Стамбульская конвенция может поссорить Латвию с ЕС(6)

Лента новостей
Безумная сумма выведенных из России денег. Русский народ ограбили! Навального отпустили из полиции без составления протокола Вейонис отказался уезжать из Риги, как этого хочет народ. И здесь неплохо кормят! Европейский суд запретил тестировать беженцев на сексуальную ориентацию Как США «рубанут» по российской элите и помогут русскому народу. Скоро Связь между разводом «дочери Путина» и санкциями США Ксения Собчак вышла на пикет в центре Чечни KNAB проверит наличные выплаты Рижской думы на сумму 46 млн евро Грабившего геев курсанта МВД России выгнали из вуза
Eще в разделе
Вейонис отказался уезжать из Риги, как этого хочет народ. И здесь неплохо кормят! Глава католиков Латвии против принятия Стамбульской конвенции Покупателей продолжают «грабить» в магазинах Латвии. Как посмели? На Даугаве возле Екабпилса растет уровень воды На следующей неделе придет холод
Фото: drugoi.livejournal.com
Герман Бергер
18:30 28.01.2018
Наша Латвия / Социум

МИД Латвии напоминает правительству о необходимости как можно быстрее ратифицировать Стамбульскую конвенцию, чтобы избежать юридических противоречий с Евросоюзом.

Министерство иностранных дел Латвии торопит правительство страны с ратификацией Стамбульской конвенции, направленной против насилия в семье в семье и в отношении женщин.

 

Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года, и ее ратифицировали 28 стран Совета Европы и 17 стран из числа государств-членов ЕС. Латвия подписала конвенцию еще весной 2016 года, но пока документ не ратифицирован в правительстве, он не имеет юридической силы.

 

В комитете правительства вопрос о ратификации конвенции отложен. Пока что из правящих партий ее поддерживает только «Единство».

 

МИД опасается, что Совет ЕС может ратифицировать конвенцию до того, как это сделает Латвия, несмотря на то, что международные договоры, к которым присоединился ЕС, как правило, ратифицируются после того, как ратификацию провели национальные парламенты государств-членов.

 

Если Совет Евросоюза опередит Латвию и ратифицирует конвенцию раньше, то это может привести к юридическим противоречиям, так как страны ЕС должны действовать в соответствии со Стамбульской конвенцией независимо от того, ратифицировали они ее или нет, пояснили в латвийском МИД.

 

В дипломатическом ведомстве также напоминают, что в Латвии насилие в семье и против женщин распространено больше, чем в среднем в ЕС, и страна получила от ООН рекомендацию ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Исполнить предписание ООН Латвия обязалась до конца 2018 года.

 

Ранее сообщалось, что руководитель Фонда Латвийской академии наук и глава Рижского отделения Зеленой партии Валентин Еремеев рассказал Sputnik Латвия, что несмотря на вполне прозрачное название, конвенция содержит множество подводных камней.

 

Еремеев, которому незадолго до этого платформа Manabalss.lv не позволила собирать подписи о запрете гей-парада «Балтийский прайд» в Риге, утверждал, что документ насквозь пропитан гендерными теориями и содержит в себе пропаганду гомосексуализма, поэтому правительство и затягивает с ратификацией.

 

По утверждению Еремеева, конвенция предусматривает создание надзирательной структуры из группы экспертов при Совете Европы, которые будут наблюдать, как в Латвии реализуются пункты документа и как проходит борьба с половыми стереотипами.

 

Еремеев также призывал выступать против пропаганды гомосексуализма и ратификации Стамбульской конвенции.

Sputnik / Фото
Комментарии (6)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Это вряд ли 18:36 28:01:2018

Латвия всегда была прилежной ученицей, чем очень гордятся наши правящие.

« ответить
Profile_default
Особенно НАШ 18:46 28:01:2018

3аднеприводной Ринкевич!!!

« ответить
Profile_default
Russija 18:52 28:01:2018

Латвии деваться некуда ! С запада Европейские ценности с востока Россия !
Придётся принимать гомосексуализм ...

« ответить
Profile_default
Александр Шерстобитов 19:42 28:01:2018

Латвийцам надо надеется на чудо. А чудо заключется в том, что Путин умрёт, Россия перестанет угрожать Латвии и тогда Латвия выйдит из ЕС. Нет другой причины у Латвии находится с ЕС, как угроза от России.

Всем активистам Мира по распостронение гомосексуализма заболеть СПИДом и умереть. И поскорее

« ответить
Profile_default
Да какая разница где и как. 21:27 28:01:2018

Если регулярно чистить прямую кишку, то СПИДа можно избежать.

« ответить
Profile_default
Janka 23:12 28:01:2018

ее ратифицировали 28 стран Совета Европы и 17 стран из числа государств-членов ЕС
===
napomnite mne skolko vsego v ES stran. a to tut uzasnaja cifra polucaetsa 45.

« ответить

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз (66)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV