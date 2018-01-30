Стартовали съёмки кинокомикса «Шазам!»

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Анатолий Тарасов
13:15 30.01.2018
Кино / Новости кино

Официально стартовали съёмки супергеройского блокбастера «Шазам!» из киновселенной DC, о чём объявил режиссёр картины Дэвид Ф. Сандберг («И гаснет свет…», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»).

Сюжет расскажет о тинэйджере, способном превращаться во взрослого супергероя Шазама (ранее известного как Капитан Марвел и владеющего магическими сверхсилами), произнеся волшебное слово «Шазам!», в оригинале являющееся акронимом шести легендарных богов и героев древнего мира и их способностей: мудрости Соломона (Solomon), силы Геракла (Hercules), стойкости Атласа (Atlas), мощи Зевса (Zeus), смелости Ахиллеса (Achilles) и скорости Меркурия (Mercury).

 

Самого Шазама сыграет Закари Левай, образ Бэтсона примерит на себя Эшер Энджел («Энди Мэк»), а его друзей ‒ Джек Дилан Грейзер, Йован Арманд, Йен Чен и Фэйт Херман. Главная женская роль в проекте досталась Грэйс Фултон («Проклятие Аннабель: Зарождение зла»), а центрального суперзлодея Доктора Сиваны ‒ Марку Стронгу («Kingsman», «Рок-н-рольщик»).

 

Сценарий ленты написал Генри Гэйден («Внеземное эхо»). Одним из продюсеров выступает Питер Сэфрэн, ранее работавший с Сандбергом над «Проклятием Аннабель», а также над сольником «Аквамена» Джеймса Вана.

 

Премьера кинокомикса запланирована на 5 апреля 2019 года.

Vesti.lv / Фото
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