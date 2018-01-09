США спихивают НАТО Германии(14)

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Анатолий Тарасов
10:10 09.01.2018
В мире / Евросоюз

Недавно Россия предположительно отрабатывала нападение на военно-морские базы стран НАТО в Балтийском море, пишет Der Tagesspiegel. Поскольку у США другие приоритеты, Германии, учитывая её «морской военный потенциал», выпало играть особую роль в зоне возможного конфликта.

После «аннексии Крыма» и начала войны на востоке Украины вопрос обороны в Германии «неожиданно вновь вышел на передний план», пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

 

«Времена изменились. Недавно Россия, помимо прочего, предположительно отрабатывала нападение на военно-морские базы стран НАТО в Балтийском море. В наибольшей опасности себя ощущают Прибалтийские страны, для которых Балтийское море имеет жизненно важное значение. Поэтому Североатлантический альянс и обратил в очередной раз особое внимание на, как говорят в военных кругах, приморский фланг», — отмечает автор статьи Ульрике Шеффер.

 

Последние 25 лет Балтийское море считалось «морем мира», заявил в интервью Der Tagesspiegel научный сотрудник Института политики безопасности в Кильском университете Себастьян Брунс. Теперь же, по его словам, Балтийское море превратилось в «потенциальную зону конфликта» и вновь представляет «стратегический интерес» для НАТО. Брунс не видит ничего удивительного в том, что Германии, учитывая её «морской военный потенциал», выпало играть особую роль «при планировании».

 

В настоящее время, продолжает корреспондент немецкой газеты Ульрике Шеффер, бундесвер строит в Ростоке новый морской командный центр, который должен стать региональной штаб-квартирой Североатлантического альянса.

 

«Таким образом у нас вновь появится возможность оперативно осуществлять тактическое командование», — выразил уверенность пресс-секретарь Военно-морских сил Германии, капитан Йоханнес Думрезе.

 

По мнению автора статьи, НАТО должно «приспособиться к изменившейся ситуации» на Балтийском море. При этом на Соединённые Штаты, убеждена Шеффер, Североатлантический альянс больше «полагаться не может».

 

«У США другие приоритеты. К тому же они и без того едва ли в состоянии предпринять какие-либо действия на Балтийском море», — пояснил научный сотрудник Института политики безопасности в Кильском университете Себастьян Брунс.

 

Для бундесвера это означает одно: Берлин «должен инвестировать» в Военно-морские силы Германии, констатирует автор статьи. ВМС ФРГ уже заказало пять корветов. Предполагаемые расходы составят €2,4 млрд. Кроме того, недавно был заключён договор на строительство двух новых подводных лодок, стоимость которых, согласно Министерству обороны Германии, пока неизвестна.

 

«Многоцелевые боевые корабли, подразделения противоминной обороны, танкеры, вертолёты также входят в список намеченных покупок. Более того, планируется потратить около трёх миллиардов евро на четыре новых фрегата. Ведь и на другой стороне Балтийского моря военно-морской флот по-прежнему востребован», — отмечает журналист немецкой газеты Der Tagesspiegel Ульрике Шеффер.

RT / Фото
Комментарии (14)
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Latviešu patriots 10:17 09:01:2018

atbalstu par 100%

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Рижанин 10:23 09:01:2018

Latviešu patriots 10:17 09:01:2018
atbalstu par 100%
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Вздpoчнyл на мepxeль,жepтва aнaльного aбopта?Пишешь одну и туже xyйню во всех темах,нeдoнocoк yмcтвeннooтcтaлый.

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А ведь... 11:01 09:01:2018

Немцы правы, неадекват из кремлевских палат, одержимый личными амбициями, может на что угодно пойти, психиатры назвают это состоянием "аффекта", В таком состоянии он и напал на Украину, словно муж, взбешенный известием, что ему изменила жена, с более красивым, богатым и умным, Уж германцам ли не знать Россию, которой они правили 300 лет до самой революции, вспомните всех её немцев-царей..

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-А ведь... 11:13 09:01:2018

ты, варзилоид, точно психбольной, правильно про тебя тут говорят. Пора тебя от общества изолировать, как потенциально опасное существо-биомусор.

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CCCP 10:29 09:01:2018

Главный глист поддержал автора!

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Skonto 10:38 09:01:2018

После аннексии Крыма,дальше можно не читать.

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Защитники Pусских школ и памятников, объединяйтесь! 10:47 09:01:2018

Шведы правильно думают и правильно поступают. Какое НАТО? Какая Война? Какая защита НАТО от ядерного удара? Сам факт в том, что НАТО создано для уничтожения Фашизма, но задача оказалась не по зубам и Фашисты пришли к рулевым должностям в НАТО и их цель уничтожить единственного борца с Фашизмом - Россию а там поджать всех под себя в виде рабов.

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Факт 10:57 09:01:2018

Ляпаете вы сраные кремлеботы словом "фашист" куда попадя, как дети в детском саду, к которым прилепилось словечко-паразит, совсем превратили его в простое ругательство. не уважаете вы своих "дидовваевали".

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-Факту 11:17 09:01:2018

ты, варзилоид, точно психбольной, правильно про тебя тут говорят. Пора тебя от общества изолировать, как потенциально опасное существо-биомусор..

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Ивану 10:40 09:01:2018

Латвия и Германия должны приватизировать Балтийское море!))

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Val 10:44 09:01:2018

Анексия Крыма, война на востоке Украины... Пора выдумать другие аргументы, а то уже блевать охота от таких новостей....

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Так 11:00 09:01:2018

Это не новости, а давно известный факт, из-за которого Расиюшка уж четвертый год, попёрдывая своей нагнутой санкциями жопой-экономикой, ползает на карачках.

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быдлу Таку 11:19 09:01:2018

ты, варзилоид, точно психбольной, правильно про тебя тут говорят. Пора тебя от общества изолировать, как потенциально опасное существо-биомусор...

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12

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (4)

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