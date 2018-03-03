США известные своей «борьбой за чистоту нравов» в американском бизнесе, когда всё скупается кланами власть имущих, а также вмешательством во внутренние дела суверенных государств, оборачивающимся войнами и гибелью миллионов ни в чем не повинных людей, будут учить Латвию, как вести бизнес, иронизирует известный латвийский рекламщик Эрик Стендзениекс

Кроме того, как указал эксперт, американцы сами занимаются «отмыванием денег» в куда больших объемах.

Относительно ABLV, Стендзениекс считает, что «американцы сами занимаются отмыванием» и в намного больших объемах. Могли бы предупредить, но не закрывать».

«Корея, Вьетнам, напалм, Хиросима, Камбоджа, Ирак, Сирия — несколько миллионов трупов. Клан Бушей и Дика Чейни в связи с Халибертон и Мартин Локхед. Спонсировали Бен Ладена, а позже его же сами и убили. И эти люди будут учить нас этике ведения бизнеса», — задается вопросом Стендзиениекс в соцсети Twitter.

Пользователи соцсети решили возразить Стендзениексу и задали ему вопрос: «Что не надо было вступать в НАТО и пусть «русские идут»?».

На что получили ответ, что Латвия, к сожалению, является разменной монетой в большой геополитике.

«Знаете что, у русских и американцев намного больше общих интересов, нежели у США и Латвии. Проснешься одним утром преданным, оккупированным, так как у Трампа и Путина есть намного больше более важных дел. Не будь фанатом тех, для кого Латвия является только плацдармом», — написал рекламщик.

На реплику о том, что у Латвии только одна единственная угроза — Кремль, Стендзениекс возразил, что угроз, к сожалению намного больше, но «некоторые» не хотят этого признавать.

«У меня плохие новости. У нас не только одна угроза — Кремль. У нас много угроз. Арестованное судно с крабами в Норвегии, запрет на копченности в Европе, сегодняшнее закрытие банков и другие. Сотни угроз», — написал эксперт.