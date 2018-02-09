Издание отмечает, что новые американские бомбардировщики не способны беспрепятственно преодолеть российскую и китайскую ПВО, несмотря на передовые стелс-технологии. Для решения данной проблемы американские военные хотят создать новую крылатую ракету, которая может быть запущена до зоны ПВО возможного противника.
Эксперты также полагают, что новая крылатая ракета повысит эффективность американских бомбардировщиков B-52 и B-2, которые все же со временем потеряют способность противостоять ПВО ведущих стран мира. В связи с этим разработка B-21 Raider, как пишет NI, выглядит оправданной.
Ожидается, что B-21 Raider будут приняты на вооружение американской армией в середине 2020-х годов. При этом любые задержки поставок данного вида военной техники, по мнению экспертов, приведет к сокращению потенциала американских стратегических сил, которые будут неспособны преодолеть ПВО вероятного противника.
Какое ПВО? У России???« ответить
ахахаха
Как оно(С-400) работает, все видели в Сирии, когда древнеисторические томагавки беспрепятственно прилетели куда надо.
КРЫМНАШ, тогарищи скаклы« ответить
Да, на здоровье.« ответить
Расеяне и латгальцы пищат от счастья
вот у щэневмэрлов это да ! как они крым хэроически вернули или нет? помню визгу много было и мост керченский близок к завершению, вышиванки строят, не, или россияне? вот там пво или они люлей, намывая очко в Польше получаю,т что там у вас шумеров пишут, гыыыыыыы« ответить
Сане ...В Сирии русской ПВО нет. Стоит несколько комплексов С-400 для защиты от ОДИНОЧНЫХ воздушных ударов. Американцы же нанесли удар более чем 50 ракетами и количества С-400 тупо не хватило бы чтобы перехватить даже часть. Поэтому их и не тратили. А вот отклонили траектории движения более ПЯТИДЕСЯТИ процентов америкоских томагавков от цели средствами РЭБ -прекрасная проверка эффективности российской техники. Поэтому сейчас америкосы сидят тихонько и не выскребываются, обдумывают результаты крайне неудачной атаки.« ответить
Смешно про "отклонили", и куда же, в море наверно, ведь ничего не нащли из отклонившегося.:))« ответить
А у России не С-400 на вооружении?« ответить
"Поэтому их и не тратили"
гыгыгы Так и жителям условной Москвы объяснят, мол, они запустили слишком много ракет, и поэтому, мы решили их не сбивать.
Да насрать куда...Долетело меньше половины, это главное.« ответить
Про "отклонили", да, посмеялся.« ответить
Про кривизну земной поверхности забыл написать в "опровержении", клоун :))
Не смешите сказками, которые не подтверждает даже российская пропаганда, не читайте глупостей на сайтах, где вас уводит на рекламу средства от геморроя, или грибка ногтей.:)))« ответить
"Долетело меньше половины, это главное"« ответить
Всё Ольгино на вахте?
Ерунда какая, к примеру, до Москвы бы долетели эти 29 томагавков. "Этож меньше половины",-сказал бывший рижанин
7 октября 2016« ответить
Российские С-300 закрыли небо Сирии от американских крылатых ракет
Зона поражения нашего ПВО составляет порядка 400 км, поясняют эксперты
Интрига внезапного появления в Сирии дополнительных российских зенитно-ракетных комплексов разрешилась. Как официально заявил МИД России, это сделано для предотвращения ударов американских крылатых ракет по сирийским аэродромам.
Россия приняла решение о размещении комплексов С-300 в Сирии после утечек данных о намерениях США бомбить крылатыми ракетами сирийские аэродромы, заявили в МИД России.
А кто посчитал "упавшие", где они?:)))« ответить
Сане ... Опустевшая сирийская база,которую после предупреждения от америкосов о ударе по ней покинули не тока сирийцы , но и их техника - никак не Москва. А на оскорбления и клоунаду плюю , как Высоцкий,,,« ответить
И думать не надо-упали все... Половина в цель, остальные-куда попало.Все посчитано-сколько выпустили, и сколько попало в цель. Зачем искать не попавшие-сизифов труд..« ответить
А где это "куда-попало", ну показали бы, опозорили "американскую военщину", а не выдумывали какие-то сказки, чтобы оправдать свой позор?*:)))« ответить
Половина в Москву, половина в Питер, остальные- чего их искать.« ответить
С-400 тем временем поразили близлежайшие холмы.
Ага -- ты чо-Тупой тролль. Хочешь искать -ищи, но не тупи ты так, стыдно за тебя. Или не слышал про Сизифа?« ответить
Счас прямо тут всё и расскажут и спутниковые снимки и тех характеристики , а особо отличившимся латышарам расшифруют возможности, ты реально дебил и "коллеги" по-цеху тоже. :))))« ответить
Так как два моих поста не напечатаны, то скажу простенько- спорить с теми, кто просто всегда гундосит здесь с антироссийских позиций не собираюсь, им ничего не докажешь. Тролль- он и на вести-тролль.А искажать и валять под дурочку- не мой стиль. Своё мнение я довел, и баста.« ответить
Красава.. Пусть ударят....спасибо США за нашу защиту от выродков соссии..« ответить
так и тебе будет кирдык вместе с твоими коме« ответить
Убивать, убивать и ещё раз убивать американских собак!« ответить
В славном городе ракетчиков Кирове уже завод построен для ракет систем С500. Цех длиной 500 м. Новые ракеты потребует и следующее поколение противоракет. Киров богат инженерными талантами. Интересно будет почитать о следующем поколении ракетных разработок.« ответить
Страшилки для впечатлительного обывателя. ПВО, как системы, в рфии не существует.« ответить
пизди дальше, выродыш тупой« ответить
Если бы у России не существовало эффективной ПРО, если бы её крылатые и баллистические не могли преодолеть ПРО США и нанести удар по ее городам и объектам, то США уже давно разбомбили Россию в пух и прах, как это было с Ираком, Ливией и Югославией. Но все дело в том, что инженерная и научная мысль "отсталой" России более эффективна чем на всем Западе. И военные технологии более продвинутых.« ответить
США могли это сделать в "девяностые", когда даже крошечная Чечня наваляла россиянам "по щам", на почему-то им это оказалось не нужным.« ответить
Америки не будет на много раньше,чем они эту ракету построят.« ответить
Пиндосы как обычно блефуют, ничего они не могут, но врут и , как в покере, делают вид, что у них в руках джокер, рассчитывая на то, что соперник поверит.« ответить