Кроме того, как указал эксперт, американцы сами занимаются «отмыванием денег» в куда больших объемах.
Относительно ABLV, Стендзениекс считает, что «американцы сами занимаются отмыванием» и в намного больших объемах. Могли бы предупредить, но не закрывать».
«Корея, Вьетнам, напалм, Хиросима, Камбоджа, Ирак, Сирия — несколько миллионов трупов. Клан Бушей и Дика Чейни в связи с Халибертон и Мартин Локхед. Спонсировали Бен Ладена, а позже его же сами и убили. И эти люди будут учить нас этике ведения бизнеса», — задается вопросом Стендзиениекс в соцсети Twitter.
Пользователи соцсети решили возразить Стендзениексу и задали ему вопрос: «Что не надо было вступать в НАТО и пусть «русские идут»?».
На что получили ответ, что Латвия, к сожалению, является разменной монетой в большой геополитике.
«Знаете что, у русских и американцев намного больше общих интересов, нежели у США и Латвии. Проснешься одним утром преданным, оккупированным, так как у Трампа и Путина есть намного больше более важных дел. Не будь фанатом тех, для кого Латвия является только плацдармом», — написал рекламщик.
На реплику о том, что у Латвии только одна единственная угроза — Кремль, Стендзениекс возразил, что угроз, к сожалению намного больше, но «некоторые» не хотят этого признавать.
«У меня плохие новости. У нас не только одна угроза — Кремль. У нас много угроз. Арестованное судно с крабами в Норвегии, запрет на копченности в Европе, сегодняшнее закрытие банков и другие. Сотни угроз», — написал эксперт.
Что???Прозреваем потихоньку!!!!!????« ответить
Кто прозревает?« ответить
_Cookie 23:53 02:03:2018« ответить
Что???Прозреваем потихоньку!!!!!????_
Прозревать, это что-то, что тебя, возможно, коснулось. Что же он сказал такого новинького? Латвии, как и любой другой страны есть только один друг - он сам себе. Но, каждый выбирает себе зло по меньше. Русские в 1937 растреляли всех 200 000 латышей, которые жили в России. Потом оккупировали Латвию, лишили Латвию независимости, выслали латышей в концлагерь и Латвия потеряла 200 000 беженцев при вторичным возвращении русских. А потом Расия населила Латвию 1 000 000 русскими во время оккупации.
А что сделало США? Банк закрыли? Как такую чепуху можно сравнить с геноцидом против латышей, которую провела Россия?! А то, что мусульманов и вьетнамцев американцы бомбят, ой, только не надо врать, что каждый русский и латыш не поддерживают американцев в этой активносте.
Если не защита США, в Латвии будет "донбас", а вы тут о копчённой колбосой и банком рыдаете. I love you America!
Латыши прозревают, Саня или как тебя там, но это уже не так важно.« ответить
То, что случилось на днях в Московском манеже, очень многим глаза открыло и Стендзениекс только один из первых.
Вы же и вам подобные думали что вас НАТО защитит?
А чем оно вас защитить сможет, когда все их флоты превратились в бесполезно плавающие консервные банки?
Им такого страху нагнали, ведь их ПРО также оказалось никому не нужной, а ведь столько денег вложили, столько обещаний партнёрам по НАТО раздали и что теперь?
Теперь, по-русски говоря, сами бы живу быть.
Второсортным кирдык, спасибо америке, хоть одно доброе дело сделали.« ответить
А чего 200 тысяч? Циферка 500 тысяч выглядит гораздо симпатичнее.))))« ответить
Очередной бред с дивана палаумного тролля из Питера Шерстьюнабитого болвана!Рот прикрой, немощный и ущербный!!« ответить
Вместо реальных действий для процветания своей родины своих регионах они об угрозах других стран пекутся!!!!Разворовали и разрушили за 20лет всё о лесах Латвии вообще молчу пилят всё!!!Уходят крупные компании а что в замен...повышения налогов на всё а зарплата не растёт уж 5лет на одномуровне,а себе они переодично повышают даже скажем регулярно!!!« ответить
Правительство видит, что их халява скоро кончится, поэтому истерично хапают, воруют, кто что может. Римкевич в их компании, но они дружно предали своего члена, громно заорав "держите вора!" Эпоха хуторских недоумков во власти подходит к концу, даже эйфория не может так долго продолжаться. Конечно такого беспредела народ не забудет и не простит. Отрезвление правителей будет очень болезненным и катастрофическим для них. Они -предатели и враги народа, и за это им придётся дорого заплатить и ответить.« ответить
Возмездие приближается.
PODDERZIVAJU!« ответить
Ну наконец то истина прозвучала!!!« ответить
Tā nav nekāda patiesība! Stendzenieks ir plaši pazīstams demogogs un lūzeris. Mīl muldēt tukšu!« ответить
Latviešu patriots, сходи отбери Крым у Путина. И вырежь раковую опухоль.Ты только срать умеешь. Ты парень цивилизованный, жрешь жопой, срешь ртом.« ответить
У тебя ишака уроротого все кто говорит правду как оно есть все дураки и трепачи один ты не хера невидишь очевидного« ответить
Не обижай болезного, убогого. Недалекий человек способен не видеть очевидного. А вот, то, что даже среди Латышей есть люди разумные, это радует.« ответить
""Латвиешу педриотсу"-мы тебя болванчика необразованного старикашку-вылечим .не сомневайся пассажир!хахахаха« ответить
Вместо того, чтобы поднять экономику и сохранить латышский народ, они устраивают геноцид русского языка, наивно верят, что падет Россия, беспокоятся о Крыме, который находится за три девять земель, посылают латышских парней умирать в горячие точки.« ответить
Крутая правда твоя и Стендзиниекса!Уверен,что большая часть латышей,тоже так думает.« ответить
Поднимать заводы, тут работать надо, а орать то про угрозы с востока, работка не пыльная но доходная, правда для страны одни убытки, но кого заботит общественный карман.« ответить
Латыши хитрожопые все знают, уничтожили страну именно латыши , разворовали и угробили именно латыши, но конечно-же виноваты США или кто-нибудь ещё. Только латыши выбирали в латышскую власть конченных системных коррупционеров,только латыши хитрожопыми нацистскими латышскими "законами" организовали чудовищный геноцид русских уничижая издеваясь и умерщвляя добрую русскую половину жителей.. Граждане США на латышских избирательных участках не выбирают латышское руководство, латыши сами выбирают тех, кто уничтожает разворовывая страну , латыши выбирают сброд непригодных чем-либо управлять, тех кто системно только ворует и профанирует наносимый ущерб прикрываясь "слуга народа". Латыши могут пенять только сами на себя, под дулом автомата латышей не заставляют каждый раз выбирать "яблочкину", латыши , причём все, адепты яблочкиной, латыши адепты, по сути , зверя. Но, конечно, латыши не испытывают позор, латыши подыхают в нищете и безнадёге конченными и сумасшедшими, ничтожными нищебродами-попрошайками.« ответить
Латыши, латыши, латыши, латыши..« ответить