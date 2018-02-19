Старички рэпа сразились на «Версусе»

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Анатолий Тарасов
12:59 19.02.2018
Lifenews / Шоу бизнес

Видео долгожданного рэп-баттла на «Версусе» бывших участников культовой группы «Центр» Гуфа (Алексея Долматова) и Птахи (Давида Нуриева) в ночь на 19 февраля появилось в сети, как ожидалось, все трое судей отдали победу Гуфу.

Особую интригу противостояния Гуфа и Птахи придавала реальность, а не иллюзорность конфликта. Зачастую участники баттлов в жизни не имеют ничего друг против друга и даже могут пребывать в самых теплых отношениях. Однако Гуф и Птаха за проведенные вместе годы накопили немало взаимных обид и претензий и теперь могли их высказать друг другу в лицо, а поклонники наконец-то узнать главную тайну рэп-истории «нулевых» — почему все-таки распалась группа «Центр».

 

Дополнительной мотивацией рэперам послужил рекордный размер гонорара: Гуф за участие в «Версусе» получил два миллиона рублей, а Птаха — один миллион, хотя впоследствии утверждал, что три.

 

Сам баттл состоялся в Петербурге 6 февраля и его результаты, как часто это бывает, попали в сеть еще до публикации видео. В частности, рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов) вел текстовую трансляцию в Twitter, комментируя происходящее в привычной иронично-издевательской манере. Многие очевидцы баттла выложили многочисленные фото участников и рассказали о победе Гуфа.

 

За первые 10 минут на Yotube видео собрало более 100 тысяч просмотров, а за всю ночь — миллион, но получило весьма сдержанную реакцию ценителей жанра. Оба рэпера ни разу не пробовали себя в баттловом жанре, потому качество их выступления изначально было под вопросом. Однако после выхода видео оценки зрителей в основном сходились в одном: все не так плохо, как мы ожидали.

 

РИА Новости / Фото
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