меры США пытаются объяснить попытками обеспечить свою безопасность и сдержать «конкурентов».

2 февраля Министерство обороны США опубликовало свой новый Обзор конфигурации ядерных сил (2018 Nuclear Posture Review), в котором главными угрозами называются Россия, Китай и Северная Корея. Новая ядерная доктрина Вашингтона намекает на стремление Белого дома в будущем расширить список потенциальных условий для применения ядерного оружия, и это не может не вызывать опасений мирового сообщества, пишет Global Times.

Такая позиция полностью противоречит стратегии экс-президента США Барака Обамы, поддерживавшего политику ядерного разоружения. И помимо того, что Вашингтон объявляет о намерении расширить свой ядерный арсенал, он пытается представить действия Китая в качестве повода для столь радикальных действий — якобы Пекину нужно показать, что он не сможет с мощью локальных ядерных ударов добиваться своих целей.

Однако, как подчёркивает издание в своей редакционной статье, всем известно, что Китай — единственная ядерная держава, пообещавшая ни при каких обстоятельствах первой не использовать ядерное оружие и не угрожать никому его применением. У Пекина «самая сдержанная ядерная политика из всех ядерных держав».

В течение вот уже нескольких месяцев Вашингтон со своими новыми оборонной стратегией и ядерной доктриной недвусмысленно и без всяких сожалений пытается снова втянуть весь мир в холодную войну. И если американские власти хотят совершать столь большие перемены в своём курсе, то это может сказаться на всех международных отношениях, вновь ввергнув их в состояние повышенной напряжённости. И тогда над миром нависнет угроза полноценной ядерной войны, а те, кто предпринял первый шаг для того, чтобы ввергнуть мир в такое состояние, то есть американские власти, навсегда останутся в истории как самые настоящие преступники, предупреждает китайская газета.

После Второй мировой войны многие страны овладели техникой производства ядерного оружия, и тогда оно постепенно превратилось в орудие сдерживания и вышло из числа вооружений, применяемых при обычных военных действиях. Однако с развитием ядерного оружия малой мощности его могут начать применять, и применять всё чаще. Это серьёзный удар по идеологии нераспространения ядерного оружия.

На сегодня ядерное оружие малой мощности есть лишь у США и России, но если Вашингтон будет упорствовать в своей новой политике, Китаю тоже придётся принимать «ответные меры». Да, Пекин обещал никогда первым не применять ядерное оружие, которое для него, главным образом, является инструментом сдерживания, однако нельзя позволять Америке «бесчинствовать, устанавливая свою ядерную политику в отношении Китая».

Поднебесная способна дать ответ воинственным выпадам США, и пока её сдержанная реакция — лишь проявление сознательности в попытке поддержать мир и стабильность. С неминуемым подъёмом Китая все попытки Вашингтона сохранить отставание китайских вооружённых сил и своё превосходство над Поднебесной «не имеют смысла и обречены на провал». Америка не сможет обеспечить свою безопасность с помощью одной лишь гегемонии и ценой безопасности других государств, полагает Global Times.