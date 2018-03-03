Стендзениекс: США сеят смерть по всему миру и учат Латвию жизни!(31)

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Герман Бергер
23:45 02.03.2018
Наша Латвия / Социум

США известные своей «борьбой за чистоту нравов» в американском бизнесе, когда всё скупается кланами власть имущих, а также вмешательством во внутренние дела суверенных государств, оборачивающимся войнами и гибелью миллионов ни в чем не повинных людей, будут учить Латвию, как вести бизнес, иронизирует известный латвийский рекламщик Эрик Стендзениекс

Кроме того, как указал эксперт, американцы сами занимаются «отмыванием денег» в куда больших объемах.

 

Относительно ABLV, Стендзениекс считает, что «американцы сами занимаются отмыванием» и в намного больших объемах. Могли бы предупредить, но не закрывать».

 

«Корея, Вьетнам, напалм, Хиросима, Камбоджа, Ирак, Сирия — несколько миллионов трупов. Клан Бушей и Дика Чейни в связи с Халибертон и Мартин Локхед. Спонсировали Бен Ладена, а позже его же сами и убили. И эти люди будут учить нас этике ведения бизнеса», — задается вопросом Стендзиениекс в соцсети Twitter.

 

Пользователи соцсети решили возразить Стендзениексу и задали ему вопрос: «Что не надо было вступать в НАТО и пусть «русские идут»?».

 

На что получили ответ, что Латвия, к сожалению, является разменной монетой в большой геополитике.

 

«Знаете что, у русских и американцев намного больше общих интересов, нежели у США и Латвии. Проснешься одним утром преданным, оккупированным, так как у Трампа и Путина есть намного больше более важных дел. Не будь фанатом тех, для кого Латвия является только плацдармом», — написал рекламщик.

 

На реплику о том, что у Латвии только одна единственная угроза — Кремль, Стендзениекс возразил, что угроз, к сожалению намного больше, но «некоторые» не хотят этого признавать.

 

«У меня плохие новости. У нас не только одна угроза — Кремль. У нас много угроз. Арестованное судно с крабами в Норвегии, запрет на копченности в Европе, сегодняшнее закрытие банков и другие. Сотни угроз», — написал эксперт.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (31)
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Cookie 23:53 02:03:2018

Что???Прозреваем потихоньку!!!!!????

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Саня 00:36 03:03:2018

Кто прозревает?

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Александр Шерстобитов 07:29 03:03:2018

_Cookie 23:53 02:03:2018
Что???Прозреваем потихоньку!!!!!????_

Прозревать, это что-то, что тебя, возможно, коснулось. Что же он сказал такого новинького? Латвии, как и любой другой страны есть только один друг - он сам себе. Но, каждый выбирает себе зло по меньше. Русские в 1937 растреляли всех 200 000 латышей, которые жили в России. Потом оккупировали Латвию, лишили Латвию независимости, выслали латышей в концлагерь и Латвия потеряла 200 000 беженцев при вторичным возвращении русских. А потом Расия населила Латвию 1 000 000 русскими во время оккупации.

А что сделало США? Банк закрыли? Как такую чепуху можно сравнить с геноцидом против латышей, которую провела Россия?! А то, что мусульманов и вьетнамцев американцы бомбят, ой, только не надо врать, что каждый русский и латыш не поддерживают американцев в этой активносте.

Если не защита США, в Латвии будет "донбас", а вы тут о копчённой колбосой и банком рыдаете. I love you America!

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Istais Latviešu patriots 08:10 03:03:2018

Латыши прозревают, Саня или как тебя там, но это уже не так важно.
То, что случилось на днях в Московском манеже, очень многим глаза открыло и Стендзениекс только один из первых.
Вы же и вам подобные думали что вас НАТО защитит?
А чем оно вас защитить сможет, когда все их флоты превратились в бесполезно плавающие консервные банки?
Им такого страху нагнали, ведь их ПРО также оказалось никому не нужной, а ведь столько денег вложили, столько обещаний партнёрам по НАТО раздали и что теперь?
Теперь, по-русски говоря, сами бы живу быть.

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Правда тут 08:28 03:03:2018

Второсортным кирдык, спасибо америке, хоть одно доброе дело сделали.

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Пилите, Шура, пилите. 08:30 03:03:2018

А чего 200 тысяч? Циферка 500 тысяч выглядит гораздо симпатичнее.))))

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Иван 08:48 03:03:2018

Очередной бред с дивана палаумного тролля из Питера Шерстьюнабитого болвана!Рот прикрой, немощный и ущербный!!

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Серёга 00:02 03:03:2018

Вместо реальных действий для процветания своей родины своих регионах они об угрозах других стран пекутся!!!!Разворовали и разрушили за 20лет всё о лесах Латвии вообще молчу пилят всё!!!Уходят крупные компании а что в замен...повышения налогов на всё а зарплата не растёт уж 5лет на одномуровне,а себе они переодично повышают даже скажем регулярно!!!

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воры в законе 00:38 03:03:2018

Правительство видит, что их халява скоро кончится, поэтому истерично хапают, воруют, кто что может. Римкевич в их компании, но они дружно предали своего члена, громно заорав "держите вора!" Эпоха хуторских недоумков во власти подходит к концу, даже эйфория не может так долго продолжаться. Конечно такого беспредела народ не забудет и не простит. Отрезвление правителей будет очень болезненным и катастрофическим для них. Они -предатели и враги народа, и за это им придётся дорого заплатить и ответить.
Возмездие приближается.

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pensioner 09:27 03:03:2018

PODDERZIVAJU!

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правда 00:02 03:03:2018

Ну наконец то истина прозвучала!!!

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Latviešu patriots 00:52 03:03:2018

Tā nav nekāda patiesība! Stendzenieks ir plaši pazīstams demogogs un lūzeris. Mīl muldēt tukšu!

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Жизнь 00:58 03:03:2018

Latviešu patriots, сходи отбери Крым у Путина. И вырежь раковую опухоль.Ты только срать умеешь. Ты парень цивилизованный, жрешь жопой, срешь ртом.

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Мудиле-педриоту 05:53 03:03:2018

У тебя ишака уроротого все кто говорит правду как оно есть все дураки и трепачи один ты не хера невидишь очевидного

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Пророк 06:27 03:03:2018

Не обижай болезного, убогого. Недалекий человек способен не видеть очевидного. А вот, то, что даже среди Латышей есть люди разумные, это радует.

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Читатель 08:49 03:03:2018

""Латвиешу педриотсу"-мы тебя болванчика необразованного старикашку-вылечим .не сомневайся пассажир!хахахаха

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Жизнь 00:57 03:03:2018

Вместо того, чтобы поднять экономику и сохранить латышский народ, они устраивают геноцид русского языка, наивно верят, что падет Россия, беспокоятся о Крыме, который находится за три девять земель, посылают латышских парней умирать в горячие точки.

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ЖорЖ 09:19 03:03:2018

Крутая правда твоя и Стендзиниекса!Уверен,что большая часть латышей,тоже так думает.

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Пророк 09:21 03:03:2018

Поднимать заводы, тут работать надо, а орать то про угрозы с востока, работка не пыльная но доходная, правда для страны одни убытки, но кого заботит общественный карман.

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Ivan 08:05 03:03:2018

Латыши хитрожопые все знают, уничтожили страну именно латыши , разворовали и угробили именно латыши, но конечно-же виноваты США или кто-нибудь ещё. Только латыши выбирали в латышскую власть конченных системных коррупционеров,только латыши хитрожопыми нацистскими латышскими "законами" организовали чудовищный геноцид русских уничижая издеваясь и умерщвляя добрую русскую половину жителей.. Граждане США на латышских избирательных участках не выбирают латышское руководство, латыши сами выбирают тех, кто уничтожает разворовывая страну , латыши выбирают сброд непригодных чем-либо управлять, тех кто системно только ворует и профанирует наносимый ущерб прикрываясь "слуга народа". Латыши могут пенять только сами на себя, под дулом автомата латышей не заставляют каждый раз выбирать "яблочкину", латыши , причём все, адепты яблочкиной, латыши адепты, по сути , зверя. Но, конечно, латыши не испытывают позор, латыши подыхают в нищете и безнадёге конченными и сумасшедшими, ничтожными нищебродами-попрошайками.

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Дурилка ты картонная..:)) 10:23 03:03:2018

Латыши, латыши, латыши, латыши..

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (2)