В Риге устроили смотр новых технологий, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Симулятор человеческого тела для практики врачей в виртуальной реальности, технология создания видео с помощью искусственного интеллекта, проект нового поколения смарт-контрактов – это победители битв новых идей в рамках крупнейшей конференции стартапов TechChill, прошедшей в рижском Дворце культуры ВЭФ.

Быстрые кредиты и в Африке быстрые

Инвестиции в стартапы в Латвии в минувшем году составили 62,1 млн. евро, мы почти в начале пути. В отрасли наблюдается жесткая конференция на региональном уровне, где наша страна, к сожалению, аутсайдер по суммарному весу капиталовложений в стартапы: в Литве это 107,6 млн. евро, а в Эстонии – 270,9 млн. евро. Безусловно, в перспективе проекты в отрасли технологий и телекоммуникаций могут обогнать рекордные показатели отраслей радиоэлектроники, машиностроения и металлургии эпохи ЛССР – очевидно, в демократической Латвии не будет индустриальных гигантов, сравнимых с ВЭФ и «Лиепайским металлургом».

На конференции звучали доклады больше сотни стартаперов, бизнес-ангелов и венчурных инвесторов, собравшихся в рижском ДК ВЭФ со всего мира. Так, Виола Ллевеллин, со-основательница и президент компании онлайн-кредитования Ovamba Solutions из Камеруна легко зашла со своим бизнесом в Кот'д'Ивуар – интернет-технологии, по ее словам, сегодня стали важной частью глобальной демократии в Африке. Вслед за Берегом Слоновой Кости первая африканская женщина-стартапер планирует принести быстрые кредиты и в другие развивающиеся страны континента. Колониальное и даже нетолерантно расистское название Черного континента пора забыть: большинство современных африканцев от Судана до ЮАР уже не мыслят существования без айфонов.

Идеи конвертируются в деньги

Победителем пятой битвы стартапов TechChill стали латвийский медицинский онлайн-проект Anatomy Next, где врачам дается возможность оперировать тела виртуальных пациентов. Приз чемпиону в размере 10 тыс. евро предоставила компания Google.

Другим финалистом на главной сцене стал эстонский стартап Fractory.cо, где идея заключается в создании универсального онлайн-магазина для производителей.

В финале также датский проект Hooves, позволяющий вывести в онлайн лошадей и экипажи на скачках и любопытная финская идея Silvere, где онлайн-программа позволяет с полета квадрокоптера оценивать стоимость каждого дерева в лесу с наивысшей точностью. Очень перспективный стартап для Латвии, где более 50% территории покрыто частными и государственными лесами: каждая береза или сосна конвертируется в деньги в режиме реального времени.

Экспорт в отрасли IT&Т, включая оборудование, в Латвии по итогам 2017 года крупнейший в балтийском регионе — 543 млн. евро. В Литве – 298,4 млн. евро, в Эстонии – 517 млн. евро.

Суммарный годовой оборот отраслей различается не столь значительно: Латвия — 1,56 млрд. евро, Литва – 1,76 млрд. евро, Эстония – 1,62 млрд. евро.

Андрей ТАТАРЧУК.

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