Глава государства «сделал ряд вещей, чтобы (...) проявить твердость в отношении России», отметила Сандерс. «На прошлой неделе был эпизод, о котором сообщат в ближайшие дни», — загадочно заявила она. Представитель Белого дома добавила, что Трамп более жестко работает с Москвой, чем это делал его предшественник Барак Обама в течение восьми лет.
Как отмечает CNN, такая реакция последовала на критические замечания о том, что администрация не принимает никаких действий в ответ на российское вмешательство в выборы.
Ранее американский лидер сам заявил, что занимает более жесткую позицию по отношению к Москве, чем Обама, и призвал посмотреть на факты. В то же время CNN указывает, что Трамп лично еще не вводил антироссийских санкций.
16 февраля офис спецпрокурора США Роберта Мюллера опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. В документе, опубликованном на сайте ведомства, фигурируют 13 фамилий и три организации.
Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Россия отвергает обвинения в причастности к взломам.
Atbalstu ASV rīcību 100%! Krieviju uz elli!« ответить
лела в банковской сфере это подтвердили« ответить
как патриот-две почки на спасение-твой вклад
ты знаешь,и я за американцев,чтоб они перевернули это воровское болото« ответить
А грибы когда пошлют???« ответить
он больной на всю голову, только о России и думает болезный, Если честно то достали вы уже всех с Россией, Занимайтесь своими проблемами, России на вас на=срать она занимается своими делами« ответить
Опять разкукарекался дырявый? Что уже сортиры в адажаских казармах помыл?А разве слово педику кто то давал?« ответить
Dra la la, pidra la la, es esmu katrai dibeni aizbāznis..« ответить
Россию за вмешательство в американские выборы=====Хоть бы тему сменили. Без доказательств, но вы нам верте« ответить