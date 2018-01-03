Вчера в результате пожара в здании полиции на ул. Стабу в Риге пострадали четыре кабинета сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), сообщил в передаче «900 секунд» на телеканале LNT министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Чтобы погасить пожар, пожарные выбили в кабинетах окна и взломали двери. Работникам УБЭП будут обеспечены рабочие места в других помещениях.

Козловскис подчеркнул, что ни одно уголовное дело в результате пожара не пострадало, происшествие не повлияет на процесс расследования.

В настоящее время ведется расследование причин пожара и ожидается заключение Государственной пожарно-спасательной службы. Министр отметил, что нельзя исключать и злой умысел.

Пожар в здании, где находятся некоторые структуры Госполиции, в частности, УБЭП и дорожная полиция, начался вчера около 21.30. Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что открытым огнем горит четвертый этаж здания. Возгорание было локализовано около 23.00. В здании выгорели помещения площадью около 75 кв. м.