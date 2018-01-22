«К сожалению, сегодня мы не можем ответить на ваш звонок, потому что демократы в конгрессе держат финансирование правительства в заложниках, в том числе финансирование нашей армии и национальной безопасности, из-за несогласия по вопросу иммиграции», — говорится на записи.
Палата представителей приняла в минувший четверг очередной временный бюджет сроком на месяц. Ряд положений бюджета требует принятия 60 голосами сенаторов из 100, поэтому демократам хватило 49 голосов, чтобы заблокировать документ. В результате работа правительства остановилась с 00:00 в субботу.
Трамп, комментируя ситуацию, ранее заявил, что демократов больше волнуют нелегалы, чем безопасность США. «Они (демократы) могли легко прийти к соглашению, но вместо этого решили поиграть с политикой шатдауна», — указал он в своемTwitter.
Демократы отказались поддержать бюджет на фоне разногласий по иммиграционному законодательству: они требуют защитить так называемых «мечтателей» — детей незаконных мигрантов, приехавших в США в юном возрасте. Предыдущий президент Барак Обама принял закон, защищающий их от высылки (DACA), но Трамп отменил эту программу, и теперь депортация грозит до 700 000 человек.
Один из главных символов Нью-Йорка — Статуя Свободы — была закрыта для посещения в субботу из-за временного прекращения финансирования федерального правительства.
На пристани в районе Манхэттен, откуда отходят туристические суда к монументу, расставили таблички, на которых написано, что туристы пока не могут посмотреть с близкого расстояния на Статую Свободы, а также на другую достопримечательность — остров Эллис в устье Гудзона, передает ТАСС.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что попытается как можно скорее найти средства, чтобы вновь открыть доступ к этим достопримечательностям. Он подчеркнул, что считает статую одним из главных символов США.
Хана свободе« ответить
Зелёные человечки Путина окупируют пиндосию!!!!« ответить
Nekas nenotiek, parastās demokrātu partijas spēlītes. ASV ir lielvalsts, un tāda arī paliks, ko nevar teikt par Krieviju.« ответить
а как же тебя будут защищать,дырсниекс?« ответить
Тебе, что до Америки, что до России, как до луны раком. Сиди в своей халупе и не высовывайся, целее будешь.« ответить
У нас тоже заигрались в партийные игры« ответить