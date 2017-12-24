Сталлоне обвинили в изнасиловании 30-летней давности

Актера и режиссера Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании, сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, соответствующую жалобу в полицию Санта-Моники подала предполагаемая жертва (ее имя не раскрывается). Как утверждается, инцидент произошел в офисе Сталлоне в 1990 году.

Артист отвергает эти обвинения. Он намерен подать встречную жалобу.

Полиция изучит полученную информацию и представит ее в прокуратуру, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.

В штате Калифорния срок давности для подобных преступлений — 10 лет. Но в данном случае (на фоне секс-скандала в Голливуде. — «Газета.Ru»), по словам источников, правоохранительные органы рассматривают все заявления о противоправном сексуальном поведении.

Ранее сообщалось, что Сталлоне открестился от обвинений в принуждении подростка к сексу.