А вслух практически в день открытия форума предупредили, что планируют на порядок увеличить свои артиллерийские запасы в странах ЕС. Причем им совсем не важно, хотят ли этого сами страны ЕС. Всего US Army собирается закупить у US ВПК почти 150 тысяч гаубичных снарядов калибра 155 мм с дальностью поражения 22,5 км.
Нынешняя заявка в восемь раз превышает самую максимальную из тех, что были прежде. В том числе и потому, что около 60 тысяч зарядов нужны для операций за рубежом. В частности, как они это называют, для «поддержки европейской инициативы по сдерживанию России». То есть как бы инициатива все-таки европейцев. А американцы просто не могут им в этом отказать. На вопрос о причинах такого размаха в пресс-центре сухопутных сил США отвечают, не заглядывая в словарный запас и ограничиваясь простейшими синонимами. «Основной причиной увеличения количества боеприпасов является пополнение боеприпасов».
Основная причина пополнения – пополнение. Собственно, они и не по части «поговорить». Тем паче когда есть соблазн сболтнуть лишнее. А вот директору армии Соединенных Штатов по бюджету генерал-майору Полу Чемберлену – тому, видимо, можно. «Мы готовимся к конфликтам, требующим особой решительности», – приоткрыл он военную тайну. И напомнил, что в последние десятилетия американские войска в основном сражались против партизанских отрядов (хотя, скорее, партизанскими отрядами), поэтому, дескать, тактика масштабных сражений с применением тяжелой артиллерии несколько подзабылась.
Стало быть, качественный пробел они, как обычно, решили восполнить количеством. Никакой диалектики. Но все это, само собой, исключительно в учебных целях. Поскольку, что касается войны, то ее, как сказал Чемберлен, «мы готовы начать хоть сегодня вечером». Мол, бог с ними, со снарядами, а ума хватит. Этому Чемберлену нам даже отвечать не надо. Ведь получается, что бомбы их вроде бы и от России, но предназначены для Европы. Американцы, конечно, их не сбросят, а аккуратно доставят. Но взорвутся-то эти запалы, если что, все равно здесь. А где они еще собираются «сдерживать» Россию с такой-то дальностью стрельбы? Не в России же.
Это как профилактика, ну, допустим, гриппа. Чтобы застраховать европейцев от войны, «доктор» Пентагон им войну прививает. Или, если точнее, на нее подсаживает. Причем убойными дозами. Снарядов столько, что бессильна не только медицина, но и народная мудрость. В одну воронку они попадут даже не дважды, а все. Потому что воронка будет с континент.
Михаил Шейнкман
ASV malači, 100% atbalstu! ASV artilēriju Latvijā!« ответить
Зашевелился ...« ответить
Это как же надо ненавидить свою страну, чтобы превратить её в полигон. Ты уточни какой страны ты патриот.« ответить
ты сучка и сдохнешь , 100% atbalstu!« ответить
Mēs sitīsim tos utainos arvien, arvien..« ответить
Lat.patriots 3AЛУПA KOHCKAЯ - A CИЛEHOK TO XBATИT,дoл6ae6???« ответить
Vot čego Pu svojei agressijei natvoril! Ņeudivļus, jesli okažetsja, čto on vrag naroda, kak obično na raše, i zarplatu jemu platit Lengli.« ответить
Прибалтика, укропия, польша - это все буфер для запада, и будет он использоваться как смертники в амбициях америки. Пусть лучше сдохнут холуи и бараны, чем высшая наглосаксонская каста. А местные тупые жополизы радуются - больше войск, больше техники - дебилы, не способные немного подумать или наоборот, провокаторы, которым плевать на Латвию, главное отработать бабки« ответить
Lučše bitj buferom dlja civilizovannogo mira, čem s ordoi. Mi na vas vdovoļ nasmotreļis za 50 ļet.« ответить
Vova, по моему орда это ты. Знаешь кто были янычары? Это такие как ты.. Разрушители цивилизации в угоду своим хозяевам. Воевали против человечества за жрачку и подачки от хозяина. Жаль мне таких как ты. Вам задурили голову совсем.« ответить
Pohože, eto ti ņeznaješ, kto takije janičari. Eto biļi samije priviligerovannije voini sultana, a за жрачку и подачки от хозяина vojujut vaši v Sirii i Ukraine, a potom hozjain govorit- jihtamņetu, i tem samim otkazivajetsja ot ņih. Horošo, hotj 200ih domoi otpravljajet, a to i tak semja bez sredstv ostalasj.« ответить
50 летняя CyKA Lat.patriots - Даже в CBOEЙ ЛOБATOЙ APMИИ HE СЛУЖИЛ,а Пи 3 диТ BOЯKA XyEBA!!!!!« ответить
Vova - A KTO TEБЯ HAУЧИЛ TAK XOPOШO ПИCATЬ HA ЭTOM COБAЧЬEM Я3ЫKE?????« ответить
закидают. И без кавычек.« ответить