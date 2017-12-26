Пентагон признал, что почти тысяча американских солдат находится сейчас в Нигере, где они участвуют в боевых действиях и гибнут. Ранее об этом не знали даже в конгрессе. Численность наземных сил США в Сирии и Афганистане на самом деле значительно больше, чем было объявлено официально. Соединенные Штаты держат свои войска по всему миру.

Группа бойцов нигерского разведывательного батальона из 30 человек проводила зачистку деревни Тонго-Тонго неподалеку от границы с Мали. Задачей отряда, в который входили и восемь американских «зеленых беретов», был поиск сообщников Абу Аднана аль-Сахрауи, бывшего полевого командира западноафриканского «Движения за объединение и джихад», присоединившегося к формированиям ИГ в Сахаре. Рядом с деревней группа попала в засаду — полсотни боевиков открыли по ней огонь. Погибли четыре нигерца и четыре американца.

Скрыть факт гибели американских военнослужащих не удалось: вдова одного из погибших, сержанта Ла Дэвида Джонсона, возмутилась тем, что президент Дональд Трамп, позвонивший ей, чтобы выразить соболезнование, обронил фразу: «Он знал, на что подписывался». К тому же, по словам женщины, в разговоре с ней глава государства не сразу смог вспомнить имя ее мужа.

Трамп поспешил все опровергнуть. «Я имел очень уважительный разговор с вдовой сержанта Ла Дэвида Джонсона, имя которого назвал сразу и без колебаний!» — написал он в Twitter.

Но информация о случившемся уже стала широким достоянием, и скандал разразился теперь по другому — более основательному поводу.

Сразу несколько американских конгрессменов, в том числе входящих в профильные военные комитеты, признались: им ничего не было известно о том, что военнослужащие армии США воюют в Нигере. Одним из них был Линдси Грэм, член сенатского комитета по вооруженным силам.

«Это какая-то бесконечная война без границ, не имеющая пределов ни во времени, ни в географии. Мы должны знать больше», — заявил сенатор Грэм в телевизионном интервью.

Пентагон вынужден был признать, что в Нигере размещены 800 американских военнослужащих — ранее об их присутствии там ничего не сообщалось. Следом прозвучали и другие шокировавшие Америку цифры: так, в Афганистане находятся не 8900 военных США, а в полтора раза больше — 14 тысяч. В Сирии, где во времена Барака Обамы Минобороны сообщало о 503 военнослужащих Сухопутных войск, их оказалось две тысячи.

Трагедия у Тонго-Тонго в точности напомнила другую, произошедшую ровно 24 года назад и известную как битва при Могадишо, вспоминает Захар Артемьев, бывший военнослужащий армии США. Тогда, в начале октября 1993-го, были убиты 18 и ранены 73 американских солдата. Для Америки это стало таким же шоком, поскольку о присутствии военнослужащих США в Сомали в то время страна вообще ничего не знала. О тех событиях режиссер Ридли Скотт снял фильм «Падение черного ястреба» — по одноименной книге Марка Боудена.

«Мой командир-сержант был одним из тех, кто попал тогда в переделку у Могадишо, и он не любил вспоминать о пережитом. Таких историй за два года службы в группе рейнджеров — элитном подразделении глубинной разведки Сухопутных войск США — я слышал немало, и происходили они в самых разных частях планеты. Многие из них так и остались неизвестными», — рассказывает Артемьев.

В начале 2000-х Захар Артемьев жил в США, и, окончив университет Сан-Хосе, поступил в американскую армию. Был одним из немногих русских, служивших в знаменитом Форт-Беннинге — крупнейшей военной базе на территории Соединенных Штатов. Продолжил службу в Техасе, а затем на американской базе в Германии.

«В Европе, особенно в Германии, военные США чувствуют себя абсолютно свободно. Разветвленная сеть военных аэродромов позволяет им беспрепятственно перемещаться в любых направлениях. Собственно, так же они пытаются вести себя практически в любом месте, а подразделения американских войск можно обнаружить сегодня во множестве стран», — говорит Захар Артемьев.

Он вспоминает, в частности, об инциденте в одной из самых закрытых стран мира — Эритрее, имевшем место как раз в период его службы. Тогда размещенные там американские военные решили разобраться с местными криминальными авторитетами, под чьим покровительством разбойничали пираты. Закончилось все большой стрельбой — «баронов» попросту перебили. Об этой маленькой «войне» мир ничего не узнал, утверждает Артемьев.

«Американские военные везде и всегда ведут себя как хозяева. Я хорошо знаю об одном случае в Колумбии, где наши офицеры прямо отдавали распоряжения полиции. Хотя колумбийская полиция не должна была нас слушаться, она всегда брала под козырек. А о том, чтобы задержать американского военного, сделать ему замечание — это смешно», — рассказывает Николай Фельштинский, который уехал в США из Белоруссии и отслужил там в Сухопутных войсках.

Согласно официальным данным Минобороны, в Вооруженных силах США состоят 1,3 миллиона человек, в том числе 450 тысяч несут службу за границей. Получается, что каждый третий американский военный выполняет задачи за пределами своей страны. Еще в Вооруженных силах числятся 826 тысяч национальных гвардейцев и резервистов. К примеру, 250 нацгвардейцев также служат за рубежом — на Украине.