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Проект федерального бюджета США на 2019 финансовый год предусматривает выделение $1,4 млрд на поддержку сил национальной безопасности в Ираке и поддержку оппозиционных сил в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Пентагона.