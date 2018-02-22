США снова пригрозили России(8)

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Герман Бергер
19:45 21.02.2018
В мире / Политика

Президент США Дональд Трамп предпринял негласные действия, чтобы оказать давление на Россию за вмешательство в американские выборы. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Ее слова приводит CNN.

Глава государства «сделал ряд вещей, чтобы (...) проявить твердость в отношении России», отметила Сандерс. «На прошлой неделе был эпизод, о котором сообщат в ближайшие дни», — загадочно заявила она. Представитель Белого дома добавила, что Трамп более жестко работает с Москвой, чем это делал его предшественник Барак Обама в течение восьми лет.

 

Как отмечает CNN, такая реакция последовала на критические замечания о том, что администрация не принимает никаких действий в ответ на российское вмешательство в выборы.

 

Ранее американский лидер сам заявил, что занимает более жесткую позицию по отношению к Москве, чем Обама, и призвал посмотреть на факты. В то же время CNN указывает, что Трамп лично еще не вводил антироссийских санкций.

 

16 февраля офис спецпрокурора США Роберта Мюллера опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. В документе, опубликованном на сайте ведомства, фигурируют 13 фамилий и три организации.

 

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Россия отвергает обвинения в причастности к взломам.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (8)
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Latviešu patriots 19:56 21:02:2018

Atbalstu ASV rīcību 100%! Krieviju uz elli!

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я ж писал-ты бомж 21:18 21:02:2018

лела в банковской сфере это подтвердили
как патриот-две почки на спасение-твой вклад

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бомжу 21:36 21:02:2018

ты знаешь,и я за американцев,чтоб они перевернули это воровское болото

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ваня 20:47 21:02:2018

А грибы когда пошлют???

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Сергей 21:02 21:02:2018

он больной на всю голову, только о России и думает болезный, Если честно то достали вы уже всех с Россией, Занимайтесь своими проблемами, России на вас на=срать она занимается своими делами

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Latviešu patriotu DEBILU 21:06 21:02:2018

Опять разкукарекался дырявый? Что уже сортиры в адажаских казармах помыл?А разве слово педику кто то давал?

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Latviešu patriots 21:07 21:02:2018

Dra la la, pidra la la, es esmu katrai dibeni aizbāznis..

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шери 21:24 21:02:2018

Россию за вмешательство в американские выборы=====Хоть бы тему сменили. Без доказательств, но вы нам верте

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (18)

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