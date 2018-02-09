США намерены разработать новую крылатую ракету дальнего радиуса действия, которыми будут оснащены новые американские стратегические бомбардировщики-невидимки B-21 Raider, пишет National Interest со ссылкой на недавно опубликованную ядерную доктрину.

Издание отмечает, что новые американские бомбардировщики не способны беспрепятственно преодолеть российскую и китайскую ПВО, несмотря на передовые стелс-технологии. Для решения данной проблемы американские военные хотят создать новую крылатую ракету, которая может быть запущена до зоны ПВО возможного противника.

Эксперты также полагают, что новая крылатая ракета повысит эффективность американских бомбардировщиков B-52 и B-2, которые все же со временем потеряют способность противостоять ПВО ведущих стран мира. В связи с этим разработка B-21 Raider, как пишет NI, выглядит оправданной.

Ожидается, что B-21 Raider будут приняты на вооружение американской армией в середине 2020-х годов. При этом любые задержки поставок данного вида военной техники, по мнению экспертов, приведет к сокращению потенциала американских стратегических сил, которые будут неспособны преодолеть ПВО вероятного противника.