По данным агентства, в то время между Киевом и Анкарой велись активные переговоры о военно-техническом сотрудничестве. Источник считает, что американскую сторону обеспокоило неконтролируемое усиление оборонного потенциала Турции — союзника США по НАТО — и ответная передача Украине некоторых технологий.
Предполагалось, что первоначально Украина и Турция будут сотрудничать, в частности, в ракето— и самолетостроении, а также в создании систем защиты объектов от высокоточного оружия, однако в итоге совместная деятельность была искусственно сужена до проекта переоснащения украинской армии на новые средства защищенной связи. Как отмечает «Оборонно-промышленный курьер», неназванный специалист пришел к выводу, что страны-члены НАТО и Евросоюз не заинтересованы в существенном технологическом усилении Киева.
Замглавы Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в октябре 2017-го заявил агентству Anadolu, что Анкара и Киев реализуют совместные проекты по модернизации танков, разработке авиационных и электронных систем. Тогда же между странами был заключен контракт на поставку Украине средств беспроводной связи на сумму 43,6 миллиона долларов. Планируется, что он будет исполнен в текущем году.
Источники технологий Турция ищет и в России: так, в Анкаре надеются, что по заключенному с Москвой контракту на поставки зенитных ракетных систем С-400 ей будут переданы не только сами комплексы, но и технологии производства. Первые поставки намечены на 2019 год, но США и НАТО уже обеспокоились планами турецкой стороны заполучить С-400.
Par ASV aizliegumu Ukrainai, tas ir Kremļa feiks!« ответить
пиндосский тролль-иди просрись,дебил!« ответить
Жизнь на коленях: дикарская традиция постмайданой Украины mnyug.com/290-zhizn-na-kolenyah-dikaya-tradiciya-postmaydanoy-ukrainy.html« ответить
Как обычно в каждой жопе затычка.« ответить
Dirsā tu lien, es rakstu patiesību!« ответить
патриот твоя патесиба на х-й не кому не нужна .« ответить
Это тебе тебе не серый горох жрать,а большая политика,идиот,возвращайся в палату.« ответить
Странно, мордве уже 4 года с телевизора повторяют, что страны 404 нет. И вдруг какие-то ракеты. Эй, вы не знаете, что с территории the Ukraine после разрыва связей с ВИЛИКОЙ РАСИЕЙ все население уехало в Польшу мыть унитазы?« ответить
Почему только в Польшу,ты же здесь за титульными га..но убираешь.« ответить
Ja, es esmu katrai dibeni aizbāznis, pidra la la, pidra la la.« ответить