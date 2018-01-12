Более 35 000 пассажиров встретили самый любимый народный праздник в вагонах и на станциях метрополитена российской столицы. 9 января в России официально закончились новогодние праздники. Однако если зайти в эти дни в московские торговые центры, то кажется, что их еще вовсю отмечают, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Многие отделы по-прежнему закрыты, а в кассах продовольственных магазинов работает один — максимум два продавца. Но никто не ропщет, очередей нет и в помине. Это что касается спальных районов Москвы, в том числе в Текстильщиках, где я обосновался полтора года назад. Зато в центре города картина уже другая: людей тут видимо-невидимо. Безусловно, свою роль играет фантастическое освещение. Кругом ярко — как днем. И чем ближе к Кремлю, тем, кажется, огоньков больше. Вечер словно и не наступает.

Из Эмиратов в Первопрестольную

Новый год всегда приносит чудо. Вот и я буквально в двух шагах от Красной площади, на улице Никольской, неожиданно встретил старого хорошего приятеля Геннадия Зябловского. В свое время мы с ним немало тусовались по ночным клубам и прочим развлекательным заведениям Риги, а потом он уехал на заработки в Объединенные Арабские Эмираты, где работал в области консалтинга и туризма. Недавно Геннадий перебрался в Москву. Устроился в федеральную службу по интеллектуальной собственности. На Новый год съездил в Ригу проведать родных и близких. 9 января ему снова надо было на работу. «Многие немосквичи отмечают Новый год у себя на родине, а вот Старый Новый год встречают уже с коллегами», — отметил земляк.

По словам Геннадия, в центр Москвы его привел знаменитый «ГУМ-Каток», который в этом году с наступлением матушки-зимы открылся уже в седьмой раз подряд прямо на Красной площади: «Я считаю, что самая лучшая старая московская традиция — это именно каток. В российской столице сейчас ледовых площадок видимо-невидимо. Чуть ли не в каждом микрорайоне. Но, конечно, многие москвичи и гости столицы специально приезжают на Красную площадь, чтобы покататься под стенами Кремля».

Приятель предложил где-нибудь посидеть, чтобы отметить прошедший Новый год. Мы посчитали, что самый лучший вариант — это ГУМ. Но найти свободный столик оказалось нелегкой задачей: будто вся Россия в этот вечер решила потусоваться в Москве.

Тем не менее вскоре мы расположились в «Столовой № 57» на третьем этаже главного универмага Москвы. Цены вполне демократичные. Но, пожалуй, самое главное, блюда смело можно назвать ностальгическими — словно оказались в достохвальные советские времена. Впрочем, откровенно говоря, когда расплачиваюсь рублями, порой кажется, что вернулся в СССР...

Итак, мы взяли салат оливье, винегрет, селедочку под шубой и прочие деликатесы из нашей славной молодости. Посидели очень славно. А потом зашли в «Гастроном № 1» на первом этаже ГУМа. Здесь можно было взять особые староновогодние наборы: красная икра, угорь, балык, печень трески, лососина и тому подобное — на праздничном столе все пригодится.

Уголок Cобирателя

Меня как раз пригласил в свою компанию, чтобы вместе отметить Старый Новый год, руководитель экспозиционно-выставочного отдела московского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Михаил Чернышев. Известный искусствовед в свое время окончил Московский историко-архивный институт. Он прославился своими пятницами, на которые собирается интеллектуальная публика. Знатные тусовки проходят в центре города на Покровском бульваре в знаменитом доме писателя Телешова. Многие художники, фотографы и поэты в местной галерее-музее «Память» устраивают презентацию своего творчества. Сейчас тут активно отмечали и Новый год, и Рождество. Елка украшена старинными, еще «бабушкиными» игрушками.

— Я коренной москвич, — улыбнулся Михаил. — Но вообще для меня москвич в первую очередь тот, кто любит наш мегаполис со всеми его достоинствами и недостатками. И чем сильнее любит, тем больше он москвич. В целом старые москвичи ничем не отличаются от новых. Как и все, мы тоже делаем всевозможные салаты, ставим елочки. В дореволюционной России было принято всегда убирать их до того, как наступит Крещение. Так что мы и тут непременно соблюдаем традицию. Отмечу, что в Москве в 2015 году стартовала грандиозная программа «Моя улица», которую уже назвали самым масштабным проектом по благоустройству российской столицы в новейшей истории. Работу планируется завершить как раз в наступившем году. Радует то, что нас завалили раритетами, поднятыми буквально из-под земли.

— Строители, вскрывая улицы, дошли до XII века. Именно с этого времени принято отсчитывать момент основания Москвы. Любопытно, что было найдено немало средневековых мастерских — литейных, кожевенных, косторезных и других. У нас образовалась уже довольно большая коллекция старинных утюгов. До появления электричества этот бытовой предмет был еще угольным. Отжившее свое «аппараты» попросту выбрасывали, иногда в ближайшую канаву. Конечно, время их не пощадило. Как и подковы, которых в нашей галерее-музее тоже превеликое множество. Специалисты сразу могут сказать, кого в них «обували» — тяжеловеса или скакуна. Сегодня я четко знаю, чем летняя подкова отличается от зимней. У последней имеются шипы и специальные накладки, — поведал мне Чернышев, которого друзья называют Собирателем.

Подземный «извозчик»

В праздничные дни главным перевозчиком стала невероятно разросшаяся за последние годы подземка. Я регулярно получаю рассылку от ГУП «Московский метрополитен». Как раз сейчас подведены итоги за минувшие длинные выходные. Выяснилось, только в новогоднюю ночь услугами метро воспользовались почти полмиллиона человека — на 12% больше, чем в прошлом году. Любопытно, что 35 000 пассажиров встретили Новый год в вагонах и на станциях. Наиболее популярной точкой оказался «Охотный ряд», что рядом с Госдумой РФ. Невероятно востребованными были также «Площадь Революции» и «Пушкинская», расположенные возле мест самых массовых гуляний.

Примечательно, что на станциях были размещены почтовые ящики, в которых можно было оставить письмо для Деда Мороза. Сотрудники «подземной почты» надели новогодние колпаки. А в переходе между «Ленинским проспектом» и «Площадью Гагарина» впервые в истории города открылся бесплатный каток для пассажиров всех возрастов с искусственным ледовым покрытием из особого пластика. Эта достопримечательность вошла в топ лучших новогодних мест Москвы, куда многие стремились попасть, чтобы весело провести время. То и дело на синтетическом катке выступали артисты, в том числе из цирковых студий. Акробаты, фокусники устраивали целые представления. А еще отличились участники проекта «Музыка в метро». Сегодня, чтобы получить право играть в московской подземке, нужно пройти конкурс. Так что качество исполнения было отменное.

С наступающим Старым Новым годом, друзья!

Дмитрий МАРТ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Москве.