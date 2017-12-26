Группа бойцов нигерского разведывательного батальона из 30 человек проводила зачистку деревни Тонго-Тонго неподалеку от границы с Мали. Задачей отряда, в который входили и восемь американских «зеленых беретов», был поиск сообщников Абу Аднана аль-Сахрауи, бывшего полевого командира западноафриканского «Движения за объединение и джихад», присоединившегося к формированиям ИГ в Сахаре. Рядом с деревней группа попала в засаду — полсотни боевиков открыли по ней огонь. Погибли четыре нигерца и четыре американца.
Скрыть факт гибели американских военнослужащих не удалось: вдова одного из погибших, сержанта Ла Дэвида Джонсона, возмутилась тем, что президент Дональд Трамп, позвонивший ей, чтобы выразить соболезнование, обронил фразу: «Он знал, на что подписывался». К тому же, по словам женщины, в разговоре с ней глава государства не сразу смог вспомнить имя ее мужа.
Трамп поспешил все опровергнуть. «Я имел очень уважительный разговор с вдовой сержанта Ла Дэвида Джонсона, имя которого назвал сразу и без колебаний!» — написал он в Twitter.
Но информация о случившемся уже стала широким достоянием, и скандал разразился теперь по другому — более основательному поводу.
Сразу несколько американских конгрессменов, в том числе входящих в профильные военные комитеты, признались: им ничего не было известно о том, что военнослужащие армии США воюют в Нигере. Одним из них был Линдси Грэм, член сенатского комитета по вооруженным силам.
«Это какая-то бесконечная война без границ, не имеющая пределов ни во времени, ни в географии. Мы должны знать больше», — заявил сенатор Грэм в телевизионном интервью.
Пентагон вынужден был признать, что в Нигере размещены 800 американских военнослужащих — ранее об их присутствии там ничего не сообщалось. Следом прозвучали и другие шокировавшие Америку цифры: так, в Афганистане находятся не 8900 военных США, а в полтора раза больше — 14 тысяч. В Сирии, где во времена Барака Обамы Минобороны сообщало о 503 военнослужащих Сухопутных войск, их оказалось две тысячи.
Трагедия у Тонго-Тонго в точности напомнила другую, произошедшую ровно 24 года назад и известную как битва при Могадишо, вспоминает Захар Артемьев, бывший военнослужащий армии США. Тогда, в начале октября 1993-го, были убиты 18 и ранены 73 американских солдата. Для Америки это стало таким же шоком, поскольку о присутствии военнослужащих США в Сомали в то время страна вообще ничего не знала. О тех событиях режиссер Ридли Скотт снял фильм «Падение черного ястреба» — по одноименной книге Марка Боудена.
«Мой командир-сержант был одним из тех, кто попал тогда в переделку у Могадишо, и он не любил вспоминать о пережитом. Таких историй за два года службы в группе рейнджеров — элитном подразделении глубинной разведки Сухопутных войск США — я слышал немало, и происходили они в самых разных частях планеты. Многие из них так и остались неизвестными», — рассказывает Артемьев.
В начале 2000-х Захар Артемьев жил в США, и, окончив университет Сан-Хосе, поступил в американскую армию. Был одним из немногих русских, служивших в знаменитом Форт-Беннинге — крупнейшей военной базе на территории Соединенных Штатов. Продолжил службу в Техасе, а затем на американской базе в Германии.
«В Европе, особенно в Германии, военные США чувствуют себя абсолютно свободно. Разветвленная сеть военных аэродромов позволяет им беспрепятственно перемещаться в любых направлениях. Собственно, так же они пытаются вести себя практически в любом месте, а подразделения американских войск можно обнаружить сегодня во множестве стран», — говорит Захар Артемьев.
Он вспоминает, в частности, об инциденте в одной из самых закрытых стран мира — Эритрее, имевшем место как раз в период его службы. Тогда размещенные там американские военные решили разобраться с местными криминальными авторитетами, под чьим покровительством разбойничали пираты. Закончилось все большой стрельбой — «баронов» попросту перебили. Об этой маленькой «войне» мир ничего не узнал, утверждает Артемьев.
«Американские военные везде и всегда ведут себя как хозяева. Я хорошо знаю об одном случае в Колумбии, где наши офицеры прямо отдавали распоряжения полиции. Хотя колумбийская полиция не должна была нас слушаться, она всегда брала под козырек. А о том, чтобы задержать американского военного, сделать ему замечание — это смешно», — рассказывает Николай Фельштинский, который уехал в США из Белоруссии и отслужил там в Сухопутных войсках.
Согласно официальным данным Минобороны, в Вооруженных силах США состоят 1,3 миллиона человек, в том числе 450 тысяч несут службу за границей. Получается, что каждый третий американский военный выполняет задачи за пределами своей страны. Еще в Вооруженных силах числятся 826 тысяч национальных гвардейцев и резервистов. К примеру, 250 нацгвардейцев также служат за рубежом — на Украине.
Какого куя,по всему миру разбросаны,эти ублюдкам?Вот ,видимо,по-тому и гибнут.Так им и надо!« ответить
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ США« ответить
ПО
ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ ПРЕВЫСИЛ 120% ВВП...
БЛАГОДАРЯ ВОЕННЫМ БАЗАМ ПО ВСЕМУ МИРУ.
КОРРУМПИРОВАННОМУ ВПК США
И
ВОЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ с ОДОБРЕНИЯ ФАШИНГТОНА...
ВСЕ ЭТИ АМЕРИКАНСКИЕ АВАНТЮРЫ
СТОЯТ
ТРИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ США!!!!
Кто-то должен следить за порядком в Мире, пиндосы молодцы, иногда ошибаются, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Дружба с США, это залог безопасности, например для нашей милой Латвии, у ворот которой шастает коротышка-бандит с битою.« ответить
для уебка Факта« ответить
Финский блогер: «вот почему полмира обязаны России по гроб жизни»
Veikko Korhonen - блогер из города Oulu (Финляндия), как и большинство современных финнов периодически подпадал под тлетворное влияние прозападных учебников истории.
Всё в них, что относилось к русскому, как правило поливалось тотальной грязью, совместная российско - финская история выдавалась за сплошной кошмар, а тлетворное влияние настоящего, постоянно поддерживалось рассказами об агрессивности и военной вражде ближайшего соседа.
К счастью, у Вейко Корхоненна была очень мудрая и образованная бабушка, и потому он с малых лет прекрасно знал о верном ходе нашей совместной истории.
И вот однажды, устав от постоянных споров с анти - российски настроенными соотечественниками, он написал на своей странице в Faсebook, небольшую статью, и всякий раз когда встречал очередного русофоба, просто давал на нее, свою прямую ссылку.
Вы спрашиваете о результатах "агрессий" России? Они таковы: половина Европы и часть Азии получили свою государственность из рук именно этого государства.
Давайте вспомним кто именно:
- Финляндия в 1802 и 1918 гг.. (До 1802 г. никогда не имела собственного государства).
- Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).
- Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).
- Литва восстановила государственность в 1918 г. также благодаря России.
- Польша восстанавливала государство с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг. Раздел Польши между СССР и Германией — это лишь короткий период!
- Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877–1878 гг.
- Молдавия как государство родилась внутри СССР.
- Болгария освобождена от гнета Османской империи и восстановила свою независимость в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая и имела это своей целью. В качестве благодарности государство Болгария в двух мировых войнах участвовала в составе антирусских коалиций. Сейчас Болгария – член НАТО, и на ее территории размещены базы США. После 1945 года на ее территории не было ни одного русского солдата...
- Сербия как суверенное государство родилась тоже в результате этой войны.
- Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР.
- Армения сохранилась физически и возродилась как государство только в составе СССР.
- Грузия сохранилась физически и возродилась как государство благодаря Российской империи
- Туркмения никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.
- Киргизия никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.
- Казахстан никогда не имел государственности и сформировал ее только в составе СССР.
- Монголия никогда не имела государственности и сформировала ее только с помощью СССР.
- Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность как следствие Великой Октябрьской революции в составе республик СССР. И лишь в 1991 году (также от России) получили свою полную независимость.
Также стоит учитывать роль России-СССР в рождении и становлении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Греция (была отбита у турок Россией в далёком 1821 году), Алжира, Кубы, Израиля, Анголы, Мозамбика и т. д...
Вот такая странная "агрессия" исторически проявлялась со стороны русских!
При значимом вкладе этой страны даже Швейцария добилась независимости от Франции. А точнее это было сделано благодаря Суворову (217 лет назад) и с тех пор Швейцария ни разу (!) не воевала;
Также имело место:
- Освобождение Австрии от Третьего рейха 1945 г;
- Освобождение Чехословакии от Третьего рейха 1945 г.;
- Позиция Екатерины II в 1780 г. с созданием Лиги вооруженного нейтралитета и фактическая поддержка Северо-американских Соединённых штатов в борьбе за их независимость от Британии.
- дважды за последние 2 века подаренная Россией независимость большинству европейских государств после уничтожения ею Гитлера и Наполеона;
- Позиция Сталина в переговорах с США и Англией давшая Германии возможность сохранить государственность после поражения в 1945 г.;
- Позиция Горбачева позволившая без лишних проблем в 1990 г. повторно объединить обе Германии;
- Помощь СССР Египту, после которой тот смог выстоять и закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией и Францией в 1956-57 г.
- Вмешательство СССР в 1967 г. остановившее войну Израиля и Египта (фактически спасшее арабов от разгрома в двух войнах в 1967-74 годах).
- Решающая роль Союза обеспечившая завоевание Анголой своей независимости в 1975г.
И наконец, главное. Именно СССР после победы во Второй мировой войне сыграл ключевую роль в том, чтобы большинство колоний Западной Европы получили свою независимость в запущенном Союзом процессе общемировой деколонизации.
Вся история России говорит о том, что она была последовательна при любой власти и строе в отстаивании принципов независимости и самоопределения наций и народов. Именно она всячески помогала созданию многополярного мира в любую эпоху и во все времена.
К сожалению, очень часто при этом, она жертвовала собственными интересами, и если бы политика России-матушки хоть на долю, была бы аналогична Британской, то сейчас полмира находилось бы в составе Российского Императорского Содружества наций, а русский народ купался бы в роскоши, как шейхи Саудовской Аравии, за счет освобожденных от других колонизаторов государств, стран и их капиталов.
Вот почему полмира обязаны России по гроб жизни. И вот почему вы все, так виноваты перед этой великой страной.
Смерть американским оккупантам†.†.†.†.†.« ответить
Atbalstu ASV 100%. Viņi ir Latvijas draugi un sabiedrotie.« ответить
белые или черные,или за пайку без разницы« ответить
Pēc sevis spried, krievu zilais?« ответить