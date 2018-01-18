Стартует фестиваль «Сандэнс»

Крупнейший в США фестиваль независимого кино «Сандэнс» стартует в Парк Сити (штат Юта) в четверг, в программе кинофестиваля сто мировых премьер, сообщили организаторы.

Как сообщили организаторы, в этом году к участию в фестивале были отобраны 121 полнометражная картина из 29 стран, 53 фильма — дебютные. Участников фестиваля выбрали из 13 тысяч 468 заявок, из которых более почти 4 тысячи – полнометражные фильмы. Более половины авторов этих фильмов — иностранные участники.

Традиционно в конкурсной программе будет представлено по 16 картин в таких категориях как «Лучший американский драматический фильм» и «Лучший американский документальный фильм».

В категории «Мировая документалистика» включены 12 фильмов, в том числе работы двух российских режиссеров: Максима Поздровкина («Наш новый президент») и Максима Арбугаева («Генезис 2.0»). Последняя работа, рассказывающая о поисках останков мамонтов на северном острове, представлена на конкурсе от Швейцарии и создана в соавторстве с режиссеров Кристианом Фраем.

«Наш новый президент», согласно аннотации организаторов фестиваля, рассказывает историю победы Дональда Трампа на президентских выборах в США через архивные кадры российских СМИ. Оба фильма будут показаны на большом экране впервые, показ картины Поздоровкина запланирован на день открытия фестиваля.

В категории «Мировые художественные картины» представлены 12 фильмов от режиссеров из Китая, Турции, Бразилии, Дании, Великобритании, Кубы. Для всех фильмов участие в фестивале станет премьерным показом.

Победителей конкурсной программы фестиваля объявят в день его закрытия 28 января.

Фестиваль «Сандэнс» (Sundance Film Festival) ─ один из самых влиятельных смотров независимого кино в США. Он был основан известным американским актером и режиссером Робертом Редфордом и назван в честь героя Редфорда в культовом вестерне «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид». Ежегодно просмотры в рамках фестиваля в Парк-Сити, Солт-Лейк-Сити и Огдене посещают более 50 тысяч человек. Картины, премьеры которых состоялись на фестивале, зачастую задают тон всему последующему киногоду.