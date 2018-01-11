США создадут танк для просторов Европы(9)

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Анатолий Тарасов
08:59 11.01.2018
Техно / Оружие

В течение нескольких лет США планируют создать лёгкий танк, который должен превзойти российский аналог — 2С25 «Спрут-СД», пишет The National Interest. Новая машина должна быть достаточно мобильной и защищённой и обладать серьёзной огневой мощью для поддержки американской пехоты в манёвренной войне на просторах Европы.

В течение нескольких следующих лет армия США планирует создать прототип мобильной бронированной машины огневой поддержки, которая, как ожидается, изменит расклад на поле боя, превзойдя российские аналоги, пишет The National Interest.

 

В американской армии уверены, что точный огонь на дальние дистанции, координированные атаки авиации и сухопутных сил, действия бронетехники и дронов так быстро меняют ход боевых действий, что американской мобильной пехоте необходимо огневое прикрытие для возможного наступления на противника.

 

«Мобильная боевая машина огневой поддержки (MPF) поможет, когда вы окажетесь на бездорожье. Её мобильность обеспечит вас огневой поддержкой и защитой, потому что вы сможете нанести по противнику удар ещё до того, как он остановит ваше продвижение», — сообщил заместитель начальника штаба Управления по подготовке армии и разработке доктрин (TRADOC) Рики Смит.

 

Смит не уточнил вес машины, но подчеркнул, что они собираются добиться оптимального сочетания мощи, мобильности и выживаемости. Высокопоставленные армейские чины, однако, настаивают на том, что новая MPF будет превосходить российский аналог.

 

Что до российской машины, то под ней подразумевается 2С25 «Спрут-СД» — лёгкий авиадесантный танк, который весит около 25 тонн и вооружён 125-миллиметровым гладкоствольным орудием. Эта машина предназначена для борьбы с танками противника, а также для поддержки десантных, воздушных или наземных операций.

 

«MPF — это лёгкая машина, однако не за счёт снижения защиты, что приемлемо для русских. Уровень защиты танка, который русские сбрасывают с воздуха, даже близко не походит на то, о чём мы говорим», — подчеркнул бывший руководитель программы «Наземные боевые системы» Дэвид Бассет.

 

В свете возможного конфликта с равным по силе противником, обладающим высокотехнологичным вооружением, армия США понимает, что её пехота нуждается в мобильных и бронированных средствах огневой поддержки.

 

Состоящие на вооружении США танки M1 Abrams, вооружённые 120-миллиметровыми орудиями и отлично защищённые, не всегда способны поддержать стрелков из-за своего солидного веса и ограниченной подвижности.

 

По словам Смита, боевые пехотные тактические бригады должны будут действовать на оперативном просторе, для чего им будет нужна мобильная огневая поддержка. Поэтому в быстро меняющейся обстановке боя пехоте потребуется сопровождение MPF.

 

Хотя некоторые называют новую машину «лёгким танком», армейские чиновники указывают, что она должна быть способна к быстрой переброске. Это качество, как отмечает журнал, будет иметь особое значение в Европе, где российские силы могут быть совсем неподалёку от сил США и НАТО.

RT / Фото
Комментарии (9)
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для поддержки американской пехоты в манёвренной войне на просторах Европы 09:08 11:01:2018

Америка таки собралась воевать в Европе?! Патриотс, радуйся,)))

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Так 11:32 11:01:2018

Если Россия собирается, то почему американцам нельзя сделать то, что они делали уже в двух Мировых войнах, защитить Европу от агрессора.

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че 09:11 11:01:2018

абрамсы горят,как спички?а понтов было

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Факт 11:33 11:01:2018

Горят как спички российские Т-72, лошок.

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Latvijas patriots 09:17 11:01:2018

На каждый танк найдётся свой РПГ или Молотов на край,ждите.

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Latviešu patriots 10:51 11:01:2018

Atbalstu ASV centienus Krievijas agresijas bloķēšanā.

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Ты суслика видишь? 10:59 11:01:2018

Янки опять выкинут миллиарды на ветер, но ничего противопоставить российским разработкам не смогут, а это хорошо! Пусть тратятся и пилят бабло, эффекта от этого будет ровно ноль! :)

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Ага 11:34 11:01:2018

У России нет никаких разработок, все наследство от СССР, которое модернизируется..Где та "Армата", о которой треск и шум в СМИ стоял.., а теперь языки словно в задницу проглотили?:))

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Кстати 11:46 11:01:2018

Забавно то, что пиндосы производя вооружение богатеют, а россияне теряют портки со своих

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Мнение
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Павел Кириллов
08.01.2018

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