Госполиция выяснила, что застреленный сегодня утром в помещениях одного из предприятий в Пардаугаве человек был коллегой задержанного по подозрению в совершении этого преступления мужчины.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Гита Гжибовска, стрелявший — мужчина 1980 г. рожд., убитый — мужчина 1982 г. рожд.

Оба мужчины были коллегами по работе, они работали на одном предприятии, расположенном в здании на ул. Мукусалас. Информации о том, что между ними были какие-то серьезные конфликты, нет. Они не были охранниками.

Обстоятельства случившегося свидетельствуют о том, что произошел несчастный случай.

У мужчины 1980 г. рожд. было разрешение на ношение и хранение оружия. Ранее судим он не был.

Полиция решает вопрос о мере пресечения в отношении задержанного.

Как сообщалось, сегодня около 10.45 в полицию поступил вызов в одно из зданий на ул. Мукусалас, где некий мужчина, скорее всего, неосторожно обращаясь с оружием, смертельно ранил другого человека.