Стала известна зарплата Солвиты Аболтини на новой работе(16)

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Виталий Вавилкин
18:50 05.02.2018
Lifenews / Знаменитость

Бывший депутат Сейма и лидер «Единства» Солвита Аболтиня приступила к работе директора Европейского департамента Министерства иностранных дел (МИД), ей также присвоен дипломатический ранг советника, сообщили агентству ЛЕТА в МИД.

Аболтиня будет руководить работой департамента, участвовать в межгосударственных и межведомственных рабочих группах ЕС, обеспечивая представительство интересов Латвии.

 

Ее зарплата составит 1917 евро плюс 20%-ная доплата за дипломатический ранг.

 

Аболтиня руководила «Единством» с 2011 года. В консульском департаменте МИД она работала с 1993 года.

LETA / Фото
Комментарии (16)
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пидриня 19:03 05:02:2018

разве может обидить свою партагеноссе?

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Latviešu patriots 19:09 05:02:2018

Поиздевалась над латышами-пенсионерами, отУЛЮЛЮКАЛА их по полной программе и теперь 2 300 оклад и ничего не делание, кроме болтания ногами сидя у этих же отУЛЮЛЮКАНЫХ пенсионеров на шее.
Свои люди должны иметь тёплые места и обеспеченную старость, ведь это наш, местный цирк с зиргами.

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опять го*но всплыло! 19:48 05:02:2018

Ну что? Цирк продолжается. Эта профура и тут г0вна наделает, у неё это в крови. Родила партию нацыков домброЁбов, кучу дерьма наделала с налогами, провоцируя хомяка...
Да все её махинации не перечислить. Эта аферистка ещё много дерьма наделает.

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К. А. Ин 19:19 05:02:2018

То- то. я гляжу по статистике средняя зарплата очень уж высокая

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Бедняжка... 19:24 05:02:2018

И как же она на эти крохи проживет?

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аферистка всех сожрёт 19:55 05:02:2018

Не переживай за неё. У этой проходимки на счетах миллионы. Она многих поимела, используя компромат на них, хотя у самой скелеты в шкафу. Ринкевич идиот, она состряпает против него очередной компромат и выживет его из Мида.

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Latviešu patriots 19:35 05:02:2018

No sirds apsveicu Āboltiņas kundzi ar jauno amatu! Veiksmi darbā un karjeras izaugsmi!

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (20)

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