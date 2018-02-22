США запретили Украине строить ракеты (10)

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Герман Бергер
19:15 21.02.2018
В мире / Украина

США в 2016 году заблокировали проект создания Украиной ракеты-носителя для Турции. Об этом со ссылкой на источники в ракетной сфере сообщает «Оборонно-промышленный курьер».

По данным агентства, в то время между Киевом и Анкарой велись активные переговоры о военно-техническом сотрудничестве. Источник считает, что американскую сторону обеспокоило неконтролируемое усиление оборонного потенциала Турции — союзника США по НАТО — и ответная передача Украине некоторых технологий.

 

Предполагалось, что первоначально Украина и Турция будут сотрудничать, в частности, в ракето— и самолетостроении, а также в создании систем защиты объектов от высокоточного оружия, однако в итоге совместная деятельность была искусственно сужена до проекта переоснащения украинской армии на новые средства защищенной связи. Как отмечает «Оборонно-промышленный курьер», неназванный специалист пришел к выводу, что страны-члены НАТО и Евросоюз не заинтересованы в существенном технологическом усилении Киева.

 

Замглавы Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в октябре 2017-го заявил агентству Anadolu, что Анкара и Киев реализуют совместные проекты по модернизации танков, разработке авиационных и электронных систем. Тогда же между странами был заключен контракт на поставку Украине средств беспроводной связи на сумму 43,6 миллиона долларов. Планируется, что он будет исполнен в текущем году.

 

Источники технологий Турция ищет и в России: так, в Анкаре надеются, что по заключенному с Москвой контракту на поставки зенитных ракетных систем С-400 ей будут переданы не только сами комплексы, но и технологии производства. Первые поставки намечены на 2019 год, но США и НАТО уже обеспокоились планами турецкой стороны заполучить С-400.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (10)
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Latviešu patriots 19:22 21:02:2018

Par ASV aizliegumu Ukrainai, tas ir Kremļa feiks!

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уроду педриоту 19:45 21:02:2018

пиндосский тролль-иди просрись,дебил!

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"Революция достоинства" 21:25 21:02:2018

Жизнь на коленях: дикарская традиция постмайданой Украины mnyug.com/290-zhizn-na-kolenyah-dikaya-tradiciya-postmaydanoy-ukrainy.html

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Патриоту 19:40 21:02:2018

Как обычно в каждой жопе затычка.

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Latviešu patriots 19:58 21:02:2018

Dirsā tu lien, es rakstu patiesību!

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сл 20:30 21:02:2018

патриот твоя патесиба на х-й не кому не нужна .

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Latviešu patriotam 20:51 21:02:2018

Это тебе тебе не серый горох жрать,а большая политика,идиот,возвращайся в палату.

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хуторянен 20:50 21:02:2018

Странно, мордве уже 4 года с телевизора повторяют, что страны 404 нет. И вдруг какие-то ракеты. Эй, вы не знаете, что с территории the Ukraine после разрыва связей с ВИЛИКОЙ РАСИЕЙ все население уехало в Польшу мыть унитазы?

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хуторянину 21:08 21:02:2018

Почему только в Польшу,ты же здесь за титульными га..но убираешь.

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Latviešu patriots 21:09 21:02:2018

Ja, es esmu katrai dibeni aizbāznis, pidra la la, pidra la la.

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Мнение
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