Государственная полиция в ближайшее время планирует подготовить предложения об увеличении оплаты труда полицейских с наиболее низкими окладами, например, дорожных и патрульных, сообщил журналистам начальник Госполиции Интс Кюзис.

В настоящее время сотрудник патрульной полиции в среднем получает после уплаты налогов 682 евро, младший инспектор дорожной полиции — 724 евро, младший инспектор батальона спецназа — 828 евро, оперативный сотрудник — 1128 евро, следователь криминальной полиции — 1073 евро.

Кюзис напомнил, что в январе 2017 года вступила в силу новая система оплаты труда в полиции, но она своей цели достигла лишь частично. Новая система предполагала, что в среднем работник «на руки» будет получать на 100 евро больше.

«Мировая практика показывает, что зарплата полицейского должна быть несколько выше средней зарплаты в стране. В феврале я представлю предложения министру», — сказал начальник Госполиции.

В прошлом году зарплаты составляли большую часть бюджета полиции — 116 млн евро, сообщил Кюзис.