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МИД Латвии напоминает правительству о необходимости как можно быстрее ратифицировать Стамбульскую конвенцию, чтобы избежать юридических противоречий с Евросоюзом.

Министерство иностранных дел Латвии торопит правительство страны с ратификацией Стамбульской конвенции, направленной против насилия в семье в семье и в отношении женщин.

Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года, и ее ратифицировали 28 стран Совета Европы и 17 стран из числа государств-членов ЕС. Латвия подписала конвенцию еще весной 2016 года, но пока документ не ратифицирован в правительстве, он не имеет юридической силы.

В комитете правительства вопрос о ратификации конвенции отложен. Пока что из правящих партий ее поддерживает только «Единство».

МИД опасается, что Совет ЕС может ратифицировать конвенцию до того, как это сделает Латвия, несмотря на то, что международные договоры, к которым присоединился ЕС, как правило, ратифицируются после того, как ратификацию провели национальные парламенты государств-членов.

Если Совет Евросоюза опередит Латвию и ратифицирует конвенцию раньше, то это может привести к юридическим противоречиям, так как страны ЕС должны действовать в соответствии со Стамбульской конвенцией независимо от того, ратифицировали они ее или нет, пояснили в латвийском МИД.

В дипломатическом ведомстве также напоминают, что в Латвии насилие в семье и против женщин распространено больше, чем в среднем в ЕС, и страна получила от ООН рекомендацию ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Исполнить предписание ООН Латвия обязалась до конца 2018 года.

Ранее сообщалось, что руководитель Фонда Латвийской академии наук и глава Рижского отделения Зеленой партии Валентин Еремеев рассказал Sputnik Латвия, что несмотря на вполне прозрачное название, конвенция содержит множество подводных камней.

Еремеев, которому незадолго до этого платформа Manabalss.lv не позволила собирать подписи о запрете гей-парада «Балтийский прайд» в Риге, утверждал, что документ насквозь пропитан гендерными теориями и содержит в себе пропаганду гомосексуализма, поэтому правительство и затягивает с ратификацией.

По утверждению Еремеева, конвенция предусматривает создание надзирательной структуры из группы экспертов при Совете Европы, которые будут наблюдать, как в Латвии реализуются пункты документа и как проходит борьба с половыми стереотипами.

Еремеев также призывал выступать против пропаганды гомосексуализма и ратификации Стамбульской конвенции.