США угрожают России ядерным оружием......))))

«Она меньше основывается на количестве оружия и больше — на новой тактике и технологиях, призванных перехитрить и переиграть другую сторону», — пишут авторы статьи.
«Пентагон обрисовывает новую эпоху, в которой ядерные вооружения возвращаются всерьез. Его стратегия изобилует планами по созданию нового маломощного ядерного оружия, которое, по мнению его сторонников, необходимо, чтобы не уступать российским достижениям. Критики же предупреждают, что использовать его будет слишком заманчиво для президента», — говорится в статье.
В обращении к Конгрессу на прошлой неделе Трамп не упомянул доводы своей администрации о том, что именно «президент России Владимир Путин ускорил опасную игру, в которой США должны держать марку, даже если ценник превышает 1,2 триллиона долларов», пишут журналисты. Президент уделил намного больше внимания Северной Корее и борьбе с терроризмом. В отличие от президентского обращения, «Обзор ядерной политики» заостряет внимание на России.
«В докладе содержится резкое предупреждение насчет новой российской автономной ядерной торпеды. Хотя она и не нарушает условий договора, известного как СНВ-3, по-видимому, она предназначена для того, чтобы пересечь Тихий океан и выпустить смертоносное радиоактивное облако, которое сделает значительные части Западного побережья непригодными для жизни», — сообщает корреспондент.
«Доклад также открыто отвергает приверженность Обамы к сокращению доли ядерного оружия в американских средствах обороны. Лимит по боеголовкам (1,5 тыс. готовых к применению ядерных боезарядов), который вступает в силу в понедельник, истекает в 2021 году, и в обзоре ядерной политики не высказывается энтузиазма по поводу шансов на продление», — пишет газета.
The New York Times цитирует документ: «Прошлые предположения о том, что наши возможности по производству ядерного оружия не потребуются и что мы могли бы позволить необходимой инфраструктуре устаревать вплоть до того, что она изживет себя, оказались ошибочными. Теперь ясно, что Соединенные Штаты должны обладать достаточными исследовательскими, проектными, конструкторскими и производственными мощностями для содействия поддержанию и пополнению ядерного арсенала».
Эксперт по ядерным вопросам, экс-сотрудник администрации Джорджа Буша-мл. Франклин Миллер прокомментировал: «Теория Обамы заключалась в том, что мы зададим пример в сокращении нашей зависимости от ядерного оружия, а все остальные сделают то же самое. Не вышло. Русские передавали системы на вооружение, а мы нет, и наша первая новая система будет готова не ранее 2026 или 2027 года».
В свою очередь, Эндрю Вебер, помощник министра обороны в администрации Обамы, назвал новый план «опасной глупостью»: «Мы просто зеркально повторяем безрассудную российскую доктрину. Мы и так можем сдержать любой удар. У нас много оружия малой мощности. Новый план — это выдумка, призванная оправдать производство новых ядерных вооружений. Они только увеличат вероятность их применения и вероятность просчета. Логика администрации достойна Кафки».
ASV malači, 100% atbalstu!« ответить
идиот!« ответить
Омериканцы мировое зло столько стран разбомбили« ответить
За какие такие грехи , над тобой так поиздевалась природа?« ответить
В случае чего ты, педриот, не успеешь обоссаться, как взлетишь в воздух.« ответить
Патриот)иди трахни свою жену ваню и его мамашу заодно)убогий ананист)))« ответить
Несусветной глупости членов малочисленных прайдов кроется в близкородственных« ответить
Сексуальных связях.
САША мировое зло столько стран разбомбили« ответить
США угрожают России ядерным оружием......))))« ответить
Эти пиндосские придурки не понимают, что у них под задницей давно российские мины замедленного действия заложены, при чём по всему периметру.
Es esmu debīls un tapēc rakstu lo gribu. UN vispār mums ir vārdu briviba« ответить
вот и молодец .« ответить
МНЕ МАРКСА ЖАЛЬ - ЕГО НАСЛЕДСТВО,« ответить
СВАЛИЛОСЬ к ЛАТЫШАМ в КУПЕЛЬ.
ЗДЕСЬ ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА.
А СРЕДСТВА ОБСЕРАЮТ ЦЕЛЬ...
ИМЕЯ СОН,ЕДУ и ТРУД,
СУДЬБЕ и ВЛАСТИ не ПЕРЕЧАТ....
И ВАС БЕЗЖАЛОСТНО ЕБУТ,
ЗА ЧТО ПОТОМ за ДЕНЬГИ ЛЕЧАТ...