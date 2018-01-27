Стали известны подробности о смертельной стрельбе в Пардаугаве(4)

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Виталий Вавилкин
18:30 26.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Госполиция выяснила, что застреленный сегодня утром в помещениях одного из предприятий в Пардаугаве человек был коллегой задержанного по подозрению в совершении этого преступления мужчины.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Гита Гжибовска, стрелявший — мужчина 1980 г. рожд., убитый — мужчина 1982 г. рожд.

 

Оба мужчины были коллегами по работе, они работали на одном предприятии, расположенном в здании на ул. Мукусалас. Информации о том, что между ними были какие-то серьезные конфликты, нет. Они не были охранниками.

 

Обстоятельства случившегося свидетельствуют о том, что произошел несчастный случай.

 

У мужчины 1980 г. рожд. было разрешение на ношение и хранение оружия. Ранее судим он не был.

 

Полиция решает вопрос о мере пресечения в отношении задержанного.

 

Как сообщалось, сегодня около 10.45 в полицию поступил вызов в одно из зданий на ул. Мукусалас, где некий мужчина, скорее всего, неосторожно обращаясь с оружием, смертельно ранил другого человека.

 

LETA / Фото
Комментарии (4)
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G 18:32 26:01:2018

Убит серебряной пулей. 1082 года рождения...

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Серебряная пуля 18:36 26:01:2018

1082 года рождения...

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Whitemonk 18:46 26:01:2018

Ох уж этот горец.Не успокоится никак.Видимо нашел таки хранителя тайны Чаши Грааля!

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это не факт 19:02 26:01:2018

У мужчины 1980 г. рожд. было разрешение на ношение и хранение оружия. Ранее судим он не был.

Это ни о чём не говорит. Было разрешение, и не был судим - это вчера,
а сегодня взял и пальнул.

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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