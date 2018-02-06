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Бывший депутат Сейма и лидер «Единства» Солвита Аболтиня приступила к работе директора Европейского департамента Министерства иностранных дел (МИД), ей также присвоен дипломатический ранг советника, сообщили агентству ЛЕТА в МИД.