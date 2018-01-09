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газета Сегодня
20:30 09.01.2018
газета Сегодня / Эмиграция

Но шансы на возвращение из эмиграции невелики, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Большинство латвийцев пенсионного или предпенсионного возраста, проживающих за границей, согласны вернуться на родину, если им будет обеспечена пенсия в размере 800–1667 евро в месяц. Это нереально, считают в Европейском объединении латышей (ЕОЛ), которое пытается добиться от наших властей, чтобы они не облагали налогами хотя бы 250 евро из суммы пенсий, заработанных латвийцами в европейских странах.

 

Благие цели

 

На политическом уровне вопросы реэмиграции до сих пор рассматривались только в контексте демографии и нехватки рабочей силы. Это, по мнению представителей ЕОЛ, в корне неправильно. Организация в социальных сетях в течение нескольких дней — с 28 декабря прошлого года по 3 января года начавшегося — выясняла у сеньоров латвийского происхождения, проживающих за границей, на каких условиях они готовы вернуться на родину. А также ЕОЛ задавала вопрос представителям диаспоры предпенсионного возраста: приедут они в Латвию или останутся за границей, когда выйдут на пенсию? Главная цель объединения — с помощью полученных данных способствовать процессу реэмиграции и заставить политиков обратить внимание на мнение пенсионеров. 

 

В опросе приняли участие 110 респондентов из семи стран (Германия, Великобритания, Ирландия, Норвегия, Швеция, Исландия и Австралия). По мнению специалистов ЕОЛ, в период праздников, когда все поглощены новогодней суматохой, это высокий показатель, что свидетельствует, в свою очередь, об актуальности проблемы. Средний возраст респондентов составил 49,8 года. Однако только треть из них — мужчины. 

 

Кому нужен такой родной берег

 

Большинство (70,9%) согласно с тем, что пенсионный возраст наиболее подходящий для возвращения в Латвию. Но принятию такого решения препятствует ряд факторов. Так, около трети опрошенных считают, что за границей обеспечен более качественный медицинский уход за пожилыми людьми, чем в здесь. В свою очередь 10,2% указали на отсутствие своего жилья в Латвии. Вдвое больше (23,8%) назвали в качестве препятствия негативную эмоциональную обстановку в стране. «Пробовали приезжать — чувства ностальгии или дома не возникло», — отвечали респонденты. Десятая часть респондентов сказали, что им вообще нечего тут делать: мол, все родственники уже давно за рубежом. 

 

На вопрос о деньгах, которые иностранные латвийские пенсионеры хотели бы ежемесячно получать в случае возвращения на родину, более половины назвали суммы от 800 до 1667 евро. Третья часть респондентов согласны на пенсию в размере от 250–800 евро. Большинство из опрошенных (88,9%) указали, что не вернутся в Латвию из–за того, что здесь не облагаемый налогами минимум составляет всего 235 евро. То есть из любой пенсии по старости, которая больше указанной суммы, удерживается подоходный налог в размере 23%. 

 

Разный подход 

 

«Мы предложили сейму принять поправки к закону «О подоходном налоге с населения», которые гарантировали бы латвийцам, получающим пенсию в европейских странах, необлагаемый минимум в размере 250 евро. Ведь имеют такую налоговую защиту пенсии, заработанные в США и Канаде, а пенсии из России и Украины вообще не облагаются какими–либо сборами. Наш опрос также показал, что властям следует приложить усилия для улучшения положения всех пенсионеров в Латвии», — прокомментировала результаты исследования вице–председатель ЕОЛ Элина Пинто.

 

Добавим, что недавно руководитель комиссии по социальным и трудовым делам Айя Барча допустила повышение необлагаемого минимума и изменения системы выплат. «Однако единственный допустимый вариант, на мой взгляд, — это постепенно повышать необлагаемый минимум на 5 евро в год. Если резко отменить налогообложение, то вопрос будет стоить миллионы. Даже если эту инициативу поддержат самоуправления, что вряд ли, то на поддержку здравоохранения будет выделяться меньше средств, а это неразумно. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что следует отменить налогообложение пенсий», — сказала А. Барча.

 

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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Latvišu patriots 20:39 09:01:2018

ne atbalstu. 100%.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 20:44 09:01:2018

В ЛАТВИИ ПРОЦВЕТАЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЭКЕТ...
ТАК КАК
ЛАТВИЕЙ РУЛИТ НАЦИСТСКАЯ МАФИЯ ЛАТЫШСКИХ ПРЕСТУПНИКОВ...

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Latviešu patriots 21:12 09:01:2018

atbalstu. viss pareizi. lai tik brauc majas. 100%

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! 21:34 09:01:2018

Тем которым после окупации удалось убежать от красной заразы теперь пенсии неплохие..

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Nek-to 22:04 09:01:2018

Nu i idioty...
Nikakoj problemy s zarabotannymi v zagranke pensijami net - oni platjarsja na schet v inostrannom banke po zakonam platjawej strany.
Vse. Dal'she idet ispol'zovanie deneg s chastnogo scheta...

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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