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Джон Маккейн, председатель комитета Сената США по вооруженным силам, опубликовал свою точку зрения на военную политику Соединенных Штатов в ближайшей перспективе. Он считает, что у Америки осталось всего 4 года, чтобы не потерять монополию власти в мире.

Дескать, международные конкуренты уже дышат в затылок. Это особенно актуально, когда речь идет о Китае и России. Для него стало настоящим шоком заявление ведущего эксперта RAND* Давида Очманека, кстати, соавтора «Национальной обороной стратегии», когда тот в Сенате заявил: «Правдоподобны предположения, что США проиграют следующую войну, к которой они стремятся».

Мы уже знаем: если за океаном так громко и пафосно говорят о вызовах национальной безопасности, значит, общественное мнение подготавливается к огромным тратам и к чему-то страшному.

Маккейн, Очманек, да и многие другие американские политики и эксперты признают, что Америка не имеет средств, чтобы совать нос во все чужие дела. Парадокс, однако, заключается в том, что если этого не делать, будет еще хуже, убеждены вашингтонские «ястребы». Например, генерал-лейтенант Томас У. Спур на слушании в Фонде «Наследие» выразил общее мнение генералитета: «Америка больше не пользуется за границей безграничной властью, которую она когда-то имела. Соединенные Штаты не могут делать повсюду все, что хотят». Это, по мнению генерала, катастрофа. Ситуацию нужно срочно разруливать, то есть опять становиться сильнее всех.

Что парадоксально, штатовский истеблишмент даже не скрывает готовности любой ценой восстановить статус-кво. Причем ситуация подается местными СМИ так, будто Америка вот-вот станет жертвой агрессии и потеряет свои ценности. В частности, Томас Майнкен, исполнительный директор Центра стратегических и бюджетных оценок, твердит на каждом углу, что «сегодня США сталкиваются с самой большой за последние 70 лет вероятностью великой войны. Неспособность реагировать на неё и адекватно к ней подготовиться, будут иметь ужасные последствия для Соединенных Штатов, наших союзников и глобального порядка».

Другими словами, Пентагон срочно нуждается в «дополнительных деньгах (помимо военного бюджета), чтобы Минобороны США могло быстро продвигаться к разработке, приобретению и созданию новых систем вооружения». Если заглянуть в документ под названием новая «Национальная стратегия обороны США», то можно прочесть о немедленном и безусловном удовлетворении денежных запросов Пентагона. Фактически Маккейн и сотоварищи продавили положение об особом порядке финансирования американской армии, находящейся по факту в стадии подготовки к большой войне.

Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, во что это выльется. Можно не сомневаться, что перед Белым домом поставлена задача найти десятки, если не сотни, миллиардов долларов (сверх казенного финансирования). Судя по реакции нынешнего президента, Трамп взял под козырек. Тем более что он и так продвигал интересы крупных американских компаний ВПК.

Сейчас готовятся документы и указы, где, когда и кого раскулачивать.

Под раздачу, безусловно, попадут очень многие, а не только «плохие парни Путина». Не сладко придется также украинским олигархам. Не зря же американцы с бешеной энергией продавливают закон о антикоррупционном суде «незалежной». Будут, конечно, и офшорные скандалы, и штрафы за нарушения авторского законодательства. Короче, деньги на большую войну найдут.

Известно, что американцы — мастера по части черного юмора. Вот и план подготовки к новым бомбежкам они назвали «Оборонной стратегией». Хотя рассматривают в качестве театров будущих боевых действий не свою страну, а исключительно Юго-Восточную Азию и Европу. Многие из боевых возможностей существуют прямо сейчас, подчеркивает Очманек. «Нам не нужно и не следует дожидаться созревания экзотических новых технологий в рамках третьего смещения или других долгосрочных инициатив в области исследований и разработок, прежде чем инвестировать в оружие, которое может существенно повлиять на способность американских сил сдерживать агрессию», — заявил соавтор Стратегии.

Чтобы было понятно, что имел в виду Очманек, говоря о «третьем смещении»: речь идет о планах создания в Америке армии боевых роботов вместо солдат. Стратегия первого смещения была разработана при Эйзенхауэре и сводилась к огневому превосходству. Второе смещение возникло во время войны во Вьетнаме, и её суть заключалась в разработке высокоточного оружия, способного наносить ущерб, находясь вне зоны соприкосновения с противником.

Отметим, что сегодня Соединенные Штаты и впрямь обладают безоговорочным превосходством в ударной авиации с учетом новых крылатых ракет «воздух-земля» увеличенной дальности Joint Air-to-Surface (JASSM-ER). Маккейн, кстати, призывает максимально возможно и в минимальные сроки увеличить арсенал этих КР и заодно ракет-приманок MALD. А защитить от «ответки» американскую армию должна новая система противоракетной обороны ближнего действия IFPC-2, которая, по мнению Маккейна, особенно хорошо подходит для перехвата крылатых ракет и артиллерийских снарядов. На эту технику Пентагон денег тоже не жалеет.

«Традиционно армия США открывает военные кампании с завоевания превосходства в воздухе, — дополняет идеи Маккейна „кровавый эксперт“ Очманек. — После подавления воздушной обороны противника, американские самолеты уничтожали сухопутные войска противника, военно-морские силы, центры управления — то есть все, что считали нужным. Китай и Россия, однако, имеют ПВО такой плотности и изощренности, что нашим воздушным силам потребуется недопустимо много времени, чтобы решить эту задачу. Значит, нужно установить контроль не над всем воздушным пространством, а только в определенных зонах, и уже из них поражать цели с наивысшим приоритетом».

По мнению соавтора «Оборонной стратегии США», такие бесполетные зоны вблизи границ КНР и РФ необходимо защитить роями одноразовых и скрытых БПЛА, причем радиосвязь в этих областях должна быть доступна только американцам за счет специальной техники. Штатам также придется решать задачу надежного функционирования GPS. Для этой цели следует применять космический истребитель Boeing X-37 и специальные секретные спутники. Само собой, к битве с врагом обязательно подключится самый большой в мире военный флот.

Любопытно, что о российских межконтинентальных баллистических ракетах в «Оборонной стратегии» говорится мало и уклончиво. Разве что эксперты советуют своим частям в случае угрозы быстро рассредоточиться, чтобы минимизировать ущерб. В целом создается впечатление, что Вашингтон свято верит, что если он не применит первым ядерное оружие, то и Москва ограничится обычным вооружением.

Впрочем, не исключено, что на сегодняшнем этапе Вашингтон вообще не рассматривают Москву как реального противника и используют выпады и санкции в наш адрес, как ширму для подготовки большой войны с Пекином, ответный удар которого будет гораздо слабее, чем наш. Мол, без Китая Россия долго не протянет, учитывая критическую зависимость от многих западных и азиатских технологий. Ведь по оценке зарубежных экспертов, до 70% комплектующих для наших заводов сейчас ввозится именно из КНР. А там, глядишь, в Кремль придут «новые демократические лидеры». Они не только Крым, но и все атомные бомбы отдадут.

Справедливости ради, в самих Соединенных Штатах есть здравые силы, которые категорически не приемлют планов Маккейна-Очманека. Тем не менее, учитывая панический страх перед растущей мощью Китая, такой вариант, с очень тяжелыми последствиями для России, исключать нельзя. Тем более что Поднебесная из-за критической концентрации населения и промышленности вдоль прибрежной узкой полоски на самом деле является легкой добычей летчиков ВВС США.

*RAND (от англ. Research and Development), что переводится, как «Исследования и разработка». Является американским стратегическим исследовательским центром, на выводы которого традиционно опираются президенты США.