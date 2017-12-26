Америка на протяжении 2017 года активно подталкивала Прибалтику к более энергичным шагам по отключению от единой энергосистемы БРЭЛЛ, соединяющей Латвию, Литву и Эстонию с Россией и Беларусью. Над решением этой задачи усиленно трудились развернутые в Прибалтийских республиках структурные подразделения НАТО.

В военно-политическом блоке выражают недовольство по поводу своих прибалтийских подшефных, которые никак не могут прийти к единству в вопросе отключения от энергосистемы БРЭЛЛ: Литва настаивает на синхронизации электросетей стран Прибалтики с западноевропейскими через ее территорию, эстонцы тянут одеяло на себя. А ведь курирующий эту тему Центр энергетический безопасности НАТО в Литве уже не раз выдавал правительствам Прибалтийских республик рекомендации, что нужно делать. Вместе с тем вопрос продолжает буксовать.

Это, в свою очередь, чревато срывом европейского финансирования. Такой сценарий в текущих условиях вполне реален. Полномочия нынешнего состава Еврокомиссии (ЕК) истекают в 2019 году, и нужно успеть своевременно подать заявку, чтобы зарезервировать необходимые средства в бюджете ЕК на 2020–2026 годы.

Учитывая практику последних лет, когда прибалтийская «солидарность» уже неоднократно давала сбои, как то в вопросе согласования проекта строительства европейской скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltic или формирования общего регионального газового рынка, всё возможно.

Если в первом случае Брюссель смог добиться согласования лишь только под угрозой санкций и отказа выделения финансирования на прибалтийскую часть проекта, то во втором случае ЕК просто констатировала договорную неспособность Прибалтийских государств, отказав им выделении запрашиваемых средств.

Наиболее активно из Прибалтийских государств тему отсоединения от БРЭЛЛ поднимает Литва, где градус накала страстей, как правило, зависит либо от близости очередных выборов, либо от желания властей залезть в карман к Брюсселю для освоения средств под лозунгом борьбы за «энергетическую независимость» от России. Лозунг этот нелогичен в принципе.

Литва соединена энергетическими мостами с Польшей и Норвегий, а основной объем необходимой электроэнергии закупается на североевропейской электроэнергетической бирже NPS. Говорить о нестабильных поставках и угрозе дестабилизации энергетического баланса страны не приходится. Здесь проблема лежит в иной плоскости: биржа не гарантирует низких цен, так как на стоимость электроэнергии влияет ряд объективных факторов: сезонность, водный баланс, техническое состояние генерации.

Поэтому дело совсем не в усердно культивируемой Литвой мифической «энергетической угрозе со стороны Москвы», для предотвращения которой необходимо уничтожить проверенную временем энергосистему БРЭЛЛ, а в планах Литвы по устранению потенциального регионального экономического конкурента — Беларуси, которая строит собственную АЭС.

Литва, утратив с закрытием Игналинской АЭС свой энергетический суверенитет, ведет бескомпромиссную борьбу с Минском с целью лишить его права на мирный атом, а следовательно, монопольного положения в регионе.

Разрушение единой энергосистемы может осложнить работу Белорусской АЭС (ввод в строй первого реактора запланирован на начало 2019 года), лишив ее резерва для перетока электроэнергии в пиковые моменты. Параллельно решается еще одна важная стратегическая задача Литвы — искусственно создается угроза энергетической изоляции российского эксклава — Калининградской области. Ну и конечно же, не в последнюю очередь Вильнюсу хочется подзаработать на европейском финансировании.

Брюссель на синхронизацию Прибалтики с континентальной энергосистемой закладывает полтора миллиарда евро. За эти деньги стоит побороться даже путем сопряжения усилий со своим исторически трудным «партнером» — Польшей. Обе страны лоббируют в Еврокомиссии свой вариант подключения к континентальной Европе через собственную инфраструктуру.

Что касается Латвии, то ее руководство в этом вопросе проводит более взвешенную и прагматическую политику. Во главу угла пока что ставится в первую очередь экономическая целесообразность, а не геополитическая составляющая. Именно такой подход латвийских властей предопределил провал газовой инициативы Литвы навязать своим соседям бремя издержек собственного нерентабельного терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде. Вильнюс на уровне премьер-министров долго уговаривал своих прибалтийских коллег закупать импортируемый Литвой из Норвегии СПГ, который в разы дороже российского трубопроводного аналога. В итоге Рига и Таллин отказались от идеи создания единого регионального газового рынка под эгидой Литвы, предпочтя долгосрочные контракты с «Газпромом». Так дешевле.

В самой же Латвии электроэнергетический баланс устойчив. Основная потребность закрывается собственной генерацией, а при необходимости электричество импортируется из Эстонии. С учетом продолжающейся со стороны Литвы железнодорожной блокады латвийских портов, сложно ожидать от латвийских властей усердия в согласовании общей повестки.

Эстония находится в выигрышном положении, так как ее электроэнергетический баланс самодостаточен. Страна за счет использования технологии сжигания сланцев является нетто-экспортером электроэнергии.

Всё это позволяет эстонским властям твердо придерживаться собственной позиции, которая определяется экономическим прагматизмом.

Американским кураторам младших прибалтийских партнеров будет непросто заставить последних отказаться от собственных амбиций ради интересов Белого дома (обеспечение энергетической безопасности стран — членов НАТО с целью расширения военного потенциала Альянса). Да и в Еврокомиссии не спешат раздавать направо и налево миллиарды евро с учетом предстоящих в связи с «брекситом» сокращений поступлений в бюджет ЕС.

Попытка США «продавить» через ЕК руками прибалтийских сателлитов собственные интересы в условиях глобального торгового противостояния между Америкой и Евросоюзом, скорее всего, вызовет ожесточенное противодействие Брюсселя.