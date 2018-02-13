«Проведение операции «Непоколебимая решимость» предусматривает выделение 1,4 миллиарда долларов на подготовку и поддержку сил национальной безопасности Ирака и умеренной сирийской оппозиции», — цитирует агентство оборонное ведомство.
Ранее стало известно, что проект бюджета Пентагона на 2019 год предусматривает увеличение ассигнований на 13% по сравнению с 2017 годом, при этом $89 млрд планируется потратить на проведение военных операций за рубежом.
ASV malači! Palīdz brīvības cīnītājiem Sīrijā! 100% atbalstu!« ответить
не выёживайся....« ответить
Nesagaidīsi, okupantu bastard! Es nekad Latvijā nerunāšu un nerakstīšu krieviski! Par daudz goda okupantu valodai! Okupantiem jārunā latviski!« ответить
Не придуривайся. У тебя и Сани один и тот же IP )))« ответить
Nepļūtī par to ko nezini! Krievu padauzas bērns!« ответить
Смотри как бы они латвийской оппозиции чего не выделили« ответить
ыыы. Okupantu bastard, tu vēl dzīvs? Prom no Manas Latviskās Nacionālās Latvijas!« ответить
А ты меня выгони. Слабо?« ответить
Ой, дураааааак.......))))« ответить
Это я патриоту-придурку адресовала ))« ответить
ыыы. Drīz pats nosprāgsi kā utains suns! Labs okupantu bastards ir miris bastards!« ответить
Если США дают оружие вооруженным бунтовщиками, которые восстали против законного правительства Сирии, то они грубо нарушают международное право и фактически сами являются бандитами. Все их разглагольствование о демократии и правах человека - гнусная ложь.« ответить
Дурачёк. В Сирии нет законного правительства.« ответить
Подонок нацистский, твой бред никто не читает, зря стараешься. Написанное на " титульном" языке не читаем принципиально.« ответить
Piedirst, man vienalga. Savas domas vienmēr paudīšu. Un ņirgašos par okupantiem!« ответить
Тоже всяких дyрачков игнорирую !« ответить
Просто не читаю !
Latviju - Latviešu tautai! Okupantiem - ceļš uz Krieviju!« ответить