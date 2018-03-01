Выплата гарантированных вкладов клиентам «ABLV Bank» начнется в субботу, 3 марта, сообщили агентству ЛЕТА в Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).

Выплаты будут производиться через выбранный КРФК коммерческий банк, который комиссия пока не называет.

Совет КРФК заключил договор с одним из коммерческих банков после того, как проанализировал, насколько благоприятные условия выплат он может обеспечить и насколько быстрым будет этот процесс.

В пятницу, 2 марта, КРФК проведет пресс-конференцию о начале выплат, в которой примут участие руководитель отдела урегулирования и гарантийного фонда КРФК Елена Лебедева и руководитель кредитного учреждения, через которое будут производиться выплаты.

Пресс-конференция состоится в 14.00 в помещениях КРФК (Рига, ул. Кунгу, 1).

Также КРФК сообщает, что для выплат не будут использованы средства Фонда гарантий вкладов, так как у «ABLV Bank» достаточно средств. Для выплаты гарантированных вкладов клиентам банка необходимо 480 млн евро, которые «ABLV Bank» уже перечислил на счет КРФК.

Как сообщалось, в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации АО «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров в понедельник принял решение о самоликвидации.

«ABLV Bank» считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.