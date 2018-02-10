Стали известны зарплаты латвийской полиции(4)

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Владимир Бучельников
20:42 09.02.2018
Политика / Правительство

Государственная полиция в ближайшее время планирует подготовить предложения об увеличении оплаты труда полицейских с наиболее низкими окладами, например, дорожных и патрульных, сообщил журналистам начальник Госполиции Интс Кюзис.

В настоящее время сотрудник патрульной полиции в среднем получает после уплаты налогов 682 евро, младший инспектор дорожной полиции — 724 евро, младший инспектор батальона спецназа — 828 евро, оперативный сотрудник — 1128 евро, следователь криминальной полиции — 1073 евро.

 

Кюзис напомнил, что в январе 2017 года вступила в силу новая система оплаты труда в полиции, но она своей цели достигла лишь частично. Новая система предполагала, что в среднем работник «на руки» будет получать на 100 евро больше.

 

«Мировая практика показывает, что зарплата полицейского должна быть несколько выше средней зарплаты в стране. В феврале я представлю предложения министру», — сказал начальник Госполиции.

 

В прошлом году зарплаты составляли большую часть бюджета полиции — 116 млн евро, сообщил Кюзис.

LETA / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 23:29 09:02:2018

100% atbalstu policistu algu palielināšanu!

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Janka 23:30 09:02:2018

operativniki, postovie, dezurnie, uborscici...
a skolko polucaet nacalniki? skolko sam Kjuzis?
:)

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Latviešu patriots 23:56 09:02:2018

Nav tava daļa idiot!

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Ivan 01:03 10:02:2018

На практике работа полицейских ничтожна, когда на тревожный вызов время прибытия латышских полицейских два часа : " вас ещё не убили?" , вальяжные ответы на вызов полиции с нескольких попыток - " ну ладно, ждите" , - не детский сад, а чудовищная преступная безответственность, чем занимается латышское полицейское бандформирование совсем непонятно, ну только если плетут криминальные схемы, скрывают преступления за мзду , и без меры жрут деньги нищих налогоплательщиков профанируя реальную работу. Ничего удивительного, нет государства - нет власти.

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Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (13)

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