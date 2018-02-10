В настоящее время сотрудник патрульной полиции в среднем получает после уплаты налогов 682 евро, младший инспектор дорожной полиции — 724 евро, младший инспектор батальона спецназа — 828 евро, оперативный сотрудник — 1128 евро, следователь криминальной полиции — 1073 евро.
Кюзис напомнил, что в январе 2017 года вступила в силу новая система оплаты труда в полиции, но она своей цели достигла лишь частично. Новая система предполагала, что в среднем работник «на руки» будет получать на 100 евро больше.
«Мировая практика показывает, что зарплата полицейского должна быть несколько выше средней зарплаты в стране. В феврале я представлю предложения министру», — сказал начальник Госполиции.
В прошлом году зарплаты составляли большую часть бюджета полиции — 116 млн евро, сообщил Кюзис.
100% atbalstu policistu algu palielināšanu!« ответить
operativniki, postovie, dezurnie, uborscici...« ответить
a skolko polucaet nacalniki? skolko sam Kjuzis?
:)
Nav tava daļa idiot!« ответить
На практике работа полицейских ничтожна, когда на тревожный вызов время прибытия латышских полицейских два часа : " вас ещё не убили?" , вальяжные ответы на вызов полиции с нескольких попыток - " ну ладно, ждите" , - не детский сад, а чудовищная преступная безответственность, чем занимается латышское полицейское бандформирование совсем непонятно, ну только если плетут криминальные схемы, скрывают преступления за мзду , и без меры жрут деньги нищих налогоплательщиков профанируя реальную работу. Ничего удивительного, нет государства - нет власти.« ответить