Статую Свободы закрыли. В Белом доме перестали отвечать на звонки. Что происходит?(6)

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Герман Бергер
11:36 21.01.2018
В мире / Политика

Служба Белого дома по связям с общественностью из-за шатдауна перестала отвечать на телефонные звонки граждан. Сотрудников ведомства заменила запись автоответчика, сообщает РИА «Новости». Вину за происходящее в Белом доме возложили на демократов.

«К сожалению, сегодня мы не можем ответить на ваш звонок, потому что демократы в конгрессе держат финансирование правительства в заложниках, в том числе финансирование нашей армии и национальной безопасности, из-за несогласия по вопросу иммиграции», — говорится на записи.

 

Палата представителей приняла в минувший четверг очередной временный бюджет сроком на месяц. Ряд положений бюджета требует принятия 60 голосами сенаторов из 100, поэтому демократам хватило 49 голосов, чтобы заблокировать документ. В результате работа правительства остановилась с 00:00 в субботу.

 

Трамп, комментируя ситуацию, ранее заявил, что демократов больше волнуют нелегалы, чем безопасность США. «Они (демократы) могли легко прийти к соглашению, но вместо этого решили поиграть с политикой шатдауна», — указал он в своемTwitter.

 

Демократы отказались поддержать бюджет на фоне разногласий по иммиграционному законодательству: они требуют защитить так называемых «мечтателей» — детей незаконных мигрантов, приехавших в США в юном возрасте. Предыдущий президент Барак Обама принял закон, защищающий их от высылки (DACA), но Трамп отменил эту программу, и теперь депортация грозит до 700 000 человек.

 

Один из главных символов Нью-Йорка — Статуя Свободы — была закрыта для посещения в субботу из-за временного прекращения финансирования федерального правительства.

 

На пристани в районе Манхэттен, откуда отходят туристические суда к монументу, расставили таблички, на которых написано, что туристы пока не могут посмотреть с близкого расстояния на Статую Свободы, а также на другую достопримечательность — остров Эллис в устье Гудзона, передает ТАСС.

 

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что попытается как можно скорее найти средства, чтобы вновь открыть доступ к этим достопримечательностям. Он подчеркнул, что считает статую одним из главных символов США.

NEWSru.com / Фото
Комментарии (6)
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Что происходит? 12:07 21:01:2018

Хана свободе

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Latviešu patriots 12:25 21:01:2018

Зелёные человечки Путина окупируют пиндосию!!!!

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Latviešu patriots 12:45 21:01:2018

Nekas nenotiek, parastās demokrātu partijas spēlītes. ASV ir lielvalsts, un tāda arī paliks, ko nevar teikt par Krieviju.

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не дл нас 13:01 21:01:2018

а как же тебя будут защищать,дырсниекс?

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Что ты здесь надрываешься? 14:00 21:01:2018

Тебе, что до Америки, что до России, как до луны раком. Сиди в своей халупе и не высовывайся, целее будешь.

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Справедливый 14:11 21:01:2018

У нас тоже заигрались в партийные игры

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (16)

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