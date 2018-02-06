Аболтиня будет руководить работой департамента, участвовать в межгосударственных и межведомственных рабочих группах ЕС, обеспечивая представительство интересов Латвии.
Ее зарплата составит 1917 евро плюс 20%-ная доплата за дипломатический ранг.
Аболтиня руководила «Единством» с 2011 года. В консульском департаменте МИД она работала с 1993 года.
разве может обидить свою партагеноссе?« ответить
Поиздевалась над латышами-пенсионерами, отУЛЮЛЮКАЛА их по полной программе и теперь 2 300 оклад и ничего не делание, кроме болтания ногами сидя у этих же отУЛЮЛЮКАНЫХ пенсионеров на шее.« ответить
Свои люди должны иметь тёплые места и обеспеченную старость, ведь это наш, местный цирк с зиргами.
Ну что? Цирк продолжается. Эта профура и тут г0вна наделает, у неё это в крови. Родила партию нацыков домброЁбов, кучу дерьма наделала с налогами, провоцируя хомяка...« ответить
Да все её махинации не перечислить. Эта аферистка ещё много дерьма наделает.
То- то. я гляжу по статистике средняя зарплата очень уж высокая« ответить
И как же она на эти крохи проживет?« ответить
Не переживай за неё. У этой проходимки на счетах миллионы. Она многих поимела, используя компромат на них, хотя у самой скелеты в шкафу. Ринкевич идиот, она состряпает против него очередной компромат и выживет его из Мида.« ответить
No sirds apsveicu Āboltiņas kundzi ar jauno amatu! Veiksmi darbā un karjeras izaugsmi!« ответить