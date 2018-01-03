Стали известны подробности вчерашнего пожара в здании рижской полиции(4)

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Виталий Вавилкин
09:16 03.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Вчера в результате пожара в здании полиции на ул. Стабу в Риге пострадали четыре кабинета сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), сообщил в передаче «900 секунд» на телеканале LNT министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Чтобы погасить пожар, пожарные выбили в кабинетах окна и взломали двери. Работникам УБЭП будут обеспечены рабочие места в других помещениях.

 

Козловскис подчеркнул, что ни одно уголовное дело в результате пожара не пострадало, происшествие не повлияет на процесс расследования.

 

В настоящее время ведется расследование причин пожара и ожидается заключение Государственной пожарно-спасательной службы. Министр отметил, что нельзя исключать и злой умысел.

 

Пожар в здании, где находятся некоторые структуры Госполиции, в частности, УБЭП и дорожная полиция, начался вчера около 21.30. Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что открытым огнем горит четвертый этаж здания. Возгорание было локализовано около 23.00. В здании выгорели помещения площадью около 75 кв. м.

LETA / Фото
Комментарии (4)
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3 09:30 03:01:2018

Хорошо зажигали на встречи Нового года .

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CCCP 09:40 03:01:2018

Глистов травили огнём и дымом?

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KOZA 09:34 03:01:2018

Козе понятно,что пытались уничтожить кое -какие дела по экономическим преступлениям.Скорее всего наши воры от власти заказали .

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???? 09:35 03:01:2018

Ну а где подробности то?

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (6)