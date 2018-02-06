США угрожают России ядерным оружием(12)

Лента новостей
Американец превратил свой дом в приют для 300 кошек Депутатское слово Балоде Пара 80-летних пенсионеров из Салдуса живет в чудовищных условиях, не жалуясь на жизнь Эхо “Айнажи”: Сейм поручил проверить все латвийские психбольницы с детьми Кучинскис едет в Минск Абсурд: теряющей сознание от боли пациентке сказали ехать в Ригу своими силами 7 слов, которые говорят мудрые женщины Поздравления! У Майриса Бриедиса родился пятый сын! В ожидании новых санкций
Eще в разделе
Гражданку Латвии в Ирландии судят за инсценирование самоубийства Шок: в Латвию из России направлялся зашкаливающий радиацией груз Химатаки в Сирии похоронили У США сломалось оружие возмездия: «Выстрелим по русским, а попадем в себя» Борьба с русской пропагандой ведет к фиаско
Анатолий Тарасов
10:10 06.02.2018
В мире / Политика

Комментируя новую ядерную доктрину США, журналисты The New York Times Дэвид Сэнджер и Уильям Брод подчеркивают, что она «инициирует ядерную гонку вооружений нового типа».

«Она меньше основывается на количестве оружия и больше — на новой тактике и технологиях, призванных перехитрить и переиграть другую сторону», — пишут авторы статьи.

 

«Пентагон обрисовывает новую эпоху, в которой ядерные вооружения возвращаются всерьез. Его стратегия изобилует планами по созданию нового маломощного ядерного оружия, которое, по мнению его сторонников, необходимо, чтобы не уступать российским достижениям. Критики же предупреждают, что использовать его будет слишком заманчиво для президента», — говорится в статье.

 

В обращении к Конгрессу на прошлой неделе Трамп не упомянул доводы своей администрации о том, что именно «президент России Владимир Путин ускорил опасную игру, в которой США должны держать марку, даже если ценник превышает 1,2 триллиона долларов», пишут журналисты. Президент уделил намного больше внимания Северной Корее и борьбе с терроризмом. В отличие от президентского обращения, «Обзор ядерной политики» заостряет внимание на России.

 

«В докладе содержится резкое предупреждение насчет новой российской автономной ядерной торпеды. Хотя она и не нарушает условий договора, известного как СНВ-3, по-видимому, она предназначена для того, чтобы пересечь Тихий океан и выпустить смертоносное радиоактивное облако, которое сделает значительные части Западного побережья непригодными для жизни», — сообщает корреспондент.

 

«Доклад также открыто отвергает приверженность Обамы к сокращению доли ядерного оружия в американских средствах обороны. Лимит по боеголовкам (1,5 тыс. готовых к применению ядерных боезарядов), который вступает в силу в понедельник, истекает в 2021 году, и в обзоре ядерной политики не высказывается энтузиазма по поводу шансов на продление», — пишет газета.

 

The New York Times цитирует документ: «Прошлые предположения о том, что наши возможности по производству ядерного оружия не потребуются и что мы могли бы позволить необходимой инфраструктуре устаревать вплоть до того, что она изживет себя, оказались ошибочными. Теперь ясно, что Соединенные Штаты должны обладать достаточными исследовательскими, проектными, конструкторскими и производственными мощностями для содействия поддержанию и пополнению ядерного арсенала».

 

Эксперт по ядерным вопросам, экс-сотрудник администрации Джорджа Буша-мл. Франклин Миллер прокомментировал: «Теория Обамы заключалась в том, что мы зададим пример в сокращении нашей зависимости от ядерного оружия, а все остальные сделают то же самое. Не вышло. Русские передавали системы на вооружение, а мы нет, и наша первая новая система будет готова не ранее 2026 или 2027 года».

 

В свою очередь, Эндрю Вебер, помощник министра обороны в администрации Обамы, назвал новый план «опасной глупостью»: «Мы просто зеркально повторяем безрассудную российскую доктрину. Мы и так можем сдержать любой удар. У нас много оружия малой мощности. Новый план — это выдумка, призванная оправдать производство новых ядерных вооружений. Они только увеличат вероятность их применения и вероятность просчета. Логика администрации достойна Кафки».

InoPressa / Фото
Комментарии (12)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 10:16 06:02:2018

ASV malači, 100% atbalstu!

« ответить
Profile_default
ты 10:20 06:02:2018

идиот!

« ответить
Profile_default
ИвАн 10:29 06:02:2018

Омериканцы мировое зло столько стран разбомбили

« ответить
Profile_default
to Latviešu patriots 10:30 06:02:2018

За какие такие грехи , над тобой так поиздевалась природа?

« ответить
Profile_default
тупому педриоту 10:33 06:02:2018

В случае чего ты, педриот, не успеешь обоссаться, как взлетишь в воздух.

« ответить
Profile_default
dave 10:35 06:02:2018

Патриот)иди трахни свою жену ваню и его мамашу заодно)убогий ананист)))

« ответить
Profile_default
Причина 10:39 06:02:2018

Несусветной глупости членов малочисленных прайдов кроется в близкородственных
Сексуальных связях.

« ответить
Profile_default
ИвАн 10:32 06:02:2018

САША мировое зло столько стран разбомбили

« ответить
Profile_default
Ну тупыыые! 12:47 06:02:2018

США угрожают России ядерным оружием......))))
Эти пиндосские придурки не понимают, что у них под задницей давно российские мины замедленного действия заложены, при чём по всему периметру.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots. 10:45 06:02:2018

Es esmu debīls un tapēc rakstu lo gribu. UN vispār mums ir vārdu briviba

« ответить
Profile_default
60 11:04 06:02:2018

вот и молодец .

« ответить
Profile_default
ПРИВЕТ из ПСКОВА 11:19 06:02:2018

МНЕ МАРКСА ЖАЛЬ - ЕГО НАСЛЕДСТВО,
СВАЛИЛОСЬ к ЛАТЫШАМ в КУПЕЛЬ.
ЗДЕСЬ ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА.
А СРЕДСТВА ОБСЕРАЮТ ЦЕЛЬ...
ИМЕЯ СОН,ЕДУ и ТРУД,
СУДЬБЕ и ВЛАСТИ не ПЕРЕЧАТ....
И ВАС БЕЗЖАЛОСТНО ЕБУТ,
ЗА ЧТО ПОТОМ за ДЕНЬГИ ЛЕЧАТ...

« ответить

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (1)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV