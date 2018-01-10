Стивен Хокинг пообещал ад на Земле

Британский профессор Стивен Хокинг считает, что в случае продолжения глобального потепления условия жизни на Земле станут невыносимыми, из-за жары наша планета превратится в настоящий ад.

Физик-теоретик убежден, что Земля повторит судьбу другой планеты Солнечной системы — Венеры — с температурой 460 градусов по Цельсию, если не будет сокращен выброс парниковых газов, пишет британский таблоид Daily Mail.



Хокинг также отметил, что решение президента Дональда Трампа выйти из Парижского климатического соглашения обрекло нашу планету.

Согласно исследованиям NASA, Венера, вторая ближайшая планета к Солнцу, была похожа на Землю 4 миллиарда лет назад.

Примерно в течение 2 миллиардов лет на Венере были вода, атмосфера, растительность, а температуры соответствовали нынешним земным.

Скопление парниковых газов в атмосфере Венеры уничтожило моря и океаны и превратило ее в раскаленную планету с ветрами до 300 километров в час.

Хокинг говорит, что пример Венеры показывает: нечто подобное может произойти и на Земле, если парниковые газы в атмосфере достигнут крайних уровней.

Учитывая, что средний возраст Земли составляет 4,5 миилиарда лет, в безжизненную пустыню, по мнению Хокинга, Земля превратится уже через 500 миллионов лет.

«В следующий раз при встрече с человеком, отрицающим изменения климата, скажите ему, чтобы он отправился на Венеру. Я заплачу за проезд», — саркастически отмечает ученый.

В ноябре прошлого года знаменитый астрофизик заявил, что население Земли находится на грани самоуничтожения.