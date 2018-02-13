США выделят $1,4 миллиарда: вооружённой оппозиции Сирии нужны деньги(17)

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Герман Бергер
22:45 12.02.2018
В мире / Война

Проект федерального бюджета США на 2019 финансовый год предусматривает выделение $1,4 млрд на поддержку сил национальной безопасности в Ираке и поддержку оппозиционных сил в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Пентагона.

«Проведение операции «Непоколебимая решимость» предусматривает выделение 1,4 миллиарда долларов на подготовку и поддержку сил национальной безопасности Ирака и умеренной сирийской оппозиции», — цитирует агентство оборонное ведомство.

 

Ранее стало известно, что проект бюджета Пентагона на 2019 год предусматривает увеличение ассигнований на 13% по сравнению с 2017 годом, при этом $89 млрд планируется потратить на проведение военных операций за рубежом.

ИНО TV / Фото
Комментарии (17)
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Latviešu patriots 23:15 12:02:2018

ASV malači! Palīdz brīvības cīnītājiem Sīrijā! 100% atbalstu!

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пиши на русском , умник хренов 23:23 12:02:2018

не выёживайся....

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Latviešu patriots 23:31 12:02:2018

Nesagaidīsi, okupantu bastard! Es nekad Latvijā nerunāšu un nerakstīšu krieviski! Par daudz goda okupantu valodai! Okupantiem jārunā latviski!

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I.D. 23:36 12:02:2018

Не придуривайся. У тебя и Сани один и тот же IP )))

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Latviešu patriots 23:39 12:02:2018

Nepļūtī par to ko nezini! Krievu padauzas bērns!

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ыыы 23:40 12:02:2018

Смотри как бы они латвийской оппозиции чего не выделили

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Latviešu patriots 23:44 12:02:2018

ыыы. Okupantu bastard, tu vēl dzīvs? Prom no Manas Latviskās Nacionālās Latvijas!

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ыыы 23:52 12:02:2018

А ты меня выгони. Слабо?

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I.D. 23:54 12:02:2018

Ой, дураааааак.......))))

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I.D. 23:58 12:02:2018

Это я патриоту-придурку адресовала ))

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Latviešu patriots 00:19 13:02:2018

ыыы. Drīz pats nosprāgsi kā utains suns! Labs okupantu bastards ir miris bastards!

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США мировые бандосы 00:40 13:02:2018

Если США дают оружие вооруженным бунтовщиками, которые восстали против законного правительства Сирии, то они грубо нарушают международное право и фактически сами являются бандитами. Все их разглагольствование о демократии и правах человека - гнусная ложь.

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:D 00:44 13:02:2018

Дурачёк. В Сирии нет законного правительства.

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латвиешу педриле 00:45 13:02:2018

Подонок нацистский, твой бред никто не читает, зря стараешься. Написанное на " титульном" языке не читаем принципиально.

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Latviešu patriots 00:59 13:02:2018

Piedirst, man vienalga. Savas domas vienmēr paudīšu. Un ņirgašos par okupantiem!

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Согласен с Вами полностью ! 01:04 13:02:2018

Тоже всяких дyрачков игнорирую !
Просто не читаю !

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Latviešu patriots 01:01 13:02:2018

Latviju - Latviešu tautai! Okupantiem - ceļš uz Krieviju!

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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (12)