Сталлоне обвинили в изнасиловании 30-летней давности

По информации издания, соответствующую жалобу в полицию Санта-Моники подала предполагаемая жертва (ее имя не раскрывается). Как утверждается, инцидент произошел в офисе Сталлоне в 1990 году.
Артист отвергает эти обвинения. Он намерен подать встречную жалобу.
Полиция изучит полученную информацию и представит ее в прокуратуру, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.
В штате Калифорния срок давности для подобных преступлений — 10 лет. Но в данном случае (на фоне секс-скандала в Голливуде. — «Газета.Ru»), по словам источников, правоохранительные органы рассматривают все заявления о противоправном сексуальном поведении.
Ранее сообщалось, что Сталлоне открестился от обвинений в принуждении подростка к сексу.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.