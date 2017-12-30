Во всяком случае, в душе это точно так. Да и в Америке в этом не сомневаются, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов четырех республик (Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, Украинской Социалистической Советской Республики, Белорусской Социалистической Советской Республики и Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики) был подписан Договор об образовании СССР.

Документ утвердили на следующий день, 30 декабря 1922 года, на 1-м Всесоюзном съезде Советов. А на момент искусственного развала в 1991 году в СССР было 15 республик, включая Латвийскую ССР.

Напомним: 17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР, на котором 77,85% участников высказались за. Так что формально СССР по-прежнему существует.

Где я родился

Другое дело, что его недруги сделали все для того, чтобы о великой и необъятной стране, занимавшей шестую часть земной суши, как можно быстрее забыли. Хотя как можно забыть о месте, в котором ты родился?

Впрочем, здесь царит постоянная путаница. Помню, когда я попытался зарегистрироваться в соцсети «ВКонтакте» и указал место рождения «СССР», меня исправили на Латвию. Связался с администратором. Молоденькая девушка никак не могла понять, о чем ей говорю. «Но ведь СССР больше нет, а раз вы родились в Риге, то, значит, в Латвии». По такой же логике я, оказывается, окончил вовсе не Латвийский госуниверситет имени Петра Стучки, а просто Латвийский университет. Но диплом-то остался.

И сегодня прекрасно помню и где родился, и где учился, и где служил в армии. Кстати, недавно побывал на месте, где располагалась моя воинская часть. Поскольку я сейчас в Москве, то ехать пришлось не очень далеко — на станцию метро «Авиамоторная». В настоящий момент вместо моей воинской части находится гараж МВД России. По словам охранников, многие мои сослуживцы приезжают.

Да, все в этом мире меняется. Вопрос, как к этому относиться. И если в Латвии постарались как можно быстрее избавиться от всего советского, то в России этот процесс идет крайне медленно. На Красной площади по-прежнему находится мавзолей, в котором можно «пообщаться» с вождем мирового пролетариата Владимиром Ильичем Лениным.

Памятник другу

Напротив Большого театра стоит памятник Карлу Марксу. А наискосок от храма Христа Спасителя, в двух шагах от станции метро «Кропоткинская», на стыке улиц Пречистенка и Остоженка, в глаза бросается ростовая фигура Фридриха Энгельса — друга и соратника Маркса. И таких элементов прошлого в российской столице видимо-невидимо. Метрополитен по-прежнему имени В. И. Ленина. По городу везде и всюду висят таблички, где бывал Ильич, где он выступил, и так далее.

На Госдуме РФ и сегодня можно увидеть герб СССР. С другой стороны, этот шедевр сталинской архитектуры на Охотном Ряду считается объектом культурного наследия. А значит, все должно быть аутентично — так, как и было на момент строительства в 30-х годах Совета труда и обороны. Именно для этой организации и было возведено помпезное здание.

Я уверен: от того, что будет вынесен Ленин из мавзолея или сняты красные звезды с башен Кремля, жизнь точно не улучшится. Что мы видим по Латвии. Да, она стала свободной и независимой, однако ее покинули уже сотни тысяч жителей. А еще немало людей сидят на чемоданах, мечтая уехать. Многие перебираются как раз в Россию. Вот и я приехал в столицу своего детства, юности и более зрелых лет.

Сегодня этот город, как и прежде, объединяет людей самых разных национальностей. Здесь дышится также легко и свободно, как и в советские времена. Знаешь, что любой прохожий с тобой охотно пообщается на великом и могучем. Именно так в СССР называли русский язык, язык межнационального общения.

Уверен, что у многих, как и у меня, Советский Союз в душе вовсе не умер, а по-прежнему существует. В силу элементарной ностальгии. Да, были у нашей страны проблемы — и немалые, однако зачем было ее саму уничтожать? Разве нельзя было реформировать общественно-политическую систему? Ответ очевиден: конечно, можно было.

Противостояние усиливается

А еще не секрет, что сегодня в мире немало тех, кто под СССР четко подразумевает современную Российскую Федерацию. Они спят и видят, как бы развалить уже эту великую и необъятную страну.

Недавно по просьбе московского журнала «Принципы истории» провел опрос среди известных политиков и общественных деятелей. Вопрос звучал так: «Противостояние между США и СССР объяснялось глубокими идеологическими разногласиями. Теперь CCCР нет, однако вражда между США и РФ только усиливается. Как вы это объясните?»

По словам кандидата в президенты России лидера ЛДПР Владимира Жириновского, вопрос вовсе не в идеологии. Проблема в том, что раньше СССР, а теперь Россия воспринимается как конкурент США: «Именно поэтому Вашингтон и ведет такую агрессивную политику против нашей страны. Они банально пытаются сохранить свою гегемонию. В 90-е годы Соединенные Штаты Америки действовали совершенно безнаказанно. Они начали проводить свою линию через непосредственное военное вмешательство в дела третьих стран. Так было в Ираке. Или через подстрекательство внутренних конфликтов. Так было в Грузии, на Украине, во многих ближневосточных странах, — то, что мы привыкли называть «цветными революциями». Но в последние годы Россия сломала их планы».

Заставить повиноваться

Константин Затулин, директор Института стран СНГ, первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, считает, что идеологические столкновения прошлого давно уже потеряли свое значение, однако национальные интересы никто не отменял: «Америке совершенно не улыбается перспектива восстановления субъектности России на внешней арене. И если после Второй мировой войны и в период холодной войны Штаты, понимая возможности СССР и его союзников, вели себя относительно осторожно, то сейчас им кажется, что задача сломать Россию может быть не только поставлена, но и успешно решена. В Америке очень рассчитывают на то, что можно изнутри дестабилизировать Россию и таким образом привести ее к повиновению».

По мнению депутата Европарламента Татьяны Жданок, идеологических споров сегодня действительно нет, но есть противостояние мировоззренческое и цивилизационное: «Русский мир воспринимается Западом как что-то большое и непонятное, вызывающее отторжение и требующее подавления или даже уничтожения. Некоторые отсчитывают постсоветский этап противостояния США и России с марта 2014 года (Крым), некоторые — с августа 2008-го (Южная Осетия), большинство — с февраля 2007 (речь Путина в Мюнхене). Мне же представляется, что временнОго перерыва между моментом распада СССР и началом нового противостояния практически не было. Вот только первым объектом атаки оказалась не Российская Федерация, а русские в других республиках бывшего СССР».

Вот такие мнения...

Сегодня ясно, что в мире Россию и впрямь воспринимают как преемницу Советского Союза со всеми вытекающими отсюда последствиями. И не только в мире.

На днях президент России встречался в Кремле с мастерами искусства. Заговорили о советском периоде. Владимир Владимирович Путин обронил примечательную фразу о «достижениях нашей страны в то время, когда у нее было название СССР». То есть он четко дал понять, что между СССР и Россией можно смело ставить знак равенства. Но это, конечно, вовсе не оправдание Сталина или Ленина. Это принятие истории своей страны со всеми ее достоинствами и недостатками. Надо помнить все и жить дальше так, чтобы не повторять ошибки.

В любом случае, лично мне не стыдно, что я родился в СССР. И Рига была одним из лучших городов моей родины!

Дмитрий МАРТ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Москве.