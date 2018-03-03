Намерение Дональда Трампа существенно повысить пошлины на импорт стали и алюминия вызвало волну критики и негодования в Европе, пишет журнал Stern.

Заявление Дональда Трампа о вводе новых таможенных пошлин на импорт стали в США открыло дорогу торговой войне, пишет немецкий журнал Stern. Американский президент сообщил о намерении увеличить пошлины на ввоз стали в страну на 25%. ЕС незамедлительно отреагировал обещанием предпринять встречные меры.

«Мы не будем бездействовать и наблюдать, как нашей промышленности наносится удар нечестными мерами, угрожающими тысячам рабочих мест в Европе», — заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Немецкий политик от партии ХСС Манфред Вебер в свою очередь упрекнул Трампа в том, что он провоцирует «крайне опасное развитие событий». По словам Вебера, разногласия в торговой сфере повредят всем, но если Трамп беспричинно повышает цены на европейские товары, Европа должна отреагировать на это, чтобы защитить свои рабочие места.

Эксперт по торговле от партии СДПГ Бернд Ланге даже прогнозирует изоляцию США, отмечает Stern. «Это безоглядный национализм и протекционизм в чистом виде», — уверен европейский депутат. По его мнению, надо с помощью жёстких встречных мер показать американцам, «где проходят границы нашего понимания в отношении президента США с его иррациональными и протекционистскими действиями».

В отличие от стали, для алюминия пошлины должны составить лишь 10%. Таким образом Трамп намерен помочь слабеющей американской промышленности создать новые рабочие места и повысить активность предприятий. О подробностях Белый дом должен сообщить на следующей неделе. В середине марта американский министр финансов должен встретиться с важными партнёрами США на саммите G20, сообщает немецкий журнал. Группа ведущих промышленных держав стремится достичь компромисса в вопросе о ценах на сталь, и в прошлом году под руководством Ангелы Меркель в этой сфере удалось добиться некоторого прогресса, отмечается в статье.

Как подчёркивает издание, политика в отношении импорта стали — это составная часть принципа «Америка прежде всего». По словам Трампа, таможенные пошлины должны действовать на протяжении долгого времени для защиты американской промышленности. Тем самым президент США продолжает протекционистскую политику после ввода пошлин на стиральные машины, солнечные панели и самолёты. Однако с юридической точки зрения введение таких пошлин — щекотливый момент, что может привести к спорам на международном уровне.

«США создают торговый барьер, чтобы защитить себя от импорта стали из разных стран мира. Эти меры очевидно нарушают правила, установленные ВТО», — считает председатель Экономического объединения производителей стали в Германии Ханс Юрген Керкхофф. В связи с этим он опасается, что экспортёры могут наводнить своими товарами открытый рынок ЕС, чтобы избежать уплаты таможенных пошлин США.

Президент Федерального объединения немецкой промышленности Дитер Кемпф также раскритиковал позицию американского правительства. По его словам, «Трамп создаёт риск всемирного торгового конфликта и спираль протекционизма, которая в итоге будет стоить рабочих мест и американцам».

Между тем дела стальной и алюминиевой промышленности США плохи, пишет Stern. Из-за дешёвой продукции иностранных конкурентов мощности американских предприятий не задействованы полностью. Таможенные пошлины должны помочь повысить загруженность сталелитейной промышленности с 73 до 80%, а производства алюминия — с 48 до 80%.

С 2000 года в США закрылось десять сталелитейных заводов, а уровень занятости в этой сфере сократился на 35%, сообщается в статье. С точки зрения Дональда Трампа, американская сталелитейная и алюминиевая промышленность на протяжении десятилетий несла убытки из-за несправедливой торговли и неудачной политики в отношениях со многими странами мира. Впрочем, президент США отметил, что не упрекает другие государства, потому что они действовали в рамках установленных соглашений. По его мнению, стыдиться должны те, кто заключал эти сделки, то есть прежние правительства в Вашингтоне, отмечает Stern.