Как сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Гита Гжибовска, стрелявший — мужчина 1980 г. рожд., убитый — мужчина 1982 г. рожд.
Оба мужчины были коллегами по работе, они работали на одном предприятии, расположенном в здании на ул. Мукусалас. Информации о том, что между ними были какие-то серьезные конфликты, нет. Они не были охранниками.
Обстоятельства случившегося свидетельствуют о том, что произошел несчастный случай.
У мужчины 1980 г. рожд. было разрешение на ношение и хранение оружия. Ранее судим он не был.
Полиция решает вопрос о мере пресечения в отношении задержанного.
Как сообщалось, сегодня около 10.45 в полицию поступил вызов в одно из зданий на ул. Мукусалас, где некий мужчина, скорее всего, неосторожно обращаясь с оружием, смертельно ранил другого человека.
Убит серебряной пулей. 1082 года рождения...« ответить
1082 года рождения...« ответить
Ох уж этот горец.Не успокоится никак.Видимо нашел таки хранителя тайны Чаши Грааля!« ответить
У мужчины 1980 г. рожд. было разрешение на ношение и хранение оружия. Ранее судим он не был.« ответить
Это ни о чём не говорит. Было разрешение, и не был судим - это вчера,
а сегодня взял и пальнул.