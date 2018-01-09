После «аннексии Крыма» и начала войны на востоке Украины вопрос обороны в Германии «неожиданно вновь вышел на передний план», пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.
«Времена изменились. Недавно Россия, помимо прочего, предположительно отрабатывала нападение на военно-морские базы стран НАТО в Балтийском море. В наибольшей опасности себя ощущают Прибалтийские страны, для которых Балтийское море имеет жизненно важное значение. Поэтому Североатлантический альянс и обратил в очередной раз особое внимание на, как говорят в военных кругах, приморский фланг», — отмечает автор статьи Ульрике Шеффер.
Последние 25 лет Балтийское море считалось «морем мира», заявил в интервью Der Tagesspiegel научный сотрудник Института политики безопасности в Кильском университете Себастьян Брунс. Теперь же, по его словам, Балтийское море превратилось в «потенциальную зону конфликта» и вновь представляет «стратегический интерес» для НАТО. Брунс не видит ничего удивительного в том, что Германии, учитывая её «морской военный потенциал», выпало играть особую роль «при планировании».
В настоящее время, продолжает корреспондент немецкой газеты Ульрике Шеффер, бундесвер строит в Ростоке новый морской командный центр, который должен стать региональной штаб-квартирой Североатлантического альянса.
«Таким образом у нас вновь появится возможность оперативно осуществлять тактическое командование», — выразил уверенность пресс-секретарь Военно-морских сил Германии, капитан Йоханнес Думрезе.
По мнению автора статьи, НАТО должно «приспособиться к изменившейся ситуации» на Балтийском море. При этом на Соединённые Штаты, убеждена Шеффер, Североатлантический альянс больше «полагаться не может».
«У США другие приоритеты. К тому же они и без того едва ли в состоянии предпринять какие-либо действия на Балтийском море», — пояснил научный сотрудник Института политики безопасности в Кильском университете Себастьян Брунс.
Для бундесвера это означает одно: Берлин «должен инвестировать» в Военно-морские силы Германии, констатирует автор статьи. ВМС ФРГ уже заказало пять корветов. Предполагаемые расходы составят €2,4 млрд. Кроме того, недавно был заключён договор на строительство двух новых подводных лодок, стоимость которых, согласно Министерству обороны Германии, пока неизвестна.
«Многоцелевые боевые корабли, подразделения противоминной обороны, танкеры, вертолёты также входят в список намеченных покупок. Более того, планируется потратить около трёх миллиардов евро на четыре новых фрегата. Ведь и на другой стороне Балтийского моря военно-морской флот по-прежнему востребован», — отмечает журналист немецкой газеты Der Tagesspiegel Ульрике Шеффер.
atbalstu par 100%« ответить
Latviešu patriots 10:17 09:01:2018« ответить
atbalstu par 100%
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Вздpoчнyл на мepxeль,жepтва aнaльного aбopта?Пишешь одну и туже xyйню во всех темах,нeдoнocoк yмcтвeннooтcтaлый.
Немцы правы, неадекват из кремлевских палат, одержимый личными амбициями, может на что угодно пойти, психиатры назвают это состоянием "аффекта", В таком состоянии он и напал на Украину, словно муж, взбешенный известием, что ему изменила жена, с более красивым, богатым и умным, Уж германцам ли не знать Россию, которой они правили 300 лет до самой революции, вспомните всех её немцев-царей..« ответить
ты, варзилоид, точно психбольной, правильно про тебя тут говорят. Пора тебя от общества изолировать, как потенциально опасное существо-биомусор.« ответить
Главный глист поддержал автора!« ответить
После аннексии Крыма,дальше можно не читать.« ответить
Шведы правильно думают и правильно поступают. Какое НАТО? Какая Война? Какая защита НАТО от ядерного удара? Сам факт в том, что НАТО создано для уничтожения Фашизма, но задача оказалась не по зубам и Фашисты пришли к рулевым должностям в НАТО и их цель уничтожить единственного борца с Фашизмом - Россию а там поджать всех под себя в виде рабов.« ответить
Ляпаете вы сраные кремлеботы словом "фашист" куда попадя, как дети в детском саду, к которым прилепилось словечко-паразит, совсем превратили его в простое ругательство. не уважаете вы своих "дидовваевали".« ответить
ты, варзилоид, точно психбольной, правильно про тебя тут говорят. Пора тебя от общества изолировать, как потенциально опасное существо-биомусор..« ответить
Латвия и Германия должны приватизировать Балтийское море!))« ответить
Анексия Крыма, война на востоке Украины... Пора выдумать другие аргументы, а то уже блевать охота от таких новостей....« ответить
Это не новости, а давно известный факт, из-за которого Расиюшка уж четвертый год, попёрдывая своей нагнутой санкциями жопой-экономикой, ползает на карачках.« ответить
ты, варзилоид, точно психбольной, правильно про тебя тут говорят. Пора тебя от общества изолировать, как потенциально опасное существо-биомусор...« ответить