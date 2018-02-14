Стереотипы из мира макияжа, в которые вы почему-то верите

Розовые тени превращают в больного гриппом, синие — в советскую продавщицу, а блеск для губ — в несерьезную школьницу. Если вы все еще с этим согласны, то просто не нашли подходящий для себя макияж с запретными средствами. Мы рассмотрели несколько распространенных faux pas в макияже и выяснили, почему они больше не действуют.

Синие тени для продавщиц

Страх превратиться в хранительницу дефицита не отпускает онлайн-комментаторов уже третье десятилетие. На самом деле, чтобы стать Натальей Кустинской из «Иван Васильевич меняет профессию» даже растушевки характерного небесно-голубого до бровей может не хватить. Без бровей-ниточек, плотной пастельной помады, наглухо матового тона и слегка слипшихся ресниц ретрообраз будет неполным. К тому же, макияж — не единственный элемент образа. Скорее всего, вас все равно выдадут аккуратный бальяж, расслабленные волны, пуховик-кокон или сумка-тоут.

Единственный случай, когда синие тени действительно напоминают об ушедших семидесятых, — вы поддержали их другим приветом из прошлого. Это может быть челка характерной формы, одежда винтажного кроя или косметика из маминой косметички. Посмотрите в зеркало — если ничего подобного там не отражается, выдохните и расслабьтесь. Косплей советской продавщицы переносится.

Закрепить успех поможет использование современных текстур теней (на пике популярности сейчас металлики и дуохромы), сочетание голубого с контрастными теплыми цветами и небанальная схема нанесения. Синие тени здорово сочетаются с персиковыми, коралловыми и оранжевыми помадами и румянами им в тон. В крайнем случае отправляйтесь за вдохновением на красные ковровые дорожки, подиумы Недель моды и в Instagram — там достаточно идей разной степени эпатажности.

С жирной кожей не нужен хайлайтер

Это утверждение устарело сильней, чем голубые тени до бровей. Макияжные тренды последние десять лет задают два совершенно непохожих полюса: США и Южная Корея — и типов блеска и сияния уже давно больше десятка. Есть влажная кожа gym skin, стеклянная glass skin, стратегически размещенный на скулы хайлайтер (послабее и поярче), «сияние изнутри», призматическое и неестественное снаружи и многочисленные глянцевые образы, в которых дальше студии не уйдешь.

От блеска жирной кожи их отличает одно: место, которое сияет. Креативный директор Estee Lauder Виолетт выделяет несколько мест, которые не должны блестеть: это крылья носа, области щек в районе носогубной складки, середина подбородка. Зато на верхней части скул, пространстве под бровью, во внутреннем уголке глаза и на переносице можно разгуляться. Тем более, у обладателей жирной кожи эти участки, как правило, суше.

Макияж в корейском стиле выглядит эффектней, но и поддерживать его в течение дня сложнее. В его основе — множество тонких слоев увлажняющих средств: тонер, эссенция, сыворотка, увлажняющий гель и придающий сияние праймер. В результате кожа должна сиять, но не жиром, а здоровьем. Называется этот эффект glass skin; обычно это главный и единственный акцент в макияже.

Красные тени делают глаза заплаканными

Главный трюк тут — проложить между красными тенями и собственно глазами слой черного: тушь, подводку, карандаш. Чем ближе вы подошли к глазу красным цветом, тем больше образ будет напоминать больного конъюктивитом (что тоже, в общем-то, стиль).

Другой способ отдалиться от страшного красного — выбирать спокойные оттенки в той же гамме. Сейчас на рынке множество розовых, персиковых, ржавых палеток — выбирай на вкус. Самые яркие цвета выигрышно смотрятся в складке (опять же, это закладывает расстояние до белка и позволяет снизить градус макияжа). А чтобы макияж наверняка выглядел повседневно, используйте их в качестве основы. Красный, спрятанный под золотом и бронзой, добавит цветам жара, но неизбежно потеряет часть своей остроты.

Блеск для губ носят подростки

Было время, когда блески для губ ассоциировались исключительно со школьной косметичкой. Не последнюю роль в этом сыграли знаменитые Juicy Tubes с ароматами сладких фруктов: их сложно было назвать серьезным макияжем. Сейчас, после долгого правления матовых помад, блески переживают перерождение. Помог этому и перезапуск Juicy Tubes в формате шейкера. Главный блеск 2018 года — Gloss Bomb Рианны, а самый интеллигентный — перезапущенный прошлой весной Rouge Coco Gloss. Блески нового поколения — менее липкие, часто более насыщенные, иногда сияющие всеми цветами радуги.

В зависимости от стиля и времени дня блеск для губ может быть единственным глянцевым элементом макияжа или играть на сходстве с хайлайтером и тенями-металликами. И, конечно, он прекрасно сочетается с блеском для век в тон.

Бронзер не подходит для контурирования

На этот счет нет единства даже среди визажистов. Пока одни напоминают о разнице бронзера и скульптора (последний отличает серо-лиловый оттенок), другие рисуют своим моделям загорелые скулы и не особенно этого стесняются. Поэтому полагаться стоит прежде всего на свое отражение: если оно вам нравится, значит вы все делаете правильно.

Красная помада требует идеальной кожи

Это правда, яркие красные и розовые помады цепляются за мельчайшие недостатки кожи и вытягивают их на поверхность. Акне, розацеа, даже элементарные синяки под глазами становятся будто ярче, когда губы сияют алым. Справедливо и другое: мало кто разглядывает нас настолько пристально, чтобы это заметить.

Некоторые недостатки кожи требуют долгого и дорогого лечения, а то и вовсе не поддаются переделке. Это не значит, что от яркого макияжа придется отказаться навсегда. Никто не идеален — даже те, кто критикует других за выбор помады. Можно было бы попросить визажиста замаскировать недостатки, но делать это каждый раз накладно. Поэтому доведите маскировку до комфортной для себя и смело пользуйтесь запретным красным.